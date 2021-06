Die Dresdner Musikfestspiele beginnen am Freitag mit Livekonzerten

Dresden

Der Optimismus ist unüberhörbar: „Wir spielen!“, lautet die am Montag laut verkündete Botschaft der Dresdner Musikfestspiele. Nach dem Streaming-Festival Ende Mai mit enormen Zugriffzahlen aus aller Welt, wie Intendant Jan Vogler freudig bekanntgab, startet die zweite Runde nun live und vor Publikum.

Von Freitag an bis zum 13. Juni sollen Konzerte sowohl im Kulturpalast als auch im Stallhof des Schlosses stattfinden, als passendes Motto dazu wird das Ganze als Juni-Festival bezeichnet. Es sind natürlich die sinkenden Inzidenzzahlen, die das Musikfest überhaupt ermöglichen. Jan Vogler hat sehr darum gerungen, verweist aber auch darauf, wie wichtig es gerade in der Krise ist, gute Freunde und Partner zu haben. Sowohl die Landeshauptstadt als auch langjährige Sponsoren halten treu zu Sachsens größtem Musikfest, das seinem Publikum nun unbedingt wieder etwas zu bieten verspricht.

Zum Auftakt: Klaviervirtuose Arcadi Volodos

Den Auftakt setzt Klaviervirtuose Arcadi Volodos am Freitag mit einem Rezital im Dresdner Kulturpalast und Kompositionen von Franz Schubert sowie Johannes Brahms. Pandemiebedingt sind dort allerdings nur gut 470 von den sonst 1.800 Plätzen nutzbar. Darum werden tags drauf Beethovens 5. und 6. Sinfonie in gleich zwei Aufführungen gegeben (11 Uhr und 19.30 Uhr). Das sei ein Herzenswunsch von Ivor Bolton und dem Festspielorchester gewesen, um möglichst viel Publikum daran teilhaben zu lassen. Auch das Mozart-Programm mit Rudolf Buchbinder und dem Kammerorchester Wien-Berlin gibt es aus diesem Grund am 12. Juni zweifach.

Vogler meint, er habe viel lernen müssen, einerseits für die digitalen Angebote, um sie technisch und künstlerisch niveauvoll zu gestalten, andererseits eben auch solch eine Flexibilität in der Programmplanung. Einigermaßen flexibel müsse sich aber auch das Publikum geben, denn schließlich mussten sämtliche Eintrittskarten für die Musikfestspiele erst einmal storniert werden, um dann den neuen Gegebenheiten angepasst wieder in den Verkauf zu gelangen.

Auch im Stallhof, der zweiten Spielstätte in diesem Frühjahr, ist die Platzkapazität auf gut 300 begrenzt worden. Gutes Wetter vorausgesetzt, soll es dort unter freiem Himmel überwiegend Crossover-Veranstaltungen geben, zu denen etwa die Sängerin Angelika Kirchschlager in einem Programm mit dem Satiriker Alfred Dorfer und dem Pianisten Julius Drake erwartet werden kann. Singer-Songwriter Max Mutzke gastiert mit der kubanischen Pianistin und Komponistin Marialy Pacheco, die New York Gypsy All-Stars sind ebenso angekündigt wie die Fado-Sängerin Gisela Joao. Neben dem Oboisten Albrecht Mayer und dem Pianisten Boris Giltburg sowie dem Vision String Quartett, das neben Beethoven auch Pop- und Jazzarrangements verspricht, werden zum Abschluss des Juni-Festivals auch Jan Vogler am Cello sowie Pablo Sáinz-Villegas an der Gitarre erstmals gemeinsam auftreten. Insgesamt sind es nun zwar nur zehn unterschiedliche Konzerte, dank der meist zweifachen Ansetzung gibt es aber nach wie vor einigen Chancen, an Karten für diese Konzerte zu kommen.

Auch wenn die Dresdner Musikfestspiele in diesem Jahr wie eine Art „kleinere Ausgabe“ aussehen, wollen Vogler und Team so präsent wie nur möglich sein und kündigen neben dem Sommerkonzert – einer Afrikanischen Nacht am 25. August mit dem senegalesischen Sänger Pape Diouf – sogar noch ein November-Festival an, um einige der ausfallenden Konzerte nachzuholen. „Wir spielen!“ gilt somit für fast das ganze Jahr.

