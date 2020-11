Die Dresdner Band „Youkalí“ verbindet Feminismus und jüdische Kultur

Dresden

Ihre Basis ist Dresden. Die Stadt hat die vier Musikerinnen zusammengebracht. Schon im Studium haben sie hier gemeinsam Musik gemacht und bereits damals eigene Wege für sich gesucht. 2008 war das. „Im klassischen Musikstudium ist es nicht üblich, dass StudentInnen in eigenen Ensembles Musik spielen, die nicht zum klassischen Repertoire gehört. Nach dem Studium hatten wir das strenge Korsett schon ein bisschen abgelegt“, erzählen Tatjana Davis, Laura Härtel, Marie Hänsel und Elena Schoychet. Die vier jungen Frauen bilden die Band Youkalí.

Feministische Sicht auf die Dinge

Ihr klassische Musikausbildung ist fest ins Programm der Band eingeschrieben. Cello, Klavier, Klarinette, Rhythmik und Gesang haben sie gemeinsam studiert. Wenn man so will, sind das ihre Wurzeln. Die Lust, die Welt mit wachen Augen zu sehen und mit eigenen Tönen zu würzen, dagegen der Stamm, der alles trägt. „Wir holen viele Elemente in unsere Musik“, sagt die 33-jährige Elena, „eine Kraft, die uns antreibt, ist die Frage nach der Rolle der Frau in unserer Gesellschaft“. Das Thema ist die Krone ihrer Musik. „Am Anfang haben wir noch Lieder aus den 20er und 30er Jahren für uns arrangiert und mit einer Geschichte verbunden. Damals hatten wir nur drei eigene Kompositionen dabei“, erinnert sich Elena. „Beim zweiten Programm wollten wir dann nur noch eigene Musik erklingen lassen.“ Und so kommt es, dass ihre Lieder nicht mehr suchen, sondern emanzipierte Antworten liefern. Eine feministische Sicht auf die Dinge ist die Klammer, die ihre erste Musik mit der heutigen verbindet.

Marie stammt aus Radeberg, Laura ist in Radebeul aufgewachsen. Tatjanas Vater wurde in den USA geboren, sie selbst in Stuttgart, während Elena als 8-jähriges Mädchen mit ihren jüdischen Eltern aus der Ukraine nach Deutschland zog. Seit jeher interessiert sie sich für jüdische Kultur, auch wenn sie selbst nicht religiös ist. Es sind ihre Wurzeln, die sie inspirieren. Und so waren es die vom Alltag im Berlin der Weimarer Republik geprägten Zeilen der jüdischen Schriftstellerin Mascha Kaléko, die die vier Musikerinnen am Ende ihrer Suche nach einer thematischen Klammer für ihre Musik ankommen ließen. Mit gerade 22 Jahren schieb Kaléko von Krieg, Verlust, Einsamkeit und Heimatlosigkeit der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. „Trotz all der Schwere hat sie niemals ihren Humor verloren“, fasst Elena die Bewunderung für die Schriftstellerin zusammen, „alles, was sie sagt, ist mit einem Augenzwinkern verbunden. Durch die Beschäftigung mit ihr, sind wir ihr sehr nahegekommen. Fast so, als wäre sie eine Freundin.“ Eine, die der Musik von Youkalí eine tiefere Ebene gegeben hat.

Youkalí ist ein Herzensprojekt

Weil sie jüdische Kultur in ihrer Musik vertonen, hat der Zentralrat der Juden in Deutschland das Dresdner Ensemble im Jahr 2019 in sein Förderprogramm aufgenommen. Der Zentralrat bezahlt die Gagen der KünstlerInnen und schlägt ihre Programme seinen Gemeinden vor. Zuvor durfte aber das Dresdner Publikum mit ihnen Premiere und gleichzeitig die Veröffentlichung ihrer ersten CD feiern. Ein Moment, auf den die vier lange hingearbeitet haben. Dieses erste und selbst organisierte Konzert ihres Kaléko-Programms „Seiltänzerin ohne Netz“ spielten sie im Mai 2019 in der St. Pauli Ruine. Konzerte in verschiedenen deutschen Städten schlossen sich an. Sie spielten in heiligen Synagogen, oft öffentlich und manchmal ausschließlich für Gemeindemitglieder. Eine große Chance, aber auch eine organisatorische Herausforderung.

Für alle ist Youkalí ein Herzensprojekt, ihren Lebensunterhalt verdienen sie lehrend und musikalisch. Sie unterrichten SchülerInnen an ihren Instrumenten. Marie ist als Sängerin fest angestellt an der Oper in Chemnitz. »Das ist schon sportlich, aber wir kennen das kaum anders«, sagt Tatjana, die in einer Musikerfamilie aufgewachsen ist. Ihre beiden Eltern sind freischaffend tätig, das prägt. Auch ihr Freund und Vater ihrer zweiten Tochter ist Trompeter bei der »Banda Internationale«. Musik ist immer da, nur zu Hause braucht Tatjana Stille. Als Ausgleich, und um komponieren zu können.

Oft fließen ihr die Melodien zu, sagt Tatjana die alle Melodien zu den Liedern der Band selbst komponiert. Und tatsächlich habe sie ganz zufällig dazu gefunden, erinnert sie sich. Während ihrer Schwangerschaft und später zwischen Windelwechseln und Stillen, mitten im turbulenten Familienalltag mit Baby hat sie die Musik für das Kaléko-Programm aufgeschrieben und überraschend entdeckt, dass das Finden und Arrangieren der Musik Gaben sind, die ihr liegen. Ohne je Komposition studiert zu haben. Die Töne kämen zu ihr, beschreibt sie das. Dann steht der Gedichtband auf dem Klavier. Sie liest und lässt die Finger gleichzeitig jene Stimmung spielen, die der Text vorgibt. Meist findet sie so die Tonart und arbeitet sich dann Stück für Stück voran. So entstehen Stücke voller Sprachwitz und Klugheit, irre stark und doch zart, mahnend und zerbrechlich.

„An solchen Tagen erklettert man die Leiter, die von hier bis in den Himmel führt“, lautet eine Zeile aus ihren Liedern. Wie oft die vier Musikerinnen sie in diesem Jahr noch singen dürfen, ist nicht ganz sicher. Die Pandemie macht jeglicher Konzertplanung einen Strich durch die Rechnung. Viele Festivals, auf denen sie spielen wollten, seien weggefallen, erzählt Elena. Aber der Auftritt beim Kurt Weill Fest 2021 könnte klappen. Bis dahin arbeiten die vier Musikerinnen an ihrem neuen Programm. Dieses Mal wollen sie unter anderem die Texte der Jüdin Lili Grün vertonen. Wie schon bei Mascha Kaléko sind es die Töne und Stimmungen zwischen den Zeilen, die sie anspornen, diese Gedichte in Musik zu hüllen – gerade in Dresden. „Wir hatten nie den Ansporn politisch zu sein“, blickt Tatjana zurück, „aber in den Gedichten aus den 20er und 30er Jahren finden sich so viele starke Bezüge zu heute. Das hat unseren Kampfgeist geweckt.“ Sie wollen mutig vorangehen und zeigen, wie interkulturell, bunt und reflektiert die Kultur aus der sächsischen Hauptstadt sein kann. (…)

Der Text ist ein Auszug aus dem fünften Band des Buchmagazins „Stadtluft Dresden“, das am, 22. November erscheint.

Von Franziska Lange