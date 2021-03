Dresden

Der coronabedingt erst mit Verspätung eröffneten Jubiläumsausstellung zu Christine Schlegels 70. Geburtstag in der Kunstausstellung Kühl gelingt es, die Lebensspur der Künstlerin anhand ausgewählter Werke nachzuverfolgen: vom subtilen Grau in Grau der Studienzeit, Mitte der siebziger Jahre, über Stationen, wie den brachial-expressiven Aufschrei in Knallrot „Das beschützte Kind“, 1984, und Objekten, die an die zeitweise Loslösung der Jungen Wilden vom abbildhaften, auratischen Werkcharakter erinnern – bis zu ihrem erneuten Bekenntnis zur Ölmalerei und der endgültigen Rückkehr aus (West)berlin nach Dresden im Jahr 2000.

Leuchtende Farben, schönlinige Formen, überwalzte Flächen

Christine Schlegel, stets erfüllt von Eindrücken der Alltagswelt und politischer Ereignisse, historischem und naturwissenschaftlichem Wissensdrang und einem sicheren Gespür für verschiedenste Absurditäten zwischen Mensch, Himmel und Erde, verarbeitet ihre Gedankenfülle in Bildern. Zwar muss jemand, wie „Die begabte Hausdame“, 2010, einen ironischen Seitenhieb auf die mitunter noch immer als biedermeierlich empfundene Atmosphäre hier aushalten, doch zeichnen sich alle ihre Arbeiten durch anziehend intelligente, überschaubare Kompositionen von geradezu manierierter Eleganz aus, durch vornehm leuchtende Farben und klare, schönlinige Formen.

Ohne Schere und Skizze collagiert die Malerin im Kopf Individuelles und Gesellschaftsrelevantes, Fiktion und Reales, Unterbewusstes und Offensichtliches. Der Bildraum wird zur surrealen oder hyperrealistischen Kulisse oder ganz getilgt und immer öfter durch die Anonymität brandroter, ornamental überwalzter Flächen ersetzt.

Selbst das Paradies ist kein realer Raum – nicht einmal das verlorene: Das titelgebende Bild „Das verlorene Paradies“, 2013/ 2015, spielt noch einmal mit Erscheinungen des Emanzipationsprozesses der Frau zur Selbstbestimmtheit. Da wird die vollkommene Zufriedenheitszone, die der Mensch mit dem Sündenfall verlassen hat, metaphorisch zum Weltgarten, indem sich symptomatisch Hoffnungen und Krisen von Individuen und Gesellschaft spiegeln. Wie schon Hieronymus Boschs „Garten der Lüste“, der um 1500 entstand, als frühes malerisches Menetekel über die Unmöglichkeit, das Verlorene zurückzugewinnen.

Der Reiz von Boschs Dämonen

Auch als Christine Schlegel von der Wiener Akademie der Bildenden Künste eingeladen wurde, sich 2020 an der Ausstellungsreihe Korrespondenzen mit Hieronymus Boschs Weltgerichtstriptychon teilzunehmen, nutzte sie die Gelegenheit, sich missliebige Beobachtungen von der Seele zu malen. Dabei springen dem Boschkenner in Bildern, wie „Der Falkner“, „Das Kind spielt“ und „Abhörzentrale“ viele indirekte Detailzitate ins Auge. Sie überraschen in ihrer sinnhaften, zeitlosen Übertragbarkeit. Freilich reizten die Künstlerin auch Boschs Heerscharen von Dämonen, die sie fantasievoll variiert, voller Begierde, bis zum Angriff auf die Unschuldige Reinheit mit tödlichem Nackenbiss agieren lässt.

Ihr hintergründiges Wissen um die Schatten- wie um die Sonnenseiten des Lebens fließt auch nach den Korrespondenzen weiterhin in ihre Arbeiten ein: Zum Thema Totentanz, dem sie sich schon seit ihrer Studienzeit stellen wollte, oder in den neuesten Bildern Freude und Freiheit, die erst kurz vor der Ausstellung bei Kühl fertig wurden. Sie sind von großer Klarheit: Ein Zirkusdirektor managt eine perfekte Show – die Freiheit jedoch liegt irgendwo draußen, vielleicht reflektiert und vorgegaukelt von der Prismen-Lichtkugel in Form des Erdballs, auf die er deutet.

Ein letztes Geheimnis bleibt bewahrt

Manches Detail und bevorzugt die Gesichter ihrer Figuren malt Christine Schlegel noch immer mit spitzem Pinsel, mit feinen Linien und vornehmer Akribie. Großflächig bricht sie dieses Prinzip durch satte, pastose Passagen. Exzellent widerspiegeln ihre Farben Stimmungen und Gemütszustände.

Adäquat vermag sie auch im kleinen Format, mittels Zeichnung und Grafik, mannigfaltige Gedankensplitter auszustreuen. Niemals gibt sie eingleisige, erschöpfende Interpretationen. Sie beherrscht die Mittel der Anspielung. Ein letztes Geheimnis bewahren alle ihre Arbeiten.

Bis 27. März verlängert. Kunstausstellung Kühl, Nordstr. 5, 01099 Dresden. Mi - Fr 11 - 19 Uhr, Sa 11 - 16 Uhr. Terminvereinbarung und die aktuellen Hygienevorschriften sind für einen Besuch erwünscht. 0351-804 55 88. info@kunstausstellung-kuehl.de.

Katalog Bosch & Schlegel. Christine Schlegel: Reservate – Das verlorenenParadies. Wien 2020

Von Jördis Lademann