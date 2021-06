Die Semperoper Dresden öffnet wieder – Ballett zum Auftakt

Dresden

Nun nimmt auch die Sächsische Staatsoper Dresden wieder ihren Spielbetrieb vor Publikum auf. Zum Auftakt tanzt die Company des Semperoper Balletts am 12. Juni (19 Uhr) und 13. Juni (16 Uhr) Ausschnitte aus bekannten und neuen Choreografien von Ballettdirektor Aaron S. Watkin, William Forsythe, David Dawson und Jorma Elo sowie auch die dem Abend namensgebende Uraufführung von Nicholas Palmquists „A Collection of Short Stories“. Mit diesen Voraufführungen des Balletts, heißt es, solle möglichst vielen Tänzerinnen und Tänzern der Company Gelegenheit gegeben werden, sich nach der langen Publikumsabstinenz wieder live auf der Bühne zu präsentieren. Ab Ende Juni soll die Aufzeichnung des Ballettabends dann auch im Streaming-Angebot der Semperoper unter semperoper.de zu sehen sein.

Konzerte und eine Preisverleihung

Neben Konzerten der Sächsischen Staatskapelle Dresden und den Ballettabenden sind des weiteren Vorstellungen von Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ in der Inszenierung von Josef E. Köpplinger mit René Pape beziehungsweise Tilmann Rönnebeck als Sarastro geplant (25., 27. Juni; 3., 4., 9., 11. Juli, jeweils 19 Uhr). Die Verleihung des 12. Dresden-Preises (27. Juni, 11 Uhr) sowie eine Semper Soiree (10. Juli, 19 Uhr) werden ebenfalls vor Publikum in der Semperoper stattfinden. Unter dem Titel „Andiamo“ interpretiert das Junge Ensemble, am Klavier begleitet, Arien und Ensembles der Italienischen Oper.

Als ein „sommerliches Highlight“ wird die Open-Air-Premiere von Mischa Spolianskys Kabarett-Revue „Wie werde ich reich und glücklich?“ auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch (2. Juli, 19.30 Uhr; weitere Termine: 3. Juli, 19.30 Uhr, und 4. Juli, 16 Uhr) angekündigt.

Karten für die bis zum Ende der laufenden Spielzeit geplanten Veranstaltungen sind ausschließlich online erhältlich. Der Kartenvorverkauf wird sukzessive aufgenommen und unter Vorbehalt von Änderungen des Spielplans rechtzeitig bekannt gegeben. Ab Donnerstag, 10 Uhr, sind nur die Karten für die beiden Ballettabende zu erwerben.

Auf Grund der Sächsischen Corona-Schutzbestimmungen ist die Zahl der für die Veranstaltungen zur Verfügung stehenden Plätze weiterhin eingeschränkt. Die Semperoper bittet die Besucher, die auf der Website veröffentlichten tagesaktuellen Informationen zum Programm, zum Kartenvorverkauf und zu den für den Besuch des Hauses geltenden Hygieneregeln zu beachten.

Von DNN