Dresden

Am 9. April 2022 wird Dresden zum Mittelpunkt der deutschen Theaterwelt. Denn Friedrich Schillers „Wallenstein“ trifft hier im Schauspielhaus auf Frank Castorf, vermutlich in epischer Länge und vielleicht in mehrfacher Ausführung – die Zeit der Spekulationen wie Vorfreuden ist eröffnet. Denn an der Route von Castorfs langem Marsch, der einst rasch von Senftenberg über Karl-Marx-Stadt und Anklam gen Berlin führte, lag Sachsens Hauptstadt noch nie – nun gelang dem Staatsschauspiel Dresden mit Intendant Joachim Klement und Chefdramaturg Jörg Bochow dieser großes Deal, der am Donnerstag die Jahrespressekonferenz mit der Ankündigung von 27 Premieren, darunter zehn Uraufführungen, für die Spielzeit 2021/22 überstrahlte.

Vorfreude unter Theaterfreunden

Zwei Mal war der langjährige wie allseits populäre Chef der Berliner Volksbühne schon in Dresden gucken und sah sich „Erniedrigte und Beleidigte“ sowie „Der nackte Wahnsinn + X“ an. Denn Hasko Webers 99er Doppelversion ist hier noch in aller Munde.

Doch bis April 2022 ist es noch ein Weilchen – und eine zweite und dritte Besonderheit bedürfen als Neuheit der Hervorhebung: Sebastian Baumgarten inszeniert Georg Kaisers revolutionäre Gas-Trilogie (1917-1920), die allerdings als Kooperation erst einmal das Festival „Neue Bitterfelde Wege“ unter Einbeziehung des dortigen Kulturpalastes am 1. Juli 2022 eröffnen wird und danach gen Dresden kommt. Und Kathrin Röggla liefert ein Auftragswerk, was bewährterweise Jan Gehler im Kleinen Haus inszeniert: „Das Wasser“ führt am 1. April in die Lausitz und deren Notstand mit, dank und nach der Kohle.

Vorfreude unter Theaterfreunden lösen auch die Einladungen an Laura Linnenbaum mit Ibsen („Ein Volksfeind“) und an Tom Kühnel für Richard Adams’ „Unten am Fluss“ aus. Die Uraufführung nach Ingo Schulzes Roman „Die rechtschaffenden Mörder“ in Regie von Claudia Bauer ist – wie einiges anderes – schon fertig produziert und nun für den 22. Oktober im Schauspielhaus geplant. Auch auf Lilja Rupprechts „Wunschkonzert + Warum läuft Herr R. Amok“, eine Kreuzung von Kroetz mit Fassbinder als Debüt im Kleinen Haus, darf man gespannt sein. Volker Lösch und Sebastian Hartmann bekommen als Stammgäste ihre Inszenierung, Rainald Grebe serviert einen arteigenen „Baron Münchhausen“, Ex-Hausregisseurin Mina Salehpour hat sich Robert Wilsons „Alice“ vorgenommen, Daniela Löffner macht sich Wedekinds „Lulu“ zu eigen.

Bekannte und neue Namen

Generell ist zu bemerken, dass das Staatsschauspiel ganz klassisch plant: neue und bekannte Namen, das meiste terminlich wie gewohnt verortet, also ohne Rücksicht auf die beiden zurückliegenden Schließzeiten, wobei man Abschluss- wie Eröffnungspartys in den aktuellen Monatsplänen vermisst. Bis 18. Juli wird gespielt, die neue Spielzeit beginnt am 12. September per Sonntagsmatinee, eine erste derartige mit Klement und Bochow wartet schon an diesem Sonntag (11 Uhr) – beide im Großen Haus und eintrittsfrei.

Die auslaufende Welle bemerkte man nur, weil keinerlei Zahlen zu Zuschauern oder Einnahmeverlusten darstellbar seien und das Spielzeitheft erst im September gedruckt vorliegt – eine PDF-Version gibt es allerdings schon vorab im Netz. Joachim Klement bedauert die Situation und hofft auf bessere Bedingungen im Herbst: Schon allein die Testpflicht, so sei es von dem Kassenpersonal gespiegelt worden, habe Auswirkungen auf den Kartenkauf. Derzeit spielt man vor maximal 249 Leuten im Schauspielhaus. Die Auswirkungen hinter der Bühne mit Maskenpflicht und Abstand beim Proben und stetem PCR-Testen aller 48 Stunden sind teilweise noch hinderlicher für den regulären Spielbetrieb.

