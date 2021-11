Dresden

Am Anfang war Zeit, Not – und ein Wortgag: „Die Stanz“ – als subtiler Beitrag zur gendergerechten Sprache im tiefsten Osten. Hier im Grenzlande im östlichsten deutschen Osten, ganz in der Nähe von Einsiedel, an der Neißegrenze. Im heutigen Görlitzer Nordkreis spielt das schräg-prekäre Beziehungsdrama Albrechts Hirches, das auf der Kellerbühne im Dresdner Societaetstheater seine Uraufführung in Regie und Ausstattung des Autors erfuhr: „Die Stanz im Grenzland“ – ein Schauspielduett von Iris Pickhard und Boris Schwiebert.

Das führt direkt in die unromantisch-sozialen Sphären des Wolfslandes rings um die Weißkeiseler Rudel , in dem die größten wirtschaftlichen Hoffnungen auf neuen Nato-Panzerkriegsspielplänen ruhen – sicher alsbald mit grünem Wasserstoff statt Dirty Diesel.

Kurze Männlichkeit mit Folgen

Es geht furios los – jeweils abwechselnd aus persönlicher Sichtweise erzählt: Der 19-jährige Schaffnerbengel, der ganz spät im Stück erst zu Konrad wird, hat den letzten Wagen im letzten Wochenendnachtzug zu kontrollieren. Dort sitzt, acht Minuten vorm Ausstieg, die dritte Stanz vornamens Bridget: Allein, im Schottenrock, ohne Unterhöschen und vermutlich ohne Fahrkarte. Sein Problem: Sie ist mit 15 genauso gutaussehend und scharf wie ihre beiden älteren Schwestern, die eigentlich alle Jünglinge im Revier „stanzten“, und hat ein heißes Wochenende mit ihrer Clique hinter sich plus „einen im Tee – wie alle Jugendlichen damals zu dieser Zeit“. Beide nutzen die Zeit zur kurzen Entjungmännlichung – und leben dann zwanzig Jahre in 4,2 Kilometer Entfernung nebeneinander her – bis zur unverhofften Wiederannäherung.

Konrads Großmutter zahlt fürs Kind, er bewohnt nach deren Tod ihr Häuschen und lebt ohne Zukunft vorm Fernseher. Sie arbeitet bei Lidl an Kasse 3, bildet sich auf der Abendschule weiter, während ihr Chef sie nicht nur sozial umhegt. Ihre beiden großen Vorbildschwestern gehen mit dem jeweils „letzten Mann“ nach Cottbus oder Bautzen auf Distanz zur Jugend. Bridget bleibt und pflegt neben der aufopferungsvollen Mutterrolle eine Bumsbeziehung in Weißwasser.

Konrad hingegen würde gern mal zum Kegeln in den Dorfkrug gehen, was aber nur paarweise geht. Die Wiederannäherung, beide auf hölzernen Inselpodien mit Zierpflanzentristesse thronend, sie ab und an zum Umzug im Damenklo verschwindend, misslingt trotz Rolladenvorladung – das Drama nimmt seinen Lauf, denn der Ruf der Männerpartei schwappt in die Briefkasten, die Welt wird klar erklärt.

Kammerspiel ohne Moralkeule

Doch Hirche und seine Brigade entgehen den typischen Klischees (und damit unterkomplexem Lob) plus ungehobelter Moralkeulerei geschickt, es gibt mehrere Pointen der Spieler, die ab und an einen halben Schritt aus ihren Rollen treten und neue Schlussoptionen bis zum „Schwarz“ (Black) anbieten. Diese aber werden hier natürlich nicht verraten, denn es gelingt ein empfehlenswert durchtriebener Abend mit firlefanzfreiem Kammerspiel, den man gesehen haben sollte, so man auf soziales Drama von Zeitgenossen steht, das sich in guter Tradition nicht vor hartem Unterschichtenduktus scheut.

Hirche, der das Stück von Juli bis Dezember 2020 in Weißwasser, Berlin und Holland und vor allem im trostlosen Lockdown schrieb und es als ein „Sprechstück auf 50 Seiten mit seltsamen Pausen“ beschreibt, beschert uns so – dank Startimpuls von Societaetstheater-Chef Heiki Ikkola und Iris Pickhard – ein Wiedersehen mit dem fabelhaften Boris Schwiebert, der in der leider zu kurzen Zeit von Jo Fabian als Schauspieldirektor in Cottbus große Rollen hatte und vorher in Dresden das Theater Junge Generation in seiner guten alten Zeit beglückte. Als rührender Schlusspunkt wartet noch ein herrliche „Voyage“-a-cappella-Version von Pickhard vorm verdienten Premierenapplaus.

Nächste Vorstellungen: 6., 11. & 12. November

www.societaetstheater.de

Von Andreas Herrmann