Die Musikfestspiele in Dresden setzen 2022 komplett auf Präsenzkonzerte

Dresden

Die Dresdner Musikfestspiele wollen in ihrem 45. Jahrgang die Magie der Musik beschwören und wählen dafür das – gewiss auch von reichlich Hoffnung gespeiste – Motto „Zauber“. Vom 11. Mai bis zum 10. Juni sollen in insgesamt 66 Veranstaltungen an 24 Spielstätten magische Momente zu erleben sein.

Vorab gibt es bereits an diesem Sonntag (6. Februar) ein Sonderkonzert im Dresdner Kulturpalast, um endlich – mit zweijähriger Verspätung – den 75. Geburtstag von Peter Rösel nachzufeiern. Der Pianist wird gemeinsam mit den Dresdner Kapellsolisten unter Leitung von Helmut Branny drei Mozart-Klavierkonzerte aufführen.

Einzigartiges Opernprojekt mit Mozart und Coppola

Zum Auftakt der, wie Intendant Jan Vogler hofft, wieder möglichst regulär stattfindenden Musikfestspiele ist ein „einzigartiges Opernprojekt“ angekündigt, sollen Musiktheater und Kino in Mozarts „Zauberflöte“ miteinander verschmelzen. Eine Art Illusionstheater dürfte da in der Dresdner Messe zu erleben sein, wenn der US-amerikanische Filmregisseur Roman Coppola in die Welten von Pamina und Tamino, Sarastro und Königin der Nacht entführt. Dirigent Jean-Christophe Spinosi wird bei dieser Produktion das Dresdner Festspielorchester leiten.

Dieser Klangkörper mit internationalen Originalklang-Experten wurde von nunmehr zehn Jahren gegründet und hat sich sowohl in Dresden als auch auf nationalen und internationalen Gastspielen etabliert. Jan Vogler betonte, wie stolz er sei, dass in Zeiten von Orchesterfusionen und -schließungen mit dieser Neugründung von den Dresdner Musikfestspielen ein positives Zeichen in die Musikwelt gesetzt werden konnte. „Wir bekommen durch diese Spezialisten für Alte Musik das Erlebnis des Originalklangs, um Werke in einem ganz anderem Kolorit zu beleuchten.“ Das Festspielorchester soll auch das diesjährige Abschlusskonzert gestalten, dann unter David Robertson mit einem namhaften Gesangsensemble und dem Dresdner Kammerchor in Beethovens 9. Sinfonie.

Jan Vogler, Intendant der Dresdner Musikfestspiele Quelle: Ads cr

Das Programm zwischen Auftakt und Ausklang ist von einer bemerkenswerten Vielfalt geprägt und umfasst neben Sinfonik und Kammermusik Solokonzerte sowie genreübergreifende Angebote. Da dürfen beispielsweise große Orchester wie das der Mailänder Scala erwartet werden, da sind die Wiener Philharmoniker sowie das London Philharmonic Orchestra zu Gast und wirken selbstredend auch die Dresdner Klangkörper Philharmonie und Sächsische Staatskapelle im Konzertreigen mit.

Dirigentenpersönlichkeiten wie Riccardo Chailly, Paavo Järvi, Joana Mallwitz, Andris Nelsons, Simon Rattle künden ebenso vom hohen Anspruch des bevorstehenden Festspieljahrgangs wie die Namen ausgewählter Solisten. Von Vilde Frang, Gidon Kremer und Baiba Skride (Violine) über Boris Giltburg nebst den Schwestern Katia und Marielle Labèque (Klavier) bis hin zum Brentano String Quartet und dem Pavel Haas Quartet sind viele dabei, die Rang und Namen haben. Darüber hinaus kommen aber auch jüngere Künstlerinnen und Künstler sowie Nachwuchsensembles zu ihrem Recht, vor internationalem Publikum aufzutreten und Präsenz zu zeigen.

Bekannte Größen und neue Talente

Man will also bewusst nicht nur die bekannten Größen einladen, sondern auch neuen Talenten ein Podium bieten. Damit sollen zugleich neue Publikumsschichten angesprochen werden, so Vogler. „Wir wollen allen Dresdnerinnen und Dresdnern sowie ihren Gästen etwas bringen, das sie nun so lange vermisst haben.“ Ausdrücklich bedankte sich der Intendant bei allen Menschen, „die diese Zeit mit uns durchlebt haben.“ Er sei davon überzeugt, dass die Pandemie viel verändert habe. „Routine sollte bei klassischer Musik ohnehin nicht vorkommen, aber spätestens jetzt ist die Zeit jeder Art von Routine absolut vorbei. Wir brauchen authentische Musik, Künstler mit Engagement und viel Fantasie.“

So wagen die Dresdner Musikfestspiele 2022 nicht nur klingende Ausflüge in Richtung Jazz, Soul und Tango – die Sängerin Ute Lemper wurde mit einer Aufzeichnung aus Voglers New Yorker Wohnung zugeschaltet und machte Appetit auf ihr Programm mit Musik von Astor Piazzolla – , es gibt darüber hinaus auch eine Kostprobe der finnischen Band Apocalyptica mit „Symphonic Metal“ sowie eine Uraufführung von und mit Felix Räuber. Dessen Projekt trägt den Titel „So klingt Heimat“ und soll nichts weniger als eine „Sinfonie der Kulturen“ beinhalten.

Das Festival soll umweltfreundlicher werden

In besonderer Weise liegt natürlich das Projekt „Cellomania 2.0“ am Herzen des Intendanten, schließlich darf er sich hier auf Begegnungen mit Dutzenden Cellistinnen und Cellisten aus nahezu aller Welt freuen. Mit dabei sind unter anderen Sol Gabetta, David Geringas, Mischa Maisky und Daniel Müller-Schott sowie die 12 Cellisten der Berliner Philharmonie; ein Festival also im Festival. „Das Cello kann uns in der jetzigen Lage emotional vielleicht ganz besonders beflügeln, um mit seinem singenden Ton aus der Pandemie herauszufinden. Ich freue mich sehr auf diese höchst unterschiedlichen Besetzungen mit sehr jungen sowie mit gestandenen Solistinnen und Solisten. Das verspricht uns einen Austausch mit der französischen, der russischen, der deutschen und der amerikanischen Celloschule.“ Er wolle dieses Cello-Fest aber keineswegs in den Vordergrund rücken: „Alle 66 Konzerte sind unsere ‚Kinder‘, maßgeschneidert für die Musikfestspiele.“

Neben der rein künstlerischen Präsentation sollen mit „Zauber“ neue Schritte in Richtung Nachhaltigkeit gegangen werden. Gemeinsam mit der Stadt Dresden werde dazu ein Programm aufgelegt, um das Festival so ressourcenschonend wie möglich stattfinden zu lassen. Also Elektromobilität vor Ort und möglichst keine separaten Flüge der Gäste, sondern eine Einbindung in bestehende Tourneen. Damit spiele man eine Vorreiterrolle in der Bundesrepublik und wolle beispielgebend für die europäische Festspiellandschaft sein.

Vorverkaufsstart Mittwoch ab 14 Uhr

Internet: musikfestspiele.com

Von Michael Ernst