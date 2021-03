Die Galerie Rahmen und Bild Maria Arlt feiert mit einer Jubiläumsausstellung in Dresden

Dresden

Am 12. Dezember 2020 hat sich zum 30. Mal die Gründung von Rahmen und Bild Maria Arlt gejährt. Direkt an der Bundesstraße 6, der Bautzner Landstraße 28, reiht sich der Handwerksbetrieb mit Galerie in die Phalanx zahlreicher Geschäfte des Stadtteils Weißer Hirsch.

Von Sammlern und Museen geschätzt

Seither hat sich das Unternehmen als feste Größe etabliert. Neben Rahmungen mit Bilderleisten internationaler Kollektionen, Passepartourierungen in Konservierungs- und Museumsqualität sowie Aufhängungssystemen und Bildsicherungstechnik, sind es insbesondere die individuelle Beratung, Gestaltungskonzeption und handwerkliche Qualität, die von einem breiten Kundenstamm, nicht allein der Privatklientel, sondern auch unter Sammlern und Museen geschätzt werden. Zum Portfolio des Unternehmens zählen überdies die Restaurierung historischer Rahmen und die Vermittlung von Kooperationspartnern in den Bereichen der Papier- und Gemälderestaurierung.

Inspiriert durch den väterlichen Betrieb einer Bildereinrahmung und Glaserei, hegte die Gründerin, Maria Arlt, bereits nach ihrer Ausbildung als Möbeltischlerin und einem Ingenieurstudium für Holztechnologie den Wunsch, sich mit einer vergleichbaren Geschäftsidee als Selbstständige zu etablieren. Vor 1989 wurde jedoch über ihre Gewerbeanträge stets abschlägig beschieden.

Technisches Know How auf Fachmessen erworben

Ladengeschäft Bautzner Landstraße 28 in Dresden um 1900, heute Galerie Maria Arlt Quelle: Picasa

So war sie zunächst in der Entwurfsabteilung der Deutschen Werkstätten Hellerau und freiberuflich im Kunsthandwerk tätig, bis sich letztendlich mit der politischen Wende der Aufbau des Unternehmens realisieren ließ. Das technische Know How erwarb Maria Arlt auf Fachmessen und bei Kollegen in Frankfurt am Main, Köln und München. Die erforderliche Werkstatt existierte bereits und wurde seit dem Umzug 1997 stetig erweitert und modernisiert.

Der entsprechende Gewerberaum, ursprünglich ein Süßwarenladen der Jahrhundertwende, späterhin ein ungenutzter Lagerraum der HO, war auserkoren und konnte Ende 1990 nach zermürbendem Kampf gegen mangelnde rechtsstaatliche Verhältnisse und Bürokratiewillkür des noch immer aktiven VEB Gebäudewirtschaft schließlich gemietet werden (vgl. Deutsche Handwerks Zeitung, 10.8.1990, Nr. 15/16, Jg. 42, S. 28). Mit 40 Quadratmetern Fläche, vier Metern Raumhöhe und den historischen Bodenfliesen aus Zement schien der Raum zudem ideal für ein weiteres Anliegen der kunstaffinen Unternehmerin.

30 Werke von 30 KünstlerInnen

Gemeinsam mit Jürgen Schieferdecker (1937-2018), Künstler, Architekt und Hochschullehrer an der TU Dresden, begann eine kontinuierliche und vertrauensvolle Kooperation. Schieferdecker kuratierte und rezensierte bis zu seinem Tod 2018 nahezu siebzig Ausstellungen für die non-profit Galerie von Maria Arlt. Sein Auswahlprinzip hat nach wie vor Gültigkeit, denn fortan soll vor allem jungen, wenig arrivierten Künstlerinnen und Künstlern sowie zu Unrecht in Vergessenheit Geratenen eine Ausstellungsplattform geboten werden.

Anlässlich des Galerie- und Geschäftsjubiläums zeigt Maria Arlt 30 Arbeiten von jeweils 30 Künstlern, viele von ihnen sind mittlerweile national anerkannt. Die Auswahl der Schau basiert auf Werken, die sich im Besitz der Galeristin befinden. Darunter auch Arbeiten damals bereits arrivierter Künstler, wie Ernst Lewinger, Jürgen Schieferdecker und Klaus Drechsler. Letzterer ist mit einer malerischen Farbgrafik von 1991 vertreten. Die jüngst verstorbene Helga Knobloch wird mit einer ihrer informellen Dripping-Malereien von 2007 gewürdigt. Gerda Lepke, Kerstin Franke Gneuß und Petra Vohland († 2017) als Gründerinnen sowie Rita Geißler und Konstanze Feindt Eißner als (einstige) Mitglieder der „Dresdner Sezession ’89“ stehen mit ihren Anfang der 1990er und 2000er Jahre entstandenen Grafiken und Zeichnungen als pars pro toto für den Schwerpunkt weiblicher Künstlerpositionen der Galerie.

Rita Geissler, „Die Überflüssige“, Radierung aus Zyklus zu Gedichten Anna Achmatowas, 1989 Quelle: Rahmen & Bild Maria Arlt

Zeugnisse des künstlerischen Neubeginns

Für das Medium Fotografie wählte Maria Arlt eine jener legendären Aufnahmen von Werner Lieberknecht, die das Atelier Hermann Glöckners nach dessen Tod 1987 zeigt. Die raren Farblithographien Elly Schreiters, einer der Initiatoren der Dresdner Grafikwerkstatt, oder die feinsinnigen Portraits und italienischen Landschaftsstudien der Bildhauerin Viktoria Krüger zeugen von einer Generation, die bereits vor 1945 einen künstlerischen Neubeginn wagte. Ad multos annos – einst frommer Wunsch Jürgen Schieferdeckers zum einjährigen Bestehen von Rahmen und Bild – findet nun dank eines kunstinteressierten, loyalen Kundenstamms, toleranter Künstler, und nicht zuletzt ob seiner charismatischen Unternehmerin Erfüllung und darf auch zukünftig der Hoffnung und dem Ansinnen aller Beteiligten Ausdruck verleihen.

Ausstellung bis 31. März verlängert, Rahmen & Bild Maria Arlt, Bautzner Landstraße 28, 01324 Dresden

Ein genehmigtes Hygienekonzept liegt vor, die Ausstellung ist nach individueller vorheriger Anmeldung per E-Mail info@arlt-bilderrahmen.de oder Telefon 0178 2856 403 für Einzelpersonen geöffnet.

Von Greta Levi