Die Jüdische Woche Dresden startet in der Pandemie unter neuem Motto

Nicht der Brexit ist schuld, dass es mit der Jüdischen Woche Dresden zum Thema „Britisches Judentum – Judentum in Großbritannien“ nichts wurde, sondern das leidige Virus. Aber in der Regel gibt es im Leben Alternativen – und so wurde eine Jüdische Woche unter dem Motto „Zay gesunt“ konzipiert. Das ist jiddisch und heißt pandemisch gestimmt und den Wunsch nach Wohlergehen ausdrückend „bleib gesund“. Schöner noch, es bedeutet auch: Mach’s gut, bis später, man sieht sich. Auch als ironische Bemerkung im Sinne von „Na dann mal viel Glück dabei!“ wird die Formel verwendet. Dieses „Zay“ ist empathisch und ernsthaft, aber auch lässig, freundlich, kommunikativ, unterhaltsam und, ja das auch, ein bisschen fatalistisch.

Humorvoll, nachdenklich, kritisch, unterhaltend

Veranstalter des Festivals ist der Verein Jüdische Musik- und Theaterwoche e.V., mit im Boot sitzen die bewährten Partner, u.a. die Jüdische Gemeinde zu Dresden und die Bildungs- und Begegnungsstätte Hatikva sowie diverse Förderer von der Ostsächsischen Sparkasse bis hin zur Stiftung für interreligiöse Verständigung. An der Konzeption war nicht zuletzt Avery Gosfield beteiligt, seit Anfang des Jahres Nachfolgerin von Sarah Zinn, die die Leitung der Jüdischen Woche Dresden auf eigenen Wunsch abgegeben hat.

Gosfield kommt aus einer jüdisch-amerikanischen Künstlerfamilie und wuchs in Philadelphia auf. Sie studierte Musik am Oberlin Conservatory of Music in Ohio, setzte ihr Studium in Amsterdam fort und zog 1997 nach Italien. 2011 wurde Gosfield zum Yiddish Summer Weimar eingeladen, was sie „in die Klezmer-Welt katapultierte und ihr Leben veränderte“, wie sie unlängst erklärte. Als Ko-Leiterin des Ensemble Lucidarium sowie als Solokünstlerin spielte sie mehr als tausend Konzerte (unter anderem bei der Jüdischen Woche Dresden 2016) und nahm sechs preisgekrönte CDs auf, die sich mittelalterlichem und Renaissance-Repertoire widmen. Außerdem kümmerte sich Avery Gosfield im Auftrag verschiedener internationaler Stiftungen um die Entwicklung pädagogischer Programme für Kinder und Jugendliche und deren Zugang zu früher und traditioneller Musik. Sie und ihre Mitstreiter bei Finanzierung und Organisation des Festivals wollen den Besuchern laut Ankündigung „eine jüdische Welt“ zeigen, „die humorvoll, nachdenklich, kritisch, unterhaltend – aber eben auch und vor allem hoffnungsvoll ist“.

Film-Serie kritistiert ultraorthodoxen Tugendterror

Beim Eröffnungskonzert am 1. November, 19 Uhr, im Zentralwerk wollen Daniel Kahn, der „Yiddish troubadour“, und sein langjähriger Kollege, der Berliner Klezmer-Instrumentalist Christian Dawid, einen intimen Abend mit alten und neuen Songs „über und zwischen den Grenzen aus Yiddisch, Englisch, Russisch und Deutsch“ gestalten. Übersetzt und mit Videoprojektionen werden die Songs von der Berliner Künstlerin Yeva Lapsker.

