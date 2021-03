Die Loschwitzer Galerie Hieronymus feiert ihren 30. Geburtstag mit einer Ausstellung

Dresden

Angelika Makolies ist begeisterte Kunstfreundin, Sammlerin und Galeristin. Dabei hat sie sich auf einen Stamm von Künstlern konzentriert, den sie seit vielen Jahren vertritt und pflegt. Dazu gehören unter anderen Bernd Hahn, Stefan Plenkers, Gerda Lepke, Horst Leifer, Max Uhlig, Frank Maasdorf und Eberhard Göschel, deren Werke jetzt in einer Ausstellung gemeinsam mit Köpfen und Figuren des Dresdner Bildhauers Peter Makolies nach 30 Jahren des Bestehens der Galerie Hieronymus zu sehen sind.

In die Kunst gewachsen

Im Gegensatz zu manchen ihrer westlichen Kolleginnen und Kollegen interessieren Angelika Makolies das Kunstwerk nicht vorrangig als Ware oder Spekulationsobjekt, sondern als besonderes ästhetisches Gut und der konkrete Mensch, der dahinter steht. Seit 1991 gibt es Angelika Makolies Galerie Hieronymus, seit 1995 stellt sie in den Räumen des sanierten Fachwerkhauses auf der Friedrich-Wieck-Straße 11 aus, inzwischen zum Markenzeichen von Loschwitz und dem Körnerplatz geworden.

Mit 17 Jahren, 1957, nahm sie eine Freundin in ein Künstleratelier auf die Löbtauer Straße 9 mit. Dort lernte sie Ralf Winkler (Penck) und ihren späteren Mann, den Bildhauer Peter Makolies kennen. Zu dem Kreis gehörten auch Peter Herrmann, Peter Graf, Jürgen Böttcher (bei ihm nahm er Unterricht im Zeichnen) und Winfried Dierske, später Max Uhlig, Horst Leifer und Eberhard Göschel. „In diesem Freundeskreis lernte ich Kunst und Leben der jungen Künstler kennen. Das hat mich geprägt. Ich bin mit ihnen verwachsen. Die Arbeiten von diesen und einigen mehr finden Sie in meiner Galerie, die meinen Geburtsnamen trägt“, sagte Angelika Makolies in einem Gespräch, auf die Frage, wie sie zur Kunst gekommen ist.

Elegante, provozierende weibliche Akte

Im Hauptraum der Galerie werden Skulpturen aus vietnamesischen Pagodenstein von Peter Makolies (geb. 1936 in Königsberg) gezeigt, kleine, zwischen 10 und 26 Zentimeter hohe, zum Teil mythische Figuren, aufgesockelt und in Gruppen miteinander zusammengestellt. Hier arbeitete der renommierte Bildhauer altersbedingt in altgewohnter Weise wie an seinen Großfiguren aus Marmor mit schlanken, sinnlichen, wohlproportionierten Volumina und einer fein polierten Oberfläche. Fast alle Arbeiten entstanden im Sommer 2020. In ihnen nimmt er Bezug auf seine opulenten großen Steine, die unter anderem in der Städtischen Galerie und im Garten des Leonhardi-Museums zu sehen waren. Der noch aus DDR-Beständen stammende Pagodenstein ist reizvoll vielfarbig, mit leicht grünem und gelblichem Schimmer. Seine zarte Farbigkeit hat Makolies sensibel verarbeitet.

"Der Wächter", 2020, Pagodenstein 30 Jahre Galerie Hieronymus Quelle: Peter Makolies

Die sakral-mythische Art der Kleinfigur erinnert an die archaischen Statuetten und Artefakte aus prähistorischen Grabbeigaben, aber auch an die Avantgarde der Bildhauerkunst seit Giacometti. Reisen nach Italien und China gaben entscheidende Impulse. Andererseits hat der Künstler auch die gegenwärtige Welt im Stein festgehalten, besonders in seinen eleganten und provozierenden weiblichen Akten. Vom Böttger-Denkmal auf der Brühlschen Terrasse, Arbeiten in der Innenstadt über den Taufstein und das Lesepult der Loschwitzer Kirche bis zur Grabstele von Hermann Glöckner reicht das Spektrum seiner Arbeiten für den öffentlichen Raum in Dresden.

Ausstellung bis Ende April

Sein gesamtes Werk speist sich aus der hohen Kultur der Steinbearbeitung vieler Völker der Erde. In den ausgestellten Köpfen und Figuren, kleinen Kabinettstücken ähnlich, liegt eine ganze Welt verborgen: Zwischen Eros und Meditation streckt sich die wilde „Windsbraut“ in vielen Varianten, biegt sich der „Zweifler“ (2020), liegen „Judith und Holofernes“(2020) beieinander. Die Steinfiguren „Harlekin“, „Einäugiger Eremit“ und „Müder Matrose“, sowie „Kleiner Teufel“, „Wächter“ und der den Arm ausstreckende „Prophet“ gipfeln in der rätselhaften, sich in den Raum drehenden Gestalt des „Fakir“. Zu den Sammlungsbeständen von Angelika Makolies gehört auch eine Vielzahl von Mischtechniken und Pastellen von Walter Rehn (1950/60er Jahre), darunter einige allegorische, mit Kasperpuppen versehene Figurenensembles, Bronzen von Lothar Beck, Radierungen mit Tanzszenen von SONYA (vormals Tänzerin, danach bildende Künstlerin), Pastelle von Herta Günther, Radierungen von Claus Weidensdorfer, Zeichnungen von Werner Stötzer und die unterlebensgroße Sandsteinfigur „Karyatide“ von Frank Maasdorf im Hauptraum.

bis Ende April, Galerie Hieronymus, Friedrich-Wieck-Straße 11, 01326 Dresden. Kontakt: 0351/267 87 56 www.galerie-hieronymus.de

Von Heinz Weißflog