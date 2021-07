Die Kunst der Betrachtung: Beuys im Dresdner Kupferstich-Kabinett

Dresden

Denkt man an Beuys, fragt man sich: was eigentlich ist Kunst? Was erwarten wir von ihr? Soll sie schön sein – oder provozierend? Seitdem es Kunst gibt, wird darum gestritten. Und wahrscheinlich ergibt sich mit jeder Antwort eine weitere Frage. Beuys’ Werke zu sehen, ist vergleichbar mit einer Abenteuerfahrt: man weiß nie, wo man landet. Antworten auf dieser Reise muss jeder für sich selbst finden. Der Künstler gibt uns dabei mit seinen Arbeiten und Selbstzeugnissen lediglich Hinweise und Fingerzeige. Verstehen und Missverstehen sind dem um Erkenntnis Bemühten stetige Weggefährten.

Programmatisch hat Umberto Eco den Begriff des „offenen Kunstwerks“ geprägt und damit zum Ausdruck gebracht, dass aus dem Betrachten von Kunst nicht nur eine „richtige“, sondern mehrere mögliche Deutungen entstehen können. Dies erlaubt ein assoziatives Herangehen. Fragen Sie einfach: Was sehe ich? Kunst wird dadurch zugänglich(er).

Das Dresdner Kupferstich-Kabinett präsentiert erstmalig Zeichnungen aus dem Besitz der Familie Beuys, die in einen offenen Dialog mit ausgewählten Kunstwerken alter Meister treten. Kuratiert wurde die Schau von der Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Marion Ackermann, der Direktorin des Kupferstich-Kabinetts, Stephanie Buck und der Kuratorin Mailena Mallach. Spannungsreich treten Beuys’ Arbeiten an der Wand mit Altmeisterwerken im Raum ins Gespräch. In dieser Gegenüberstellung von Alt und Neu, gegenständlich und abstrakt ist es den Kuratorinnen gelungen, Beuys’ bedeutenden Beitrag zur Kunst des 20. Jahrhunderts erfahrbar zu machen. Rembrandt, Dürer und Co. „gratulieren“ Beuys zum Jubiläum und verdeutlichen so Kontinua, aber auch Brüche über mehrere Jahrhunderte Kunstgeschichte.

Der Künstler als Betrachter

Der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde der am 12. Mai 1921 in Krefeld am Niederrhein geborene Joseph Beuys besonders durch seine experimentelle Herangehensweise als Aktions- und Installationskünstler. Nicht weniger eigensinnig, kreativ und fantasievoll erweisen sich die bislang ungezeigten grafischen Blätter und Collagen. Es entfaltet sich eine eigene Bild- und Zeichenwelt. Sie stellen aber auch einen für die Natur sensiblen und vor allem wandelbaren Künstler vor: In Beuys’ Universum wird alles zur Metamorphose. Material, Formen, Schrift und Farben sind im Wandel begriffen. Mehr noch, sie funktionieren symbiotisch, entheben ihren Gegenstand dem Alltag.

Joseph Beuys, undatiert, unbetitelt. Quelle: VG Bild-Kunst, Bonn 2021

Aus der aufgetragenen Farbe auf dem Papier entwickeln sich Linien, aus denen wiederum abstrakte Formen hervorgehen. Mal organisch, mal geometrisch erinnern sie an Landschaften, Formeln, Körperteile, Tiere, Bewegungen, Autos oder Blumen. Doch auch der umgekehrte Vorgang ist möglich. Was auf den ersten Blick als gegenständlich erscheint, kann sich zuweilen in abstrakte Strichgefüge oder gar Schrift auflösen. Werden blaue Farbtupfer zu Tatzenabdrücken oder Blüten? Dingliche und körperliche Identitäten sind nicht garantiert. Kippfiguren entstehen. Schließlich schöpft Beuys aus einer schier endlosen Ideen- und Motivwelt. Ob Filz oder Fett – jedes Material ist dieser würdig.

Der Betrachter als Künstler

Man erlebt förmlich die Koexistenz von Natur und Kunst, aber auch jener von Bild und Sprache. Das eine ist ohne das andere bei Beuys nicht zu denken. Grenzen werden angesprochen und überwunden – oder einfach eingerissen. Mehrfach thematisiert er die Beziehung von Kunst zur Natur und dem Leben. So bietet er uns etwa schlicht zwei getrocknete, herbarienartig fixierte gelbe Pflanzen dar. Bleistift und Kugelschreiber dienten der Gestaltung des Blattes. Unten prangt ein schwarzer 7000-Eichen-Documenta-7-Stempel. Es trifft sich, was zunächst nicht zusammenzugehören scheint: Natur und Maschine. Die Skizze zeigt nämlich zwei Autos. Über dem unteren steht simpel „Photo“. Deutet das griechische Wort für Licht also auf die Photosynthese und die damit einhergehende transformatorische Energieaufnahme der Pflanzen? Für uns mag das heute wie ein früher Kommentar in Nachhaltigkeitsdiskussionen rund um einen ökologischen Antrieb sein. Subtil wird der politische Künstler in solchen Momenten sichtbar.

Beuys’ Kunst ist empfindsam. Sie öffnet sich dem, der sich Zeit nimmt, mit allen Sinnen Abstrahiertes wiedererkennen zu wollen. Es ist eine Aufforderung zum Nachdenken und Assoziieren, kurz: Suchende zu sein. Ähnlichkeiten und Bezüge in der Kunst werden sich bestimmt ergeben. In Beuys’ Weltanschauung wird das Denken zur Kunstform aufgewertet. – Fazit: Ist dies womöglich die clevere Pointe seiner Kunst? Dass jeder beim Betrachten den Künstler in sich selbst entdecken kann?

Ausstellung und Katalog

Ausstellung bis 17. Oktober, Kupferstich-Kabinett, täglich 10-17 Uhr, Di geschlossen

Katalog: Schirmer/Mosel, 208 S., ISBN: 978-3829609203, 49,80 €.

Von Martin Lottermoser