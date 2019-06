Dresden

„Zwei, drei“ zählt der serbische Dirigent Premil Petrovic, bevor das Orchester ansetzt. Eine klassische Probe der Dresdner Sinfoniker für die Aufführung „Neue Meister“ diesen Freitag, könnte man meinen – ganz so ist es aber nicht. Denn unter die erfahrenen Musiker mischen sich einige junge Instrumentalisten. Und sorgen für Gänsehautmomente.

Gemeinsam mit den Kindern von „Musaik“, dem sozialen Musikprojekt, das in Prohlis seit zwei Jahren kostenlosen Instrumental- und Orchesterunterricht anbietet, wird am Konzertabend die Uraufführung „Call me“ erklingen – eine Komposition, die die Kinder bereits seit einigen Wochen gemeinsam mit Komponist Andreas Gundlach erarbeiten und proben, um sie mit den Dresdner Sinfonikern aufzuführen.

Künstlerische Herausforderung

Gestartet worden ist das Projekt Ende März, als Andreas Gundlach das erste Mal bei einer Probe von „Musaik“ vorbeischaute und ihm die Kinder ihr bereits erworbenes Können präsentierten. Das Komponieren eines Stückes sei anschließend eine Herausforderung gewesen, sagt der Komponist. „Die Kinder befinden sich im Einstiegsstadium. Also stellte sich für mich die Frage, welche Melodie kann ich schreiben, damit alle mitspielen können.“ Schließlich sollen sich die Nachwuchskünstler als vollwertige Musiker fühlen.

Entstanden ist letztlich ein Orchesterwerk, was den Erwachsenen und Kindern gleichermaßen Spaß macht und für alle Beteiligten anspruchsvoll ist. „Wie in einer guten Kindergeschichte. Da findet sich durchaus auch der Erwachsene wieder, wenn die Worte gut gewählt sind“, so Gundlach. Der Komponist versuchte, Details einzubauen, die die Kinder mögen – so kommt es, dass auch mal gestampft wird und der ein oder andere Luftballon zum Einsatz kommt. Und die Kinder spielen sogar die Hauptmelodie.

Übung macht „neue Meister“

Einzelne Elemente haben die 29 beteiligten Kinder und Jugendlichen schon seit April dreimal pro Woche geübt, das Komplettwerk haben sie vor drei Wochen bekommen. „Das fertige Stück war deshalb auch für uns eine Überraschung“, erzählt Luise Börner, eine der Initiatorinnen von „Musaik“. Und sie verrät: „Seit Tagen habe ich einen Ohrwurm davon.“ Musiziert wird kreativ – mit Handzeichen, Bildern und Pappschildern. Zur Veranschaulichung haben die Lehrer von „Musaik“ die Noten teilweise in Gestik und Zeigetafeln übersetzt.

Seit Anfang der Woche wird nun gemeinsam mit den Profimusikern geprobt. „Die Kinder waren schon am Montag toll vorbereitet“, erzählt Katrin Meingeist von den Sinfonikern. „Viele von uns im Orchester unterrichten auch. Von daher wissen wir, welche Arbeit das für die Lehrer bedeutet“, fügt sie an. Für die Kinder sei es zudem schön, das Ergebnis ihrer Arbeit nun zu sehen und vor allem zu hören.

Ein besonderes Klangerlebnis

„Die Arbeit direkt mit den Kindern ist etwas Besonderes“, findet Markus Rindt, Intendant der Dresdner Sinfoniker. „Manche von ihnen spielen seit zwei Jahren, andere wiederum erst seit ein paar Monaten – es ist Wahnsinn, wozu sie schon in der Lage sind.“ Ihm zufolge ist das Projekt lediglich der Auftakt. Geplant sei, die Arbeit mit den Kindern fortzusetzen.

Wenn ein Ton an diesem Abend nicht perfekt ist, sei das nicht schlimm, sondern authentisch. „Das hier ist eine faszinierende Fusion eines ungeschliffenen Diamanten mit professionellem Klang“, so Rindt.

Das Programm am Freitag sei trotz dem außergewöhnlichen Projekt typisch für die Sinfoniker. Unter der Leitung von Petrovic spielen die Streicher des Orchesters zunächst „ Shaker Loops“ von John Adams, „Musica Celestis“ von Aaron Jay Kernis sowie „Last Round“ des argentinischen Komponisten Osvaldo Golijov. „Das Highlight bildet jedoch die Urraufführung“, sagt Rindt. Das Stück sei im Übrigen ganz schön schwer. Petrovic habe dafür auch mit den Sinfonikern alleine geprobt.

Vin (l.) und Ricardo üben fleißig für ihren besonderen Auftritt mit den Profis. Die Vorfreude auf das Konzert ist bereits groß. Quelle: Anja Schneider

Der magische erste Ton

Aufgeregt vor dem Konzert am heutigen Freitag sind die „Musaik“-Kinder Vin und Ricardo nicht. „Wir freuen uns darauf“, sagt Ricardo. Mit den Profis zu spielen, sei aber schon aufregend. „Die sind schließlich viel besser als wir. Aber in den Proben hat es sich gut angehört“, findet Vin. Besonders aufregend bei den Aufführungen ist für die beiden Saxophonisten, wenn der erste Ton gespielt wird – „da freue ich mich immer“, erzählt Ricardo. „Der Applaus am Ende ist aber auch schön“, ergänzt Vin.

Karten sind für 17 Euro, ermäßigt 8 Euro, telefonisch unter 0351 264 6246 oder ticket@hellerau.org erhältlich, Konzert am Freitag, 14. Juni, um 18 Uhr im Festspielhaus Hellerau, im Anschluss Ausklang im Kulturgarten.

