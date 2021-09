„Die Jeckes kommen!“: Jüdische Woche in Dresden beginnt

Dresden

„Jeckes“ – auch das Wort emigrierte einst mit. Geflohen vor dem NS-Regime, wurden die deutschstämmigen Juden in Palästina von den jüdischen Einwanderern aus anderen Ländern als „Jeckes“ bezeichnet. Warum? Manche sagen, es sei eine Abkürzung für die hebräischen Worte „Jehudi kasche chawana“, was einen Juden meint, der schwer von Begriff sei. Die gängigste These ist allerdings, dass man von Jeckes sprach, weil die Männer aus Deutschland eine Vorliebe für Anzug und Hut hatten und auf ihre Jacketts selbst bei großer Hitze nicht verzichten wollten. Auch hielten sie an Tugenden wie Pünktlichkeit, Fleiß, Ordnungssinn und Sauberkeit fest und zitierten ständig Gedichte von Goethe, Schiller und Rilke. Mit den Jeckes zog nicht zuletzt das humanistische Bildungsideal in den am 14. Mai 1948 gegründeten Staat Israel – in jenem Jahr stellten die Jeckes etwa 20 Prozent der jüdischen Bevölkerung von Eretz Israel.

Letztlich wandelte sich auch die Einstellung der Juden, „aus einem Schimpfwort wurde eine mit Stolz getragene Selbstbezeichnung“, wie Nils Brabant beim Pressegespräch zur 25. Auflage der in diesem Jahr unter dem Motto „Die Jeckes kommen!“ stehenden Jüdischen Woche Dresden erklärte, die am Donnerstag beginnt und bis zum 10. Oktober dauern wird.

Filme, Food, Gottesdienste und Führungen

Die Künstlerische Leiterin des Festivals Avery Gosfield erklärte, dass man die Jeckes-Kultur als Gegenströmung präsentieren wolle. Man nimmt die jüdisch-deutsche Salonkultur des 18. bis 20. Jahrhunderts in den Blick, zudem die Avantgarde- und Queerbewegung zwischen den beiden Weltkriegen sowie „die internationale jüdische Kulturrevolution des 21. Jahrhunderts und ihren Einfluss auf die israelische Gesellschaft“. Schirmherr des Festivals ist der Sänger André Herzberg, bekannt nicht zuletzt als Frontmann der Rockband Pankow, die insbesondere zu DDR-Zeiten eine große Nummer war.

Das Programm der Jüdischen Woche ist vielfältig: Filme, das Food-Festival „Gefilte Fest“, ein offener Gottesdienst in der Synagoge, der „Mischpoke-Tag“ für die ganze Familie, Einführungen in die Sprachen Hebräisch und Jiddisch, Rundgänge über den Alten und den Neuen Jüdischen Friedhof... Im Festspielhaus Hellerau wird seitens des Europäischen Zentrums der Künste vom 7. bis 10. Oktober etwa zu einer Reut-Shemesh-Retrospektive eingeladen. Die aus Tel Aviv stammende, in Köln lebende Choreografin beschäftigt sich mit den Besonderheiten ihrer Heimat, mit Frauenbildern und Geschlechterrollen in orthodox-jüdischen und nicht religiösen Kontexten. 2019 wurde Shemesh vom tanz magazin als „Hoffnungsträgerin des Jahres“ ausgezeichnet.

Man hat sich laut Gosfield mittlerweile einen Kreis von Zuschauern erarbeitet, „die man jedes Jahr bei dieser oder jener Veranstaltung wiedertrifft“. Glücklich ist man nicht zuletzt darüber, endlich das didaktische Programm „Spielen gegen Antisemitismus“ vollständig präsentieren können, was bislang wegen Corona verzögert wurde. Dank persönlicher Kontakte konnte Gosfield, die als Enkelin russisch-jüdischer Einwanderer in Philadelphia geboren wurde, den Trompeter und Grammy-Gewinner Frank London – dem einen oder anderen vielleicht bekannt über die Klezmer-Gruppe Klezmatics – als „artist in residence“ nach Dresden locken. Der Künstler wird bei der Jüdischen Woche in mehreren Solo- und Kooperationsprojekten auf und neben der Bühne stehen, unter anderen mit der Dresdner Banda Comunale, in öffentlichen Workshops mit dem sozialen Musikprojekt Musaik e.V. und der Kreuzkirchengymnasium sowie dem Konzert zur Festivaleröffnung am kommenden Donnerstag, 19 Uhr, in der Jüdischen Gemeinde.

Außer Frank London sind der Sänger Lorin Sklamberg sowie das Klavier- und Electronica-Genie Shai Bachar zugange – sie bilden das Nigunim Trio, das jiddisch-chassidische spirituelle Lieder zu Gehör bringt. Davor ist noch ein Gespräch angesetzt – wobei Festival-Schirmherr André Herzberg und Valentina Marcenaro, der Vorstandsvorsitzende der Jüdischen Woche, miteinander plaudern.

Crème de la Crème jüdischer Kulturschaffender

Die Veranstaltungsreihe hat laut Gosfield wieder allerlei neue Kooperationspartner gewinnen können, etwa die Gruppe Banda Internationale. Auch sonst ist man mit lokalen Institutionen gut vernetzt, das fängt beim Europäischen Zentrum der Künste in Hellerau an und hört bei Vereinen wie dem Christopher Street Day e.V. oder auch Musaik – Grenzenlos musizieren e.V. nicht auf. Drei Tage am Stück ist die Jüdische Woche gar zu Gast im Societaetstheater: Vom 1. bis 3. Oktober kann man dort die jüdischdeutsche Kultur in allen Facetten erleben: Es gibt Musik-, Theater-, Tanz- und Multimedia-Darbietungen, außerdem Vorträge, wandernde Klezmorim, Aktivitäten für Kinder und eine Ausstellung des Schwulen Museums Berlin sowie Podiumsdiskussionen. Auch das angrenzende Café „Art de Vie“ ist mit einem Klezmer-Brunch und jüdischen Köstlichkeiten à la carte einbezogen.

Für das Festival wurde regelrecht eine Art Crème de la Crème jüdischer Kulturschaffender verpflichtet, die Mehrheit sind laut Mitteilung „spannenderweise Ausländer, die hier ihre Heimat gefunden haben und in vielerlei Hinsicht für die Renaissance der jüdischen Kultur in der Bundesrepublik verantwortlich sind.“ Nun wurde das Jubiläum „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ ausgerufen. Gosfield ist es in diesem Kontext wichtig, dass über das jüdische Leben „nicht nur in der Vergangenheitsform gesprochen und sich auf das Dreigestirn Shoah, Israel und Religion beschränkt“ wird. Ihr Anspruch ist es, nicht nur Kulturveranstaltungen abzuhalten, „sondern auch Wissen über die Existenz des kulturellen Judentums als lebendige, vitale Einheit zu verbreiten“.

