Nadine Wölk jagt Bilder. Knapp 50 000 Fotos finden sich allein in ihrem mobilen Handyarchiv – Alltagsszenen und Schriftzüge, alles gern bei Nacht.

Real und irreal zugleich

Aus diesem Fundus wählt sie aus, fragmentiert, schärft und verunklart, kombiniert, verschiebt und montiert mit dem Ziel, Neues zu formen. Vor allem in ihren Graphit- und Kugelschreiber-Zeichnungen ahmt sie – kunstvoll arrangiert – die Stilistik eines Schnappschusses nur nach, entfernt sich vom Originalfoto und hinterfragt zugleich die Erinnerung an Ort und Personen, an Stimmung, Geräusche und Gerüche. Was entsteht, ist zugleich real und irreal, eine Sphäre zwischen Traum und Wirklichkeit.

Nadine Wölk nennt die Ausstellung „Deep Dream“ (tiefer Traum), und zwei ihrer Arbeiten tragen den gleichen Titel. „Beide gehören zu einer Serie, die genau diesen Moment auch in sich tragen, dieses Versunkensein, Ganz-bei-sich-Sein“, erklärt die Malerin. Die Arbeiten zeigen eine Schwimmerin, die sich tiefenentspannt, fast entrückt, im Wasser treiben lässt. Und einen Motorradfahrer, der nach einem Unfall nicht erkennen lässt, ob er das Diesseits schon verlassen hat.

Die Frau am Seerosenteich

Ein Highlight der Ausstellung mit 76 klein- und großformatigen Arbeiten ist eine über vier Meter lange Graphitzeichnung, die eine Frau am Seerosenteich zeigt und an der Nadine Wölk mit Unterbrechungen seit 2018 arbeitet. Das Motiv beschäftigt die Künstlerin schon seit 2006, seit sie die Dia-Sammlung ihres Großvaters geerbt hat. Es zeigt eine Verwandte, die eine mit Seerosen bewachsene Wasseroberfläche fotografiert. Was die Dresdner Künstlerin daraus erschaffen hat, wäre nicht ihr Werk, wenn die Verwandte vom Foto nicht durch eine andere Person ersetzt, mit Adidas-Kleidung bestückt und in einer unheimlichen Spiegelung, die sich im Dunkeln verliert, dem Ort und der Zeit entrückt wäre. In den letzten Wochen vor der Ausstellung erfuhr die Arbeit zahlreiche Verwandlungen, Verdichtungen und Verschiebungen. Sie wird hier erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Blick in die Nadine Wölks Ausstellung „Deep Dream" im Stadtmuseum, Projektraum Neue Galerie Quelle: Philipp W.L.Guenther, Stadtmuseum DD

Grauzonen, die das Leben von Nachtschwärmern umgeben

Als stünde Nadine Wölk in der Tradition des „Film noir“, leben ihre Arbeiten durch starke Hell-Dunkel-Kontraste aller Schattierungen, jene Grauzonen, die das Leben von Nachtschwärmern umgeben: Essensreste, Hunde, Motorradfahrer, Polizisten, Trainingsanzüge, Raucher, Vermummte, Mützen, Autos – Zutaten unserer Lebenswelt, deren Realität wir besser immer in Zweifel ziehen sollten. Alles nur geträumt?

Nadine Wölk. „Deep Dream“, Städtische Galerie Dresden – Projektraum Neue Galerie, 20. Juni bis 20. September 2020