Einen Tag darauf steht ab 19 Uhr im Zentralwerk der Netflix-Überraschungserfolg „Unorthodox“ im Blickpunkt. Die auf einem Buch von Deborah Feldman basierende vierteilige Miniserie zeigt den Ausbruch der jungen Esty aus einer hermetisch abgeschotteten Welt des orthodoxen New Yorker Judentums und ihre Übersiedlung nach Berlin. Die Serie steht durchaus auch in der Kritik, ein Vorwurf, auch von jüdischer Seite. Es würden antisemitische Klischees bedient, andererseits streiten auch in Israel säkulare Israelis wie sozialistische Zionisten, wie es sein kann, dass die Ultra-Orthodoxen, die sich selbst „Haredim“ nennen, die Gottesfürchtigen, zunehmend vielen Städten und Siedlungen ihren Tugendterror aufzwingen. In der Stadt Beit Schemesch in der Nähe von Jerusalem, einer Hochburg der Ultra-Orthodoxen, gibt es zuhauf Konflikte, zumeist geht es um die Frage, ob sich die übrigen Bewohnern den Regeln der Strenggläubigen zu unterwerfen haben.

Gemeinsam mit der Choreographin Yeva Lapsker, der Kulturmanagerin Valentina Marcenaro und Joachim Klose von der sächsischen Konrad-Adenauer-Stiftung soll in dem musikalischen Podiumsgespräch der Frage nachgegangen werden, was uns „Halt und Orientierung gibt“. Musikalisch begleitet wird der Abend von Daniel Kahn und Christian Dawid (beide haben ebenfalls einen Cameo-Auftritt in der Serie).

Eine fast vergessene Partyrakete

Weiter geht es am 3. November mit dem Trio „Givol, Karoyan & Hirsch“, das ab 19 Uhr im Festsaal im Coselpalais mit Cello, Klavier und Gesang die Musik von Kurt Weill auferstehen lässt. Tags darauf werden ab 18 Uhr Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren ins Societaetstheater geladen: In „Das Kind von Noah“ entspinnt sich zwischen dem Flüchtlingskind Josef und Pfarrer Bims eine intensive, viele wohl nachdenklich stimmende Diskussion über Werte und Verantwortung in der Zeit der Judenverfolgung – „und darüber hinaus“, wie es in der Ankündigung heißt. Das scheint sinnvoll in Zeiten, in denen für Deutschland zwar im Zuge der Immigration aus Russland eine neue Blüte von jüdischen Gemeinden zu vermelden ist, anderseits aber Synagogen und sonstige jüdische Einrichtungen wieder Zielscheibe von Antisemiten sind und entsprechend geschützt werden müssen.

Tags darauf, an selber Stelle, 20 Uhr, wollen die Musiker von „The Flying Rabbi“ Melodien zu Gehör bringen, wie sie einst in Osteuropa zumindest in jüdischen Kreisen weit verbreitet waren. Die Interpretationen der fünfköpfigen tschechischen Band reichen laut Ankündigung „von tanzbarem Klezmer bis zu traditioneller Shtetlmusik – immer voller unerwarteter Einflüsse und Inspirationen“ und sollen „zeitgenössische Poesie mit den musikalischen Traditionen“ verbinden.

Nachdem man im vergangenen Jahr mit einem Jüdischen Ball „eine fast vergessene Partyrakete“ zündete, will man am 7. November, 19 Uhr, im Zentralwerk einen Jüdischen Ball 2.0 folgen lassen. Unter Anleitung einer jüdischen wie auch einer arabischen Tanzmeisterin kann der Speck geschüttelt werden. Die musikalische Begleitung liefern das Klezmer-Quartett um Craig Judelman ( USA), featuring Yiddish-Song-Star, Sasha Lurje, und die Dresdner Lokalmatadore, La Banda Comunale.

Auch das Programmkino Ost ist Veranstaltungsort: Am 5. November, 19.45 Uhr, läuft der Dokumentarfilm „Chichinette – Wie ich zufällig Spionin wurde“ über eine französische Jüdin, die als Agentin der Alliierten im nationalsozialistischen Deutschland ihr Leben aufs Spiel zu setzte. Und am 9. November, 19.45 Uhr, steht die Screwball-Komödie „Kiss me kosher!“ auf dem Spielplan. Na, denn mal auch hier viel Glück, um es entsprechend dem Festivalmotto „Zay gesunt“ auf den Punkt zu bringen.

www.juedische-woche-dresden.de

Von Christian Ruf