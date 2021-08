Die Dresdner Galerie 2.0 zeigt Werke von Rita Geißler und Beate Domansky

Dresden

Die Galerie art-erlebnis hat einen neuen Namen: Galerie 2.0. Jan Oehme, der Sohn der Dresdner Malerin und Galeristin Roswitha Oehme-Heintze, die im März 2020 plötzlich verstarb, will das Vermächtnis seiner Mutter pflegen und fortsetzen. Die drei Räume in der Weißenberger Straße 12 in Bühlau wurden extra dafür neu instand gesetzt. Jetzt präsentiert sich die Galerie mit einem Gedächtnisraum für die Gründerin der Galerie vor 20 Jahren (mit deren Malerei, Grafik, Fotos, Plakaten und anderen Dokumenten) sowie die beiden im Augenblick ausstellenden Dresdner Künstlerinnen Rita Geißler und Beate Domansky.

Roswitha Oehme-Heintze war eine sensible, feinfühlige Künstlerin, die als freie Malerin und im baugebundenen Bereich arbeitete. Ihr Werk bewegt sich zwischen Figur und Landschaft sowie abstrakt-geometrischen und floralen Kompositionen. Im öffentlichen Raum von Dresden gibt es mehrere Wandbilder, wie jenes am Eingang zum Robotron-Gebäude mit dem Titel „Mikrokosmos/Makrokosmos“ (Fliesenmalerei, 1986), um das sich Sohn und Freunde der Galerie sorgen, soll das Werk doch der Abrissbirne zum Opfer fallen.

Ausstellung Galerie 2.0, Rita Geißler: "Im Schilf", 2021, Öl auf Leinwand Quelle: Rita Geißler

Diplom-Abschluss an der Hochschule für Bildende Künste

Rita Geißler (geb. 1961) übersiedelte 1968 mit der deutsch-russischen Familie aus der Sowjetunion nach Dresden. Schon früh malte und zeichnete das begabte Kind. Folgerichtig studierte Rita Geißler an der HfBK Dresden Malerei und Grafik bei Prof. Gerhard Kettner. 1989, zum Abschluss ihres Diploms wurde ihr Werk mit freien Radierungen zu Gedichten von Anna Achmatowa auf der Leipziger Messe als schönstes Buch des Jahres präsentiert. Seitdem konzentriert sich die Künstlerin auf realistische Landschaften und Aktbildnisse in verschiedenen grafischen Techniken, auf Ölbild, Gouache, Pastell und Mischtechnik. Rita Geißler wurde durch die russischen Maler des 19. Jahrhunderts geprägt, besonders durch die realistische Wander-Maler-Bewegung der Peredwischniki, darunter den jüdischen Lichtzauberer Isaak Levitan.

In jüngster Zeit experimentierte die Künstlerin viel. Gerade in der Grafik (sie hängt eng mit ihrer Malerei zusammen) neigt sie zu sachten Reduzierungen, ganz im Banne von Licht, Luft, Wasser und dessen vielfältigen Phänomenen der Spiegelung. Gerade das Gegenlicht liebt sie, die im Elbtal vorherrschende silbrig-klare Stimmung am Fluss. Immer wieder sind Bäume Gegenstand ihrer Radierungen, gegen das Licht gestellte brüchige Stämme, Stöckchenfelder im Moor, abgestorbene Stümpfe und Totholz. Sie werden als Kaltnadel, Ätzradierung, Aquatinta und Reservage realisiert, oft miteinander kombiniert. Das Öl-Bild atmet und ist von einer großen Transparenz und Luftigkeit, wie ein Wiesenstück odr eine herbstliche Lichtung in der Heide. Grazil das Gras, aber nicht grafisch, trotz sich biegender Halme, ganz malerisch.

Die Wölfe in der Lausitz sind Thema in Domanskys Schaffen

Hauptthema in Beate Domanskys Schaffen ist das Tier, speziell der Wolf und seine Wiedereinbürgerung in Sachsen. In freier Natur lebend und arbeitend (in Rossendorf) bieten sich ihr dort oft gute Gelegenheiten zur Beobachtung der Tier- und Pflanzenwelt. Hauptakteur in der Ausstellung ist der Wolf, meist in Acryl und Öl, als Holzschnitt oder Algrafie festgehalten. Im Ölbild profitiert sie von der Grafik, wenn sie mit der Komposition und dem Hell-Dunkel experimentiert. Beate Domansky interessieren dabei die Gefühlsregungen und die für den Wolf typischen affektiven Bewegungsformen. In einem Statement über ihre Arbeit schreibt sie: „Mir stehen alle Tiere sehr nahe und natürlich auch die Pflanzen, also natürlich die Erde, auf der wir alle gemeinsam leben möchten. Die Wolfsbilder male ich, weil wir zivilisationsgeschichtlich lange Zeit gemeinsam lebten und viel voneinander gelernt haben und verdanken. Das ist immer noch zu spüren.“

Keine Fotovorlagen, sondern direkter Kontakt mit Timerwölfen

Um Wölfe nicht vom Foto abzumalen, nahm sie Kontakt mit dem Wolfforschungszentrum in Ernstbrunn bei Wien auf. Dort beteiligte sie sich an einem mehrtägigen Seminar und besuchte Wolfsgehege im direkten Kontakt mit Timberwölfen, die von Menschenhand aufgezogen wurden. Die Beobachtung in freier Wildbahn ist ihr bis jetzt noch nicht gelungen. Wissen über den Wolf erfährt sie in Forschungs- und Fachbüchern über Tiere und Wölfe. Beate Domansky studierte von 1992 bis 1998 an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle Malerei und Grafik, bei Prof. Ulrich Reimkasten Tapisserie (Bildwirkerei im Wandteppich und freier Stickerei).

Das Zusammenspiel der Handschriften von Rita Geißler und Beate Domansky im Rahmen dieser Ausstellung ist äußerst reizvoll. Sind die Landschaften von Geißler oft streng, leicht abstrakt und reduziert, so frappieren die Arbeiten von Domansky durch ihren lebensechten Realismus in einer hohen zeichnerischen und malerischen Qualität.

Die Ausstellung ist bis zum 29. August in der Galerie 2.0, Weißenberger Straße 12, zu sehen. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter 0173 61 96 797. Die Finissage ist am 29. August um 16 Uhr.

Von Heinz Weißflog