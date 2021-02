Die Anthologie „Doppelte Lebensführung“ gibt ein Mosaik des heutigen Lebens zu lesen

Dresden

Der Band „Doppelte Lebensführung“ ist ein literarisch abwechslungsreiches Mosaik unseres gegenwärtigen Lebens. 37 Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Sachsen setzen es in dieser Anthologie zusammen. Sie zeigen uns zum Beispiel, wie junge Menschen vom Ausbruch aus der Trostlosigkeit der Provinz träumen, wie sie in der künstlichen Welt der Spiele versinken, wie Kleinstädte verfallen oder welche Zweifel Gegendemonstranten angesichts von Nationalpopulisten befallen.

Begebenheiten zwischen Liebe und Fremdenhass

Autoren, die nach Sachsen gekommen sind, bereichern unsere Erfahrungslandschaft mit Erzählungen vom Leben in ihrer Herkunftsregion.

Anja Kampmann etwa macht uns mit Arbeitern auf den Halden Westfalens bekannt und verknüpft das mit der Erdölförderung in der Nordsee. Bei Hans-Ulrich Treichel bewundert ein Jugendlicher Schönheit und Erfolg von Fußballprofis.

Das steht neben DDR-Erfahrungen wie dem Erschrecken vor der Gleichförmigkeit der sozialistischen Produktion bei Kurt Drawert oder der Jugendzeit als Berufsoffiziersbewerber in einer Plattenbauwohnung im Text von Jan Kuhlbrodt. Wir sehen bei Jens Wonneberger, wie der politische Umbruch nach 1989 die Lebensverhältnisse verändert.

Später kommen Migranten dazu, neue Konflikte brechen auf. Bettina Wilpert gießt das in einen Text wie aus einem Deutschlehrbuch. Christian Hussel steigert es ins Absurde. Es sind Begebenheiten zwischen Liebe und Fremdenhass, gekonnt in Andeutungen geschildert bei Lukas Rietzschel, mit hartem Kontrast von Dunkelheit und Licht bei Clemens Meyer.

Kleinfamilienscheise und schwarzer Humor

Momentaufnahmen lassen uns tief in das Leben junger Familien blicken, das von kräftezehrenden Spannungen erschüttert wird. Tobias Hülswitt schildert das, was ein Bekannter „Kleinfamilienscheiße“ nennt, als Leidensgeschichte, die bisweilen zum Slapstick gerät. Franziska Gerstenberg verdichtet das zu einer gekonnten Weihnachts-Shortstory mit einem Hauch schwarzen Humors.

Den Blick zurück in die deutsche Geschichte, in die Zeit des Nationalsozialismus, werfen zwei Autorinnen. Christine Koschmieder widmet sich dem Massenmord an den Juden in Majdanek und der Mitschuld von ethnischen Deutschen aus Jugoslawien. Etwas subtiler Kerstin Hensel in einer Ehegeschichte von 1934, die von unterdrückter Homosexualität unter explosiven Hochdruck gesetzt wird.

Einen Teil dieser Texte finden wir in der dritten und letzten Abteilung „Geschichten“. Andere, deren Stil deutlicher phantastisch oder surreal gefärbt ist, haben die beiden Herausgeber Kathrin Jira und Jörg Schieke unter die Überschrift „Geister“ geordnet. Thomas Böhmes poetisch-apokalyptische Splitter aus den Raunächten, die uns eine kaputte Welt vorführen, passen genau da hinein. Ebenso Martina Hefters Skizzen. Wobei sie die männlichen Geister mittels Artikel zu weiblichen Wesen ummontiert.

Historie, das hässliche Gespenst

Ein Meisterstück liefert uns Wolfgang Hilbig. Sein Text ist 2004 schon mal erschienen. Fällt er da noch unter „neue Prosa“, die diese Anthologie verspricht? Ach, was soll die beckmesserische Frage. Prosa wie diese altert nicht. Man schaue nur, wie dieser Autor ganz im Konkreten, Kleinen des Bahnhofs Leipzig-Plagwitz ansetzt, bis wir die beschriebene Nässe und Kälte in den Knochen spüren, uns Gestank und Dämmerung umfangen, und wie er dann Höhe gewinnt: All das zum Gleichnis wird für einen Ort, wo die Geschichte wütet unter den sogenannten kleinen Leuten, die deren mythische Substanz bilden. Historie, dieses hässliches Gespenst, dieses lähmende Fatum. „Unfaßlich, untot, bösartig, so wird sie hier bleiben bis ans Ende ihrer Tage.“

Es ist eine der literarischen Perlen, von denen man mehrere in dieser Anthologie findet. Eine andere dieses Stück Prosa von Angela Krauß über Zeit, Muße, biblische Gebote, Gegensätze zwischen Ost- und Westerfahrung, passend in der zweiten Abteilung „Gedanken“ platziert.

Wir schauen einer großen Textwebkünstlerin bei der Arbeit zu. Wie sie erst Personen, Episoden setzt. Was haben die miteinander zu tun?, fragen wir uns. Doch schon zieht sie Faden um Faden dazwischen, bis wir ein Geflecht vor uns haben, in dem eins Bedeutung aus dem anderen bezieht, alles mit allem verbunden ist. Und dann leuchten einen solche Sätze an wie der über den freien Sonntag: „Einmal wöchentlich den Blick aufwärts gerichtet und den Himmel getrunken, da finden Leben und Tod ins Gleichgewicht.“

Man ahnt: Da kommt noch was

Einige Beiträge der Anthologie waren kurz genug, um ganz aufgenommen zu werden. Andere sind Auszüge aus Romanen oder längeren Erzählungen. In der von Bernd Wagner über die polnische Garnisonsstadt Hel bei Danzig zum Beispiel öffnet sich die Tür für uns nur einen Spalt, ehe sie wieder zufällt. Man ahnt: Da kommt noch was. Das Eigentliche – ein wodkaseliger Sturz in die Geschichte des Zweiten Weltkriegs – muss man anderswo weiterlesen.

Der Appetithappen aus Uwe Tellkamps Roman „Der Schlaf in den Uhren. Lava“, dessen zigste Ankündigung allmählich zum Running Gag des deutschen Literaturbetriebs wird, weckt ebenfalls Spannung. Es geht da um tatsächlich bedenkliche Konzentrationsprozesse in der Nachrichtenbranche unter den Zwängen des Internets. Entscheidend ist eben, wie man solche Vorgänge deutet. Wird Tellkamps gestalterische Kraft, im Roman „Der Turm“ realistisch genau und poetisch-phantastisch zugleich, stärker sein als sein Hang zu konservativem Agitprop?

Alles in allem breitet dieser Band überraschende Fülle aus. Nirgendwo findet man ästhetische Plänkeleien. Bei aller Lust in der Gestaltung obwaltet tief lotende Ernsthaftigkeit.

Kathrin Jira / Jörg Schieke (Hg.): Doppelte Lebensführung. Neue Prosa. Eine Anthologie aus Sachsen. Poetenladen. 256 S., 21,80 Euro

Von Tomas Gärtner