Freital

Das Dorf Börnchen, im Vorerzgebirge gelegen, gab Curt Querner (1904–1976) alles, was er als Maler brauchte. Hier war er unter einfachsten Verhältnissen aufgewachsen. Und hier, im Elternhaus, richtete er sich nach Rückkehr aus französischer Kriegsgefangenschaft 1947 wieder ein, waren Dresdner Atelier und Wohnung doch den Bomben des 13. Februar 1945 zum Opfer gefallen. Glücklicherweise hatte Querners Frau Regina einen Teil seiner Bilder vor der Bombardierung Dresdens nach Börnchen retten können. Das Dorf war für den Künstler durchaus auch zuvor schon, in den 30er/40er Jahren, ein Ort der Ruhe und der Inspiration.

Farben und Formen zutiefst verinnerlicht

In der Landschaft zwischen Wilisch und Kipse, den weiten Perspektiven, aber auch den Gassen im Dorf, den kleinen Bauernhäusern, einem Tal mit Bach, alten, knorrigen Bäume und natürlich den Menschen fand er seine Motive. Hier war er auf besondere Weise verwurzelt. Gleichwohl prägten das Kunststudium an der Dresdner Akademie (1926–1930), das er teils als Hausierer von selbst hergestellten Kälberstricken finanzierte, aber auch mehrere Fußreisen zwischen 1928 und 1939, die ihn unter anderem nach Prag und Wien sowie nach Süddeutschland und nicht zuletzt nach Colmar zum Isenheimer Altar führten, sein Weltbild ganz wesentlich mit.

Anzeige

Allerdings: Die Farben und Formen, die er in Börnchen fand, hatte er zutiefst verinnerlicht. Erdige Töne in allen Varianten, Grau, tiefes dunkles Blau, schwärzliches Grün, aber auch das Rot einer tief stehenden Sonne, ein sich rötlich färbender Himmel und Schnee assoziierendes Weiß lassen Querners Bilder auf Anhieb als seine erkennen – vorrangig die bildhaften Aquarelle, aber auch Ölbilder.

Weitere DNN+ Artikel

Curt Querner: Im Dorf, 1948. Quelle: Repro

Ebenso sind die Bildnisse des „verknorzelten“ Bauern Rehn, dessen abgearbeitete Erscheinung, oder die von Querners Eltern sowie von Dorfkindern etwas Besonderes. Besonders sind nicht zuletzt die vielen Arbeiten, die die Bäuerin Herta Mickan zeigen. Deren Darstellungen, vor allem die Akte, vermitteln etwas Naturhaftes, Erdverbundenes. Sie sind alles andere als durchgeistigt (wie auch die der gebeugten Rübenzieherinnen nicht). Und man muss bewundern, dass Herta Mickan in solch einem kleinen Dorf den Mut hatte, über Jahre als Modell Querners das gewiss existierende Dorfgerede auszuhalten. In all diesen Werken spürt man eine tiefe innere Bindung des Künstlers an diese dörfliche Welt, so wie auch seine Selbstbildnisse tief loten. Als Betrachter spürt man übrigens auch, wenn es mit der „Bindung“ zwischen Maler und Modell nicht richtig klappte – wie etwa im Falle der Schriftstellerin Marianne Bruns, die er 1969 malte. Aber auch das Bildnis von Hellmuth Heinz (1950) – seines ersten großen Förderers und Biografen – überzeugt nicht so ganz. Vielleicht war dazumal die durchaus von Meinungsverschiedenheiten nicht freie Freundschaft noch nicht alt genug.

