Die Osterfestspiele Salzburg wollen ab 2023 ohne Christian Thielemann planen

Dresden/Salzburg

Alle Augen und Ohren waren gestern auf Salzburg und die Osterfestspiele gerichtet. Nachdem der Termin einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung längst durchgesickert war, erwartete die Musikszene nun eine Entscheidung: Würden sich Christian Thielemann, als Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle seit 2013 auch der Künstlerische Leiter bei den Osterfestspielen, und Nikolaus Bachler, der 2021 Kaufmännischer Geschäftsführer und 2022 Intendant des Festivals werden soll, einigen können oder nicht?

Bachler, derzeit noch Intendant der Bayerischen Staatsoper München, ist vom Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer sowie von Bürgermeister Harry Preuner (beide ÖVP) gestern jedoch darin bestärkt worden, dass die Osterfestspiele ab 2023 ohne Thielemann geplant werden sollen. Was nicht nur die Frage nach der Zukunft dieses 1967 durch Herbert von Karajan gegründeten Elitefestivals aufwirft, sondern darüber hinaus auch für die Sächsische Staatskapelle Dresden und nicht zuletzt für die Sächsische Staatsoper von Relevanz ist.

Nikolaus Bachler leitet ab 2022 die Geschäfte. Quelle: dpa/Thomas Hase

Denn zum Einen sind die Dresdner – in der Nachfolge der nach Baden-Baden gewechselten Berliner Philharmoniker – in der Partnerstadt an der Salzach beliebte und gefeierte Gäste, die alljährlich ein zahlungskräftiges Publikum aus aller Welt begeistern und darüber hinaus auch die Einwohnerschaft mit dem „Konzert für Salzburg“, der „Kapelle für Kids“ sowie den Kneipenkonzerten „Ohne Frack auf Tour“ faszinieren.

Ohne Thielemann nach Salzburg ?

Auf der anderen Seite entfallen künftig die Koproduktionen von Osterfestspielen und Semperoper, deren Spielplan bisher durchaus von den meist hochkarätig besetzten Neuinszenierungen aus Salzburg bereichert worden ist. Vor allem aber darf man gespannt sein, wie sich nun das Verhältnis zwischen Kapelle und ihrem Chefdirigenten gestalten wird, da vom Orchester deutlich postuliert worden ist, nötigenfalls auch ohne Thielemann bei den Osterfestspielen verbleiben zu wollen.

Ein festes Residenzorchester soll es nach den gestern bekanntgewordenen Plänen aber gar nicht mehr geben. Vielmehr will Nikolaus Bachler (dann 71 Jahre alt) künftig in jedem Jahr ein anderes Spitzenensemble an die Salzach verpflichten. Zudem solle es auch zusätzliche Genres wie Ballett und Jazz im Festspielprogramm geben.

Somit dürften Spekulationen, die Salzburger Entscheidungsträger wollten mit Bachlers Inthronisierung tatsächlich Thielemann und die Dresdner vergrämen, nicht ganz unberechtigt gewesen sein. Deren Vertrag läuft momentan bis 2022 und soll nach der gestrigen Gesellschaftersitzung nicht verlängern werden.

Thielemann, vom Salzburger Benehmen ohnehin brüskiert, befindet sich derzeit im Urlaub und war gestern nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Orchesterdirektor Jan Nast verlässt bekanntlich Dresden demnächst in Richtung Wien, wollte diesen Vorgang daher nicht mehr kommentieren. Und der Orchestervorstand der Staatskapelle muss das weitere Vorgehen erst einmal intern klären.

Nicht nur aus Dresdner Sicht ist diese Entscheidung enttäuschend. Schließlich werden Christian Thielemann und die Sächsische Staatskapelle bis dahin ein äußerst erfolgreiches Jahrzehnt in Salzburg bestritten haben. Vorausgesetzt, nach diesem Debakel werden die für die nächsten drei Jahre anstehenden Produktionen noch wie geplant umgesetzt. Das wären immerhin Verdis „ Don Carlo“, Puccinis „Turandot“ und Wagners „ Lohengrin“, der jetzt schon geradezu zynisch als künstlerischer „Abschiedsgruß“ apostrophiert worden ist. Für die Neuinszenierung von Strauss’ „Elektra“, die Thielemann bereits für 2023 vorgesehen hatte, dürfte der Zug ohnehin abgefahren sein.

Elogen klingen anders

„Wir schätzen Christian Thielemann und die Sächsische Staatskapelle in Salzburg sehr und sind für die vielen künstlerischen und musikalischen Glanzleistungen sehr dankbar. Nichtsdestotrotz ist es nach diesem sehr erfolgreichen Jahrzehnt ab dem Jahr 2022 an der Zeit, die Osterfestspiele weiterzuentwickeln und um mit dem Intendanten Nikolaus Bachler ein neues Kapitel aufzuschlagen“, kommentierten Landeshauptmann und Bürgermeister gestern die Entscheidung der Gesellschafter. Elogen, wie sie in diesem Fall berechtigt wären, klingen anders.

Auch für Sarah Wedl-Wilson, seit 2015 die Vorsitzende des Aufsichtsrats der Osterfestspiele Salzburg GmbH, stehen Veränderungen an. Nachdem sich die einstige Vizerektorin und spätere Interimsrektorin der Salzburger Universität Mozarteum um das Rektorat der Dresdner Musikhochschule beworben hatte, ihre Bewerbung jedoch wieder zurückzog, wird sie nun zum 1. Oktober an die Berliner Hochschule für Musik Hanns Eisler wechseln. Sie bestätigte gestern, dass die Wahl von Nikolaus Bachler zum künstlerischen Gesamtleiter der Osterfestspiele einstimmig erfolgt sei.

Von Michael Ernst