Dresden

„Alles ohne Strom“ sollte es am 15. Juli eigentlich am Dresdner Elbufer heißen. Die Toten Hosen sollten nach dem legendären Freibad-Zwischenfall 2018 erneut die Stadt beehren, diesmal allerdings unplugged und mit Big Band.

Doch der Auftritt und die gesamte Tournee sind nun der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Sie wird nicht nur verlegt, sondern komplett abgesagt – aus organisatorischen Gründen, wie es heißt.

„Wir könnten die Tour 2021 nicht so spielen, wie wir sie uns immer vorgestellt haben. Weder logistisch noch von der Besetzung her hätten wir die Konzertreise so umsetzen können, wie das unseren eigenen Ansprüchen genügt“, ließen die Düsseldorfer Altpunker mitteilen.

Kartenbesitzer – das Konzert am Elbufer in Dresden war ausverkauft – können sich den Eintrittspreis erstatten lassen. Onlinekäufer werden vom Verkäufer kontaktiert, Analogkäufer müssen die Vorverkaufsstelle kontaktieren, an der sie das Ticket erstanden haben. Die Rückerstattung startet aus technischen Gründen allerdings erst am 15. Juni.

Von fkä