70 Werke aus knapp 40 Jahren

Viele der hier umrissenen Motive und Bilder zeigt derzeit Freitals Kunstsammlung auf Schloss Burgk. 70 Werke – Aquarelle, Ölbilder und einige Zeichnungen aus knapp 40 Jahren – werden unter dem Motto „Gemeinsam – Vereint“ präsentiert, darunter auch eine für Querner außergewöhnliche Silberstiftzeichnung von 1935, die nicht zuletzt daran erinnert, dass der Künstler einige Zeit seines Studiums im Malsaal des von ihm geschätzten Otto Dix verbrachte. Querner-Werke hat man in Freital schon öfter bewundern können. Diesmal ist die Präsentation wohl durchaus als Statement des zum Jahresende scheidenden Sammlungschefs Rolf Günther zu sehen. Wie kürzlich für Klinger und die Kunst um 1900 ist Freital nicht weniger ein Standort für Kunst zwischen 1900 und 1950. Mit dem Erwerb der Sammlung Eberle, darunter eine Reihe Dix-Werke, konnte Hellmuth Heinz in seiner Amtszeit bereits einen ersten Schwerpunkt setzen, ebenso wie als Förderer von Curt Querner, der mit einem qualitätvollen, über die Jahre weiter gewachsenen Konvolut hier vertreten ist. Freital ist so ein wichtiger Standort realistischer Kunst, zumal gerade auch Querners Bedeutung weit über die eines Erzgebirgs- oder Bauernmalers – eine Etikettierung, die ihm mitunter angeheftet wurde – hinausgeht.

Dieses realistische Erbe und seine Fortsetzung und Weiterentwicklung wird weiter zu pflegen sein. Letzteres gilt ebenso für den Partner der aktuellen Ausstellung – das Lohgerber-, Stadt- und Kreismuseum Dippoldiswalde, das ebenfalls über ein wesentliches Konvolut von Querner-Werken verfügt, darunter das in Freital gezeigte Gemälde „Selbstbildnis mit Pinseln in den Händen“ (1951), das den Künstler, einer leeren Leinwand den Rücken zuwendend, zeigt. Die Präsentation einiger Werke aus dieser Sammlung weist auf den bedauerlichen Umstand, dass die bis 2018 im Dippoldiswalder Schloss über 20 Jahre angesiedelte Osterzgebirgsgalerie einer hochkarätigen archäologischen Präsentation weichen musste, weil der eigentlich dafür geplante Bau der Stadt zu teuer war. Insofern kann man die Zusammenarbeit mit Freital auch als Statement für die in Dippoldiswalde gesammelte Kunst betrachten, für deren Präsentation eine annehmbare Lösung gefunden werden muss.

Nahezu alle bedeutenden Museen Ostdeutschlands zeigen Querner

Was Querner betrifft, so bestechen dessen Menschenbilder durch eine bemerkenswerte individuelle Genauigkeit und zugleich etwas zutiefst Allgemein-Menschliches, Zeitloses. Zugleich vermitteln seine Landschaften auf recht unvergleichliche Weise ein Gefühl für den ewigen Kreislauf der Natur. Ein Beleg für die Kraft seiner Kunst ist durchaus auch die bis heute andauernde Verbreitung seines Werks, nicht zuletzt in nahezu allen bedeutenden Museen Ostdeutschlands, ebenso im Kunsthandel und in Privatbesitz – auch über deutsche Grenzen hinaus. Viele dieser Erwerbungen geschahen nach dem Tod des Künstlers, wenngleich sein Schaffen besonders ab den 1960er Jahren wachsende Anerkennung erfuhr. Vor allem mit der Wiederentdeckung der ASSO-Künstler wendete sich erstmals das Blatt.

Curt Querner: "Bauernmädchen". Quelle: Repro

Das „Querner-Geschrei“, wie es der eigenwillige, kein Blatt vor den Mund nehmende Künstler nannte, nahm nun größere Ausmaße an. Ins Haus nach Börnchen kamen viele Besucher, darunter auch Erhard Frommhold oder Diether Schmidt, ebenso junge, damals noch unbekannte Künstler wie Ralf Winkler oder Wolf Biermann. Querner-Bilder gelangten nun in zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland. Auszeichnungen wie der Käthe-Kollwitz-Preis der Akademie der Künste und der Nationalpreis wurden ihm verliehen. Lange hatte Querner auf Anerkennung warten müssen – nicht zuletzt, weil er sich nicht verbiegen wollte mit propagandistisch aufgeladenen Arbeiten. Es sollte „ehrliche Malerei“ sein, die er schaffen wollte.

bis 2. August, Altburgk 61, Freital, geöffnet Di–Fr 12 bis 16, Sa/So 10 bis 17 Uhr

www.freital.de/museum

Von Lisa Werner-Art