„Warte kurz. Ich muss mal eben aufpassen, dass ich nicht gefressen werde.“ Christian Friedel unterbricht das Zoom-Interview für einen Moment. Eine Schar Schwäne hat sich plötzlich in Angriffsstellung vor dem Künstler postiert, lauert ihm am Ufer auf. Friedel schwenkt seine Handykamera auf das kuriose Szenario und weicht zurück. Dann lassen die aggressiven Vögel wieder von ihm ab.

Was für ein Stress. Eigentlich wollte Christian Friedel im Berliner Tiergarten nur der Hektik entfliehen. Dem turbulenten Alltag am Set der Serie „Babylon Berlin“. Der ständigen Reiserei. Dresden, Düsseldorf, Berlin. Doch nun? Nun muss selbst die grüne Oase als Interviewschauplatz herhalten, und nicht einmal die gefiederten Parkbewohner lassen ihn in Ruhe. Es lebt sich eben nicht leicht im Rampenlicht.

Ominöse Geschenke

„Schon als Kind wollte ich immer Popstar werden“, verrät Friedel im Gespräch. Retroperspektivisch gar keine schlechte Prognose: Sein Name ist heute in aller Munde. Friedel, der Regisseur und Schauspieler, bekannt aus dem Fernsehen und als Ensemblemitglied des Staatsschauspiels Dresden. Friedel, der Musiker, der mit seiner Band Woods of Birnam erfolgreich tourt und ein eigenes Festival im Dresdner Norden hostet.

In diesen Tagen feiert die Musikgruppe um ihren schillernden Frontmann zehnjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass hat die Band ein ominöses Geburtstagspaket geschnürt. Darin enthalten: eine neue Akustik-EP sowie ein Fotoband. Und obwohl die treue Fangemeinschaft den Inhalt der kürzlich erschienenen „Anniversary Box“ bis zuletzt nicht kannte, war diese binnen kürzester Zeit ausverkauft.

„Wir haben einige unserer Songs von ihren opulenten, dichten Arrangements befreit und sie neu eingespielt. Dabei haben wir den Fokus größtenteils auf Lieder gelegt, die nicht so oft im Scheinwerferlicht standen“, beschreibt Friedel die jüngste EP mit dem schlichten Namen „Anniversary Sessions, Part 1“. Teil zwei und drei sollen im September und November folgen, auch drei neue Songs sind auf den Tonträgern zu hören.

Prunkvoll und episch

Die neuen Aufnahmen sind gewissermaßen ein subtiler klanglicher Rückblick auf eine Dekade Woods of Birnam: Gestartet 2011 als Nebenprojekt der nicht minder populären Dresdner Gruppe Polarkreis 18, begaben sich fünf Musiker auf die Suche. Friedel erinnert sich: „Wir mussten zunächst unsere musikalische Vergangenheit abschütteln, um einen ganz eigenen Sound zu kreieren.“ Mit den Jahren hat die Band ihren künstlerischen Ausdruck im Spannungsfeld von prunkvollem Indiepop und epischer Theatermusik gefunden. Auch zwischenmenschlich sind die Musiker eng zusammengewachsen – den nächsten zehn Bandjahren stünde dementsprechend nichts im Wege, meint Friedel.

Woods of Birnam sind dafür bekannt, Grenzen auszuloten und verschiedene Stilrichtungen zu verquicken. „Wir haben uns vom Mainstream befreit und sind vollkommen unabhängig. Alles kann, nichts muss. Daraus ziehen wir unsere kreative Kraft“, sagt der Leadsänger. Seit 2014 hat die Band vier Alben und mehrere EPs veröffentlicht. Als Bestandteil verschiedener Bühnenstücke kombinieren Woods of Birnam am Dresdner Staatsschauspiel zudem dramatisches Shakespeare-Theater mit Livemusik und konzeptioneller Performance.

Bei ihren Shows setzen die Musiker neben instrumenteller Üppigkeit auf optische Ästhetik. Ihr Spiel mit Stimmung, Licht und Raum hat der Dresdner Fotograf Lutz Michen in besagtem neuen Fotoband festgehalten. Entstanden ist ein visueller Essay, der die Geschichte der Musikgruppe mal mit grafisch-verspielten, mal mit kinematografisch anmutenden Elementen erzählt.

Schmerzen und Star Wars

Dass es in den letzten Monaten etwas ruhiger um Woods of Birnam geworden ist, verwundert in Anbetracht der pandemischen Situation nicht. „Ich habe die Zeit im Lockdown effektiv genutzt und endlich alle Star-Wars-Episoden geschaut“, sagt Friedel. Den Humor hat sich der 42-Jährige offensichtlich bewahrt, wenngleich die vergangenen Monate nicht spurlos am Allroundkünstler vorbeigegangen sind.

Nicht genug, dass das bandeigene Festival „Come to the Woods“ auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch im vergangenen wie auch in diesem Jahr Corona zum Opfer fällt. Eine Woche vor der Premiere von „Macbeth“ sagte das Staatsschauspiel ebenfalls alle Veranstaltungen ab. Friedel hatte das Stück inszeniert und sollte zudem die Titelrolle spielen. „Der Lockdown war sehr hart für uns“, gesteht Friedel. „Insbesondere den unmittelbaren Austausch mit dem Publikum haben wir schmerzlich vermisst.“

Mittlerweile ist er jedoch wieder in zahlreiche Projekte involviert: Bis Mitte Juli finden die Dreharbeiten für die vierte Staffel von „Babylon Berlin“ statt, jener hochdekorierten deutschen TV-Serie, in der Friedel den Kriminalfotografen Reinhold Gräf mimt. Außerdem hat das Staatsschauspiel erstmals wieder eine Aufführung von „Searching for Macbeth“, der konzertanten Light-Version von Shakespeares Machtwerk gezeigt. Die ausgehungerten Live-Musiker von Woods of Birnam konnten endlich wieder mit Christian Friedel auf der Bühne stehen. „Wir sind hochmotiviert“, sagt er.

2022 wieder Album und Festival

Wann der Künstler endlich seine ursprüngliche Fassung von „Macbeth“ mitsamt Band präsentieren darf, wird am Staatsschauspiel für die Spielzeit 2022/23 geplant. „Nach der zwölften Corona-Welle klappt es ja vielleicht“, meint Friedel und lacht. Zumindest der düstere Soundtrack zum Bühnenstück soll im nächsten Jahr erscheinen: „Macbeth“ wird die fünfte Studioplatte von Woods of Birnam sein.

Was das Festival „Come to the Woods“ angeht, steht ebenfalls schon ein Termin für das nächste Jahr fest: Am 2. Juli 2022 soll die Freiluftparty im Grünen steigen. Für Woods of Birnam verspricht das Festival nicht nur ein Wiedersehen mit musikalischen Wegbegleitern zu werden, sondern auch eine etwas verspätete Geburtstagsfeier vor heimischer Kulisse.

Von Junes Semmoudi