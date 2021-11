Die Macherinnen: TanzNetzDresden stärkt freie Szene seit 10 + 1 Jahren

Dresden

Weiblich, weiß, cis – Es lässt sich nicht ignorieren, dass die organisierte freie Szene Dresdens im Tanz ein eindeutiges Gesicht hat. Das ist den Macherinnen durchaus bewusst. An ihnen liegt es aber nicht. Ihr Anliegen, die Stärkung von Produzenten, Choreographen und Tänzern, das ist alles ganz allgemein ausgerichtet, ohne Hintergedanken. Dass es da weniger Herren der Schöpfung gibt, hat nicht zuletzt strukturelle Gründe.

Zusammentun, um kulturpolitisch zu wirken

Männer finden als Tänzer eher ein Engagement in Ensembles. Das sieht auch Anna Till so, Choreographin und Tänzerin in Dresden, fast seit der Geburtsstunde des Netzwerks „TanzNetzDresden“ dabei, das nach mehrmaligem Wechsel der Trägerschaft im vergangenen Jahr die Form eines Vereins bekommen hat. „Die meisten von uns kamen frisch vom Studium“, erläutert sie mit Blick auf die Anfänge. „Wir hatten keine Ahnung von Produktionsabläufen. Hellerau, das Europäische Zentrum der Künste, hat uns damals viel Rückenwind gegeben. Uns wurde klar, dass wir uns in der Szene zusammentun müssen, um kulturpolitisch auf die Agenda zu kommen.“

Anna Till aus Dresden. Quelle: Grafik von Jutta Büschkes

Hellerau als Ort für Experimente

Die Veranstaltungsreihe „Linie 08“ wurde in Hellerau dann für mehrere Jahre zur Plattform für Experimente, unkuratiert, wohlbemerkt. Heute sind die Künstler sichtbar. Und haben ihre Stimme, die sie nutzen. Heterogen sei das Netzwerk dabei, so Till. Mit einem festen Kern, drum herum die übliche Fluktuation. Und darin liege auch dessen Stärke. Die eine könne dies, die andere das: Projektanträge, Abrechnungen, die Homepage pflegen. Das Ergebnis in Zahlen: 20 000 Euro institutionelle Förderung durch das Kulturamt der Stadt Dresden für die Jahre 2020 und 2021. Erhöhung? Nicht in Aussicht. Daneben steht aber noch eine Konzeptförderung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen mit 60 000 Euro über drei Jahre seit 2019. Außerdem gibt’s aus dem Programm #TakeNote (Neustart Kultur) 50 000 Euro für das Projekt Working Communities. Austausch, Networking, Wissenstransfer. Im September fand dazu ein Fachtag statt.

Workshops zum Jubiläum

Der November bringt neben der um ein Jahr verschobenen Jubiläums-Party diverse Workshops zu Diversität, Community und Inklusion. Es ist ja nun wirklich nicht so, dass die Frauen auch weiterhin im Netzwerk alles allein wuppen wollen. Obwohl es offenbar bislang ganz gut funktioniert hat.

Workshops beim TanzNetz Die Teilnahme an den Workshops ist kostenfrei, die Teilnehmerzahl allerdings begrenzt. Anmeldungen per E-Mail an workingcommunities@tanznetzdresden.de. 12. November, 10.30–13.30 Uhr, TENZA Schmiede, Pfotenhauer Straße 50 (HH): „Körperbezogenes Feedback in Arbeitsprozessen der Performing Arts“ mit Alisa Hecke und Angelika Waniek von der Initiative „You are warmly invited“ (Leipzig) 15–18 Uhr, TENZA Schmiede, Pfotenhauer Straße 50 (HH): „Wege sozialer Transformation“ mit Christa Cocciole und Pablo Escoria 13. November, 10.30–13.30 Uhr, Ort noch offen: „Der Bereich zunehmender Zufälligkeit“ mit Lisa Zocher und Renan Manhaes, FORWARD DANCE COMPANY (Leipzig) Weitere Informationen zu den Workshop-Inhalten finden sich im Internet unter www.tanznetzdresden.de/working-communities

Von Rico Stehfest