So ist auch der Auftakt mit fünf Premieren an drei Tagen vom 17. bis 19. September in Bezug auf die aktuellen Regeln geplant, denn im Haus läuft per A- und B-Premieren alles doppelt, nur der neue Rausch namens „Asphalt“ – eine Bürgerbühnenuraufführung auf dem Pflaster des Neumarkts als Roadtrip im Stau an einer roten Ampel, wobei die Hälfte der Autos von Darstellern, die andere mit Publikum besetzt ist, zählt einfach. Zuvor warten Büchner und Shakespeare mit „Leonce und Lena“ im Kleinen Haus (17./18. September) und „König Lear“ (18./19. September) im Schauspielhaus – jeweils in Regie junger Damen (Lily Sykes und Joanna Praml) als Dresden-Debüt.

Bürgerbühne, Festivals, neues Studio

Aller zwei Jahre wechselt turnusgemäß das Schauspielstudio – die derzeitige Brigade gibt nun am Sonnabend und Sonntag noch zwei Mal mit „Suburban Motel“ im Kleinen Haus ihren Ausstand in kompletter Besetzung. Intendant Klement freut sich für sie, dass sie trotz der unsicheren Zeit fast alle neu unterkamen – drei bleiben in Dresden: Marlene Reiter, Kriemhild Hamann und Marin Blülle. Als Gäste – die Film- und Theaterbranche passen derzeit planerisch nicht wirklich zusammen – sind Luise Aschenbrenner und Moritz Kienemann geführt. Er spielt unter anderem den Poeten Schultze in der Schulze-Uraufführung. Auch Christian Friedel bleibt Dresden verbunden, sein eigentlich fertiger „Macbeth“ wird aber nun schon in die Spielzeit 2022/23 verlegt.

Schauspielhaus 18. September: William Shakespeare „König Lear“, Regie: Lily Sykes 22. Oktober: „Die rechtschaffenden Mörder“ (UA) nach Ingo Schulze, R: Claudia Bauer 19. März 2022: Henrik Ibsen „Ein Volksfeind“, R: Laura Linnenbaum 9. April: Friedrich Schiller „Wallenstein“, R: Frank Castorf Kleines Haus 17. September: „Leonce und Lena“ nach Georg Büchner, Regie: Jonanna Praml 19. September (Neumarkt): „Asphalt“ (UA), Regie: Tobias Rausch 30. September: Franz Xaver Kroetz und Rainer W. Fassbinder „Wunschkonzert & Warum läuft Herr R. Amok“ Regie: Lilja Rupprecht 4. November: „Frei.Drehen“ (UA), Regie & Choreografie: Birgit Freitag 4. Februar 2022: Dennis Kelly „Die Regression – der Weg zurück“, Regie: Lovis Fricke 24. Februar: Costa Compagnie „Appetit“ (UA), Regie: Felix Meyer Christian 2. & 3. März: Unart (Festival), Multimedialer Jugendwettbewerb 1. April: „Das Wasser“ Auftragswerk von Kathrin Röggla, Regie: Jan Gehler 3. Juni: „Unten am Fluss – Watership down“ nach Richard Adams, Regie: Tom Kühnel

Tobias Rauschs Bürgerbühne hat noch andere gewagte Stücke vor sich: Für „Frei.Drehen“ in Regie und Choreographie von Birgit Freitag werden Tanzwütige zwischen 14 und 99 Jahren gesucht – am 4. November soll es im Sinne des Titels ganz laut werden im Kleinen Haus 3, der kleinen Dachbühne mit direktem Publikumskontakt. Interessant auch: „Leben nach der Kunst“ – mit ehemaligen Mitarbeitern der Semperoper als heiter-melancholische Arie, für die Andreas Liebmann aus Kopenhagen geholt wird. Die Uraufführung ist am 21. Januar geplant.

Gut für Dresden als Menschenstandort ist die Rückkehr von Uta Girod und Janny Fuchs in die Dramaturginnenriege, Girod hat mit den „Mördern“, Fuchs mit den Oz-Zauber und als künstlerische Leiterin des Dresdner Jugendfestivals „Unart“ im März gut zu tun. Lösch und Castorf gönnt sich Chefdramaturg Jörg Bochow selbst.

Internet staatsschauspiel-dresden.de/home/spielzeit-2021-2022/

Von Andreas Herrmann