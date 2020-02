Die Landesbühnen Sachsen feiern die „Goldenen Zwanziger“

Radebeul

Ein Pferd aus Stahlgestell und Styropor steht mitten in den Werkstätten der Landesbühnen Sachsen in Radebeul. Mit jedem Pinselstrich von Verena Butze nimmt es mehr blaue Farbe an und ähnelt immer mehr dem Vorbild aus dem Buch, das die Theatermalerin neben sich auf einem Notenständer platziert hat. Darin abgebildet ist Franz Marcs „Blaues Pferd“. Am kommenden Sonnabend wird die Statue ein Blickfang im Glasfoyer sein, wenn das Theater an der Meißner Straße zum Bühnenball einlädt.

Es ist die sechste Ballnacht des Hauses und das diesjährige Motto lautet „Die Goldenen Zwanziger“. Jeder Raum wird nach einem eigenen Konzept gestaltet und spiegelt Glamour, Lebenslust, Avantgarde und Exotik des Nachtlebens jenes Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts wider. Es werde viele Reminiszenzen geben, so Landesbühnen-Intendant Manuel Schöbel, der rund 450 Gäste an diesem Abend erwartet. Für Unterhaltung und ein glanzvolles Programm sorgen Mitglieder des Tanz-, Schauspiel- und Musiktheaterensembles sowie die Elbland Philharmonie Sachsen.

Charleston, Foxtrott und Walzer

Das Glasfoyer verwandelt sich in die „Blue Galerie“, wo die Besucher nicht nur das blaue Pferd erwartet, sondern Amadeus Boyde am Flügel sie begrüßt und das Trio Filou später Swing und Vintage Tango spielt. Das Theaterrestaurant „Goldene Weintraube“ wird zum Schauplatz des Berliner „Kabaretts Größenwahn“. Dort erklingen unter anderem Lieder von bekannten Vertretern der damaligen Kleinkunst- und Musikszene wie Claire Waldoff und den Comedian Harmonists. In der Studiobühne erwartet die Besucher Jazzmusik der Prohibitionszeit und im „Café Kinopolis“ flimmern Stummfilmklassiker.

Wie es sich für einen Ball gehört, darf selbstverständlich ausgiebig getanzt werden. „Das Ballorchester spielt auf der Bühne im Hauptsaal“, berichtet Schöbel. Die Tanzfläche befindet sich im Zuschauerraum davor, wofür an diesem Abend mehrere Sitzreihen abgebaut werden. Zu Charleston, Foxtrott und Walzer können die Ballbesucher das Tanzbein schwingen. Gäste können sich gern entsprechend des Ballmottos kleiden. Neben dem besten Tanzpaar werden auch die besten Zwanziger-Jahre-Kostüme prämiert.

Bevor das Ballorchester „Serenata Saxonia“ aufspielt, gibt es ab 19 Uhr eine Gala, bei der die Elblandphilharmonie und Solisten klassische und Unterhaltungsmusik der Zwanziger Jahre zum Besten geben. Um Mitternacht tritt der Stargast des Abends auf – der Dresdner Schauspieler Ahmad Mesgarha, ihn begleitet Olga Nowikowa am Klavier.

Bühnenball der Landesbühnen, am 8. Februar 2020: Gala-Ticket 90 Euro, Ball-Ticket 60 Euro, Flanier-Ticket: 30 Euro. Karten im Vorverkauf: www.landesbuehnen-sachsen.de

Von Silvio Kuhnert