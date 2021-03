Die Landesbühnen Sachsen wollen im April wieder spielen

Dresden

Mitten in die schlechten Nachrichten dieser Tage kommt jetzt ein optimistisches Signal aus Radebeul: Die Landesbühnen Sachsen hoffen auf den April und bereiten eine schrittweise Wiederaufnahme des Spielbetriebes im Stammhaus in Radebeul vor. Entsprechend der Möglichkeiten, die durch die aktuellen Verordnungen gegeben sind. Das teilte das Mehrspartentheater „voller Vorfreude“ gestern mit.

Dafür habe die künstlerische Leitung einen Spielplan erarbeitet, „der unter Einbeziehung Corona-bedingter Aspekte eine Melange aus neuen Stücken und Repertoire enthält“. Die künstlerischen Ensembles nehmen gleichzeitig in intensiven Proben Inszenierungen wieder auf oder setzen unterbrochene Probenprozesse fort, heißt es weiter. Auch wenn alle Pläne nach wie vor immer mit Vorbehalt betrachtet werden müssten, freuten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses auf die „Begegnung mit dem lang vermissten Publikum“.

Im April gleich fünf Premieren

Und so finden sich in den Ansetzungen für April nach jetzigem Stand gleich fünf Premieren. Den Anfang macht am 11. April im Stammhaus Radebeul Verdis Oper „Rigoletto“ (Musikalische Leitung: Ekkehard Klemm, Regie: Manuel Schöbel, Ausstattung: Anja Furthmann). Am gleichen Tag sind die Jüngsten und ihre Familien zur Puppentheaterpremiere „Pinocchio“ nach Carlo Collodi (Bühnenfassung/Inszenierung: Odette Bereska; Puppenbau, Ausstattung: Stefan Spitzer) eingeladen, und nicht nur Politiker könnten dabei lernen, dass Lügen letztlich zu keinem guten Ergebnis führt. „Bus 57. Eine wahre Geschichte“ nach dem gleichnamigen Roman von Dashka Slater (Bühnenfassung: Kerstin Weiß, Inszenierung: Monique Hamelmann, Ausstattung: Stephanie Zurstegge) soll am 12. April auf der Studiobühne uraufgeführt, „setup.school(). Die Lernmaschine“, ein theatrales Game im Klassenzimmer von machina eX, in Koproduktion mit dem Theater Baden-Baden am 28./29. April im Lößnitzgymnasium Radebeul gezeigt werden.

Schließlich ist das Operetten-Pasticcio „Dinner for Five“ mit Melodien u.a. von Offenbach, Millöcker, Lehár, Stolz, Künneke sowie Gershwin, Weill und Sondheim (Konzept und Spielfassung: Ronny Scholz, Musikalische Leitung: Hans-Peter Preu, Inszenierung: Tristan Braun) am 30. April geplant.

Hinzu kommt Repertoire wie George Taboris „Mein Kampf“ und der Doppelabend „Inselzauber“ mit zwei Einaktern von Jacques Offenbach und Leonard Bernstein, Kim Norrevigs Schauspiel „Odysseus“ und für Kinder ab 4 „Mit Märchen durch die Welt“. Auch ein Konzert soll es im April wieder geben: Am 24. April will die Elbland Philharmonie Sachsen ihr 4. Philharmonisches musizieren. Außerdem kündigen die Landesbühnen für die ersten beiden Tage im Wonnemonat Mai eine „Karawane der Lebenslust“ in Radebeul an. Feststeht allerdings auch schon, dass die für den 4. Juni im Alten Schlachthof Dresden gedachte Premiere von Richard O’Briens „The Rocky Horror Show“ ins Jahr 2022 verschoben wird.

Jederzeit auf Veränderungen reagieren

Selbstverständlich erfolge die Wiederaufnahme des Spielbetriebes unter den derzeit geltenden Hygienevorschriften und hohen Standards für die Gesundheit aller. Dazu gehöre neben den bereits erprobten Abläufen auch die Notwendigkeit für jeden Zuschauer, einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorzuweisen. Wie das im Detail ablaufen wird, befinde sich noch in der Vorbereitung, heißt es. Während des gesamten Theaterbesuches bestehe zudem die Pflicht zum Tragen des medizinischen Mund-Nasen-Schutzes.

Da das Theater jederzeit auf Veränderungen der Inzidenzlage reagieren muss, wird das Publikum gebeten, sich tagesaktuell auf der Website oder telefonisch zum Spielplan und zu begleitenden Maßnahmen und Bedingungen für den Gesundheitsschutz zu erkundigen. Abonnenten können bis zum Spielzeitende im Ersatz für entfallende Vorstellungen jede andere Vorstellung (mit Ausnahme von Gastspielen) zum Abopreis besuchen. Über Verschiebungen ursprünglich angekündigter Premieren und Vorstellungen werde umfänglich informiert.

Karten für alle Vorstellungen gibt es erst in der Woche nach Ostern.

Landesbühnen Sachsen: Tel. 0351/8954-0,

Kasse: 0351/8954 214

www.landesbuehnen-sachsen.de

Von Kerstin Leiße