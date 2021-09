Dresden

Als die Eule-Orgel des umgebauten Kulturpalastes eingeweiht wurde, war Olivier Latry, Titularorganist an Notre-Dame-de-Paris, dabei. Er war auch der erste „Palastorganist“. In dieser Spielzeit übernimmt er die Funktion wieder und ist mit vier Programmen zu Gast. Für die DNN sprach Wolfram Quellmalz vor dem ersten Konzert mit ihm.

Frage: Sie haben heute ein Konzert in Dresden, kürzlich kam Ihre neue CD mit Werken von Franz Liszt heraus, dennoch muss meine erste Frage lauten: Wie geht es der Orgel von Notre Dame de Paris?

Olivier Latry: Naja – die Orgel ist natürlich abgebaut und wird restauriert, das wird drei Jahre dauern. Sie soll fertig sein, wenn auch die Kathedrale wiedereröffnet wird. In Notre Dame wird auch gearbeitet, es gibt Gerüste überall – vom Boden bis ganz nach oben und man kann derzeit jeden einzelnen Stein ansehen, bis hinauf zum Dach – das ist unglaublich!

Das heißt, Sie konnten mittlerweile schon nach Notre Dame hinein und sich umsehen?

Ja, aber ich bin nur zweimal hineingegangen seit dem Vorjahr. Die Regeln sind sehr streng und kompliziert wegen der Sicherheit. Wir müssen Einmal-Schutzkleidung tragen und uns danach duschen wegen des Bleis.

In Notre Dame ist jeder einzelne Stein zu sehen

Wie sieht ihr normaler Kirchendienst derzeit aus, wo findet der statt?

Die Liturgie der Kathedrale ist jetzt in der Kirche Saint-Germain-L’Auxerrois, einer sehr schönen Kirche gegenüber dem Louvre, und alle Priester, Sänger und Organisten der Kathedrale sind da. Es gibt natürlich einen eigenen Titularorganisten an Saint-Germain-L’Auxerrois, Michael Matthes, er ist zur Hälfte Deutscher und ein guter Kollege, mit dem wir gemeinsam arbeiten können.

Olivier Latry (Rieger-Orgel der Philharmonie de Paris): Liszt Inspirations, erschienen bei La Dolce Volta Quelle: Label

Ihre Zeit ist, zusätzlich wegen Corona, anders eingeteilt – war die neue Aufnahme zuvor bereits geplant oder ist sie in der Situation jetzt entstanden?

Nun, ich habe Zeit für Konzerte – wenn es Konzerte gibt. Zum Beispiel ist es möglich, in Europa zu reisen, aber für Asien oder Amerika ist es schwer. Ich werde im nächsten Monat zum ersten Mal nach fast zwei Jahren nach Kanada reisen. Das geht ja allen Musikern so – ich musste bisher 110 Konzerte annullieren!

Aber die CD war schon geplant. Sie entspringt der Bewunderung für Franz Liszt, den ich für einen unglaublichen Musiker halte. Ohne Liszt wäre die Musikwelt heute zweifellos anders. Eigentlich wollte ich schon vor 30 Jahren etwas mit Liszt machen, nur fehlten mir die Zeit und die Opportunität.

Wegen Corona: 110 abgesagte Konzerte

Ich hätte etwas in Notre Dame machen können, doch ich war nicht sicher, ob die Orgel dort die richtige wäre (auch wenn es ein wunderschönes Instrument ist). In der Philharmonie in Paris passte es nun viel besser. Liszt hat sehr viel dafür getan, Musik populär zu machen, hat Werke für Klavier oder Orgel transkribiert, wie alle Sinfonien von Beethoven. Ich denke, für Liszt war die Musik nie „fixiert“, es ist immer etwas in Bewegung. Das ist für mich eine Inspiration, die ich auch auf der CD deutlich machen wollte.

Freiberger Orgel unter den Top 5

Sie spielen an ganz unterschiedlichen Orgeln, große und kleine, historische und neue, in Kirchen und in Konzertsälen – gibt es „Lieblinge“ darunter?

Nein (kategorisch, lacht). Ich bin Organist, das heißt ich mag es, neue, fremde Instrumente zu spielen. Jedes Mal, wenn ich ein anderes Instrument spiele, entdecke ich neue Sachen, auch an Stücken, die ich seit 30 Jahren spiele. Manchmal „zeigt“ mir eine Orgel etwas, was ich noch nie gesehen oder gehört habe, deshalb kann ich auch keine besondere bevorzugen.

Wenn ich aber eine „Top Five“ der besten Orgeln der Welt nennen sollte, natürlich würde ich Notre Dame dazuzählen, aber auch die im Freiberger Dom. Die Orgel der Philharmonie in Paris ist unglaublich schön und sehr musikalisch. Jedes Mal, wenn ich diese Orgel spiele, bin ich überrascht, weil jedes Register allein eine Geschichte erzählen kann.

Hat die Orgel im Kulturpalast auch schon etwas Charakteristisches oder hat sie Ihnen etwas entdeckt?

Ich finde die Orgel sehr „kohärent“, was sehr gut funktioniert, denn es ist musikalisch. Ich habe vorgestern fast sieben Stunden daran geprobt, und es war schön, diese Orgel wieder zu hören – ich war schließlich für zwei Jahre nicht da – und die Klänge wiederzufinden.

„Die Orgel hat auch eine Persönlichkeit“

Gibt es denn ein besonders Stück im Programm?

Ich weiß nicht – das können Sie besser sagen. Wenn ich an eine neue Orgel komme oder zurückkomme, habe ich natürlich einen Klang im Kopf, Vorstellungen vom Rubato und so weiter. Aber die Orgel hat auch eine Persönlichkeit und Musikalität – sie und ich sind wie zwei Kammermusiker. Die Orgel sagt mir auf ihre Weise, wenn ich eine andere Registrierung suchen muss. Zum Beispiel hätte ich bei den Stücken von Bach vorher nicht gedacht, dass ich sie so registrieren würde – ich habe allein drei Stunden nur die Stücke von Bach geprobt.

Mit „Evocation II“ von Thierry Escaich wird es ja auch eine Wiederbegegnung geben.

Ja. Ich habe das Stück einmal als Zugabe gespielt und mir meine Registrierung aufgeschrieben. Später habe ich mich gefragt, warum ich die Registrierung damals so gewählt habe, ich könnte auch etwas anderes machen, und nun habe ich fast alles verändert. Ich denke, das ist schön, dass die Leute, die dieses Stück von mir schon gehört haben, jetzt etwas anderes hören werden.

Von Wolfram Quellmalz