Die Regisseurin und Choreografin Ute Raab ist tot. Am 6. März starb sie im Alter von nur 56 Jahren nach schwerer Krankheit. Mit ihren Choreografien und Regiearbeiten hat sie das künstlerischer Profil an Theatern in Sachsen mit geprägt. Die mit ihr gearbeitet haben, schätzten ihr „gutes Gefühl für ästhetisches Zusammenspiel von Bewegung, Musik und Bild“.