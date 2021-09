„Die Regentrude“ startet im Theater Junge Generation Dresden

Dresden

„Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle“ – Mit diesem Sprüchlein lässt sich die von Theodor Storm erdachte Regentrude wecken. Sie kann und soll Regen übers Land bringen, wenn bleierne Hitze über den Dörfern liegt und den Menschen das Trinkwasser fehlt. Die Ausgangslage des 1863 erschienenen Kunstmärchens klingt bedrohlich und lässt sich leicht mit der aktuellen Klimakrise in Verbindung bringen.

So diente das Stormsche Märchen „Die Regentrude“ Regisseur Christoph Levermann als Vorlage für das gleichnamige Puppentheaterstück, das nun im Theater Junge Generation (tjg) Premiere feierte. In der abgewandelten Fassung verfügt einzig und allein der herrische Wasserbaron (Patrick Borck) über einen unerschöpflichen Wasservorrat aus geheimer Quelle; allen anderen Dorfbewohner bleiben nur knappe, überteuerte Trinkwasserrationen. Wasser ist das höchste Gut in der verwüsteten Gegend: Vom „blauen Gold“ ist weder in den Brunnen noch in den Leitungen ein Rest vorhanden. Die Landschaft ist karg, der Fluss ausgetrocknet und der Boden staubig.

Ein überdimensional großer Wasserhahn dominiert

Als die alte Großmutter Stine (Ulrike Schuster) ihrem Enkel Andrees (Jemima Milano) und der Tochter des Barons Maren (Alina Montana Weber) von der wundersamen Regentrude erzählt, wollen die Kinder diese unbedingt finden. Auf dem Weg zu ihr werden sie jedoch stets vom bösartigen Feuermann (Patrick Borck) verfolgt, der Schuld an der Dürre ist. Am Ziel angekommen, müssen der ängstliche Andrees und die zupackende Maren überrascht feststellen, dass sich hinter der Regentrude etwas ganz anderes verbirgt als gedacht.

Die ins Moderne übertragene Geschichte für Kinder ab acht Jahre wird besonders dank des anschaulichen Bühnenbildes (Ramona Rauchbach) nahe gebracht. Ein überdimensional großer Wasserhahn dominiert die wüstenartige Szenerie, die mit raffinierten Lichteffekten aber auch zum überfluteten Flussbett werden kann. Für die wandelbare Kulisse spielen zudem Farb- und Klangeffekte eine entscheidende Rolle. So scheint die Bühne mal zu brennen, mal in eine lebendige Unterwasserwelt abzutauchen.

Die authentische Darstellung wäre natürlich nichts ohne ihre Protagonisten. Die Puppenspieler bewegen die speziell für dieses Stück im hauseigenen Atelier gefertigten Vierfüßler-Puppen so verblüffend präzise, dass man im Publikum beinahe vergisst, dass die Figuren nicht von selbst agieren. Erstaunlich ist zum Beispiel, wie es Jemima Milano vermag, selbst scheinbar triviale Regungen wie das Atmen detailgenau auszuführen. Komplexe Schwimmbewegungen hingegen schafft das Schauspielteam gemeinsam umzusetzen.

Es braucht kluge Köpfe und mutige Menschen

In der einstündigen Vorstellung wird schnell klar, wie ernst die behandelte Thematik bei genauer Betrachtung eigentlich ist. Die Monopolfirma des fiktiven Wasserbarons trägt beispielsweise den Namen „Westle“, was unmissverständlich auf den Konzernriesen Nestlé anspielt, der für die Privatisierung von Wasservorkommen stark in die Kritik geraten ist. Die kindgemäße Umsetzung macht das brisante Thema jedoch leicht begreiflich. Dazu tragen auch die witzigen Dialoge bei, die das Stück immer wieder auflockern und entsprechende Reaktionen im Publikum hervorrufen. Nicht nur die Jüngsten finden Grund zum Lachen, auch ältere Zuschauer über die Zielgruppe hinaus.

Der zauberhaften Märchenvorlage zum Trotz war es Regisseur Levermann ein wichtiges Anliegen, dass die in der Handlung entstandene Krise nicht durch Worte, sondern durch Taten bewältigt wird. Das heißt, die Kinder Maren und Andrees lösen das Problem der Wasserknappheit aus eigener Kraft – nicht wie anfangs angenommen mithilfe des Zauberspruches. Diese Selbstwirksamkeit bietet den Kindern im Publikum nicht nur eine Identifikationsfläche, sondern verweist auch auf die reale Lösung der Klimakatastrophe: Sie wird sich nicht von alleine oder durch Zauberei entschärfen. Viel mehr braucht sie wohl kluge Köpfe und mutige Menschen wie Andrees und Maren. „Ich weiß, dass man nie zu klein ist, um einen Unterschied zu machen“, sagt Maren. Die Kinder, die sich dieses Zitat zu Herzen nehmen, sind womöglich der erwachsenen Generation einen Schritt voraus. Dazu müssten sie nicht einmal wissen, dass es von Greta Thunberg stammt.

nächste Vorstellungen: 2. und 3.10., jeweils 16 Uhr

Von Hanna Kazmirowski