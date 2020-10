Die Angst des Unsichtbaren: Dresdner Kunstprojekt zu Corona

Dresden

Als Hernando León am 8. März aus Spanien nach Dresden zurückfliegen musste, kreuzten sich für seine schöpferische Arbeit zwei Phänomene: Eben erst im Januar/Februar liefen in Andalusien die Vorbereitungen für den traditionellen Karneval in Cádiz, und in Deutschland breitete sich der Corona-Virus Besorgnis erregend aus. Beide Ereignisse machten eine Gesichtsmaske notwendig, dort für eine alte Tradition der Verkleidung, hier als hygienischer Schutzartikel.

Filmprojekt zum spanischen Karneval

In Spanien hatte der chilenische Maler einen Fotografen, einen Filmemacher, einen Musiker und einen bildenden Künstlern in seinem Atelier versammelt, um in einem Film-Projekt der langen Tradition des spanischen Karnevals nachzugehen, der in der besonderen Gestalt des „Chirigota“ innerhalb der Häuser gefeiert wird. Der Karneval hat in Spanien eine lange Tradition: verschiedene Völker haben das Geschehen über viele Jahrhunderte geprägt und eine Mischform erzeugt, der in den Innenräumen der Häuser von speziellen Volkstheatergruppen zelebriert wird. Das Volk gestaltet jedes Jahr seine Kostüme und erfindet eigentümliche Gesänge und Musik, in denen davon erzählt wird, was im täglichen Leben und in der Politik an Ereignissen geschehen ist – dies entspricht dem hiesigen Kabarett, in dem sich das Volk so einmal im Jahr auf seine eigene kreative Art ausdrückt.

Interdisziplinäres Kunstprojekt zu Corona

In Dresden initiierte Hernando León ein zweites Projekt, in dem die Erlebnisse und Erfahrungen mit der Corona-Krise bearbeitet werden. Jeder der Teilnehmer (ein Fotograf, zwei bildende Künstler, zwei Dichterinnen, eine Psychologin und ein Kunstwissenschaftler) bringt sich mit seinen Erfahrungen in den Diskurs zu Corona ein, wie z. B. die Dresdner Lyrikerin Ulrike A. Voigt, die mit einem Gedicht zum Thema „Angst“ in der jetzigen Ausstellung von Hernando León interveniert: „inkognito schleicht sie umher/lautlos wie eine natter/ sie sprengt das schloss/ ohne mühen wie dynamit/ im nebeligen rauch/ löst sie das siegel/dringt in die kammer deines herzens...“

Der chilenische Maler und Bildhauer Hernando León. Quelle: Arno Burgi/dpa

Zwischen Karneval und Corona

Parallel zu diesem Work in Progress-Projekt läuft eine Ausstellung mit Bildern, bemalten Holzskulpturen und Farbzeichnungen von Hernando León unter dem Titel „Zwischen Karneval und Corona“, die bereits einen beachtlichen Anklang gefunden hat (es wurden um die 700 Besucher in der Ausstellung gezählt). Man kam bisher miteinander in interessante Gespräche, eigene Erfahrungen mit der zunehmenden Krise wurden angesprochen und registriert, um später als Material für Veröffentlichungen verwendet zu werden.

Eindrucksvolles Triptychon mit Pandemie-Bezug

Neben der beliebten und gefürchteten Maske (gezeigt werden zwei traditionelle indianische Maskenartefakte) schildert León in zahlreichen Arbeiten die oben beschriebene „Chirigota“ sowie die Hintergründe der Pandemie in einem eindrucksvollen Triptychon „Vier Reiter der Apokalypse“ (1980/2020), dem ein früheres Bild zugrunde lag und das überarbeitet wurde. Es ist Teil eines Wandbildes für ein Projekt in einer chilenischen Universität. Auf der Haupttafel droht ein fliegendes Ungeheuer, darunter der Umweltverschmutzer und die Posaune blasende Agitatorin. Die linke Tafel befindet sich noch in Arbeit und hat die Corona-Zeit zum Gegenstand. Die Dresdner Schriftstellerin Gisela Dietz schrieb: „... Ich betrachte die vier Reiter der Apokalypse, die ihren Ursprung in der biblischen Offenbarung haben... Das Bild ,wir werden uns wieder umarmen’ bringt ein Stück Hoffnung in meine ins Wanken geratene Welt. Der Sommer verweht in spinnefeinem Weben und ich will glauben an die Zukunft und eine Chance auf Glück.”

Die Ausstellung ist auch als Interventionsraum gedacht. Ein Metall-Objekt von Christoph Hampel (als Gast) zeigt eine quadratische, von allen Seiten begehbare Komposition aus Metallstiften, die sich mit Zählstrichen den Opfern der Pandemie widmet. Im November werden im Rahmen des Projektes eine Ausstellung von Marian Kretschmer aus Chemnitz und Dichtungen von Ulrike A. Voigt zu sehen sein.

Bis 25. Oktober. Laubegaster Ufer 25. Sa und So 11–13 und 14.30–18 Uhr

Tel. 0351 /251 38 91

Von Heinz Weißflog