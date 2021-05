Die 44. Dresdner Musikfestspiele starten anders als erwartet

Dresden

Nach langer Vorbereitung und ständigem Umplanen können die Dresdner Musikfestspiele endlich mit erfreulicher Nachricht an ihr Publikum herantreten: Das Festival bringt auch in diesem Jahr unter Leitung Jan Voglers hochkarätige Künstler an die Elbe und sorgt mit einem abwechslungsreichen Programm im Sommer für lang ersehnte Livemusikerlebnisse. Gerade in dieser herausfordernden Zeit war es Jan Vogler und seinem Team besonders wichtig, die Festspiele zu ermöglichen. „Wir alle brauchen existenziell Hoffnung, Licht und Trost in unserem Leben“, sagt er, „diese Gefühle zu vermitteln – dafür ist Musik geschaffen.“

Da der Spielbetrieb im Mai lange ungewiss war, starten die Musikfestspiele zunächst digital mit einer Streamingwoche. Zur Eröffnung präsentiert das Dresdner Festspielorchester am 24. Mai unter Leitung Daniele Gattis einen Zyklus aller Sinfonien von Robert Schumann. Auch die Verleihung des „Glashütte Original MusikFestspielPreises“ an Komponist John Adams findet am 30. Mai digital statt – ebenfalls die Uraufführung des Tripelkonzerts „Alisma“ des Schweizer Komponisten William Blank, die unter Leitung Kent Naganos mit dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg aus der Elbphilharmonie übertragen wird. Als Solisten werden neben Jan Vogler am Cello die Geigerin Mira Wang und Daniel Ottensamer, Soloklarinettist der Wiener Philharmoniker, zu hören sein.

Zweite Festivalphase live geplant

In der zweiten Festivalphase vom 4. bis 13. Juni wollen die Musikfestspiele endlich wieder zu Livekonzerten einladen und kulturelle Begegnungen möglich machen. „Nach einem harten Winter ohne Musik brauchen wir alle Zuversicht“, betont Jan Vogler, „Kunst kann Energien freisetzen, wir sollten der Politik mit Angeboten helfen, dass dies möglich wird.“ Zehn Konzerte im Kulturpalast sowie open air im Stallhof hat der Intendant mit seinem Team geplant. Ein Blick auf die sinkenden Infektionszahlen gibt Zuversicht, dass die Veranstaltungen auch wirklich stattfinden können. Alle Auftritte werden unter Einhaltung aktueller Hygienekonzepte durchgeführt, zudem sorgt das Spielen unter freiem Himmel für ein geringeres Infektionsrisiko.

Das Junifestival bietet trotz kleineren Umfangs – ursprünglich waren 60 Konzerte geplant – Darbietungen auf hohem Niveau. Die Livekonzerte starten am 4. Juni mit einem Rezital des russischen Pianisten Arcadi Volodos, das Dresdner Festspielorchester folgt einen Tag darauf mit der Aufführung von Beethovens fünfter und sechster Sinfonie. Rudolf Buchbinder und das Kammerorchester Wien kommen mit einem Mozart-Programm, Angelika Kirschlager lädt zu einem Liederabend voller Humor ein, es erklingen musikalische Werke mit satirischem Anstrich. Freunde der Kammermusik können sich auf das Vision String Quartet, das mit seiner Experimentierfreudigkeit ein Programm zwischen Klassik, Jazz und Pop zaubert, sowie auf ein das Zusammenspiel zwischen Albrecht Mayer und Boris Giltburg freuen. Auch Jan Vogler wird im Duo mit dem Gitarristen Pablo Sáinz-Villegas zu hören sein. Verträumte Sommerabende mit Jazzklängen soll es mit Singer Songwritern wie Max Mutzke und Gisela João geben, die New York Gipsy All-Stars sorgen für lateinamerikanisches Flair.

Anders als gewohnt sind die Musikfestspiele dann noch beendet, im Herbst werden einige Programmpunkte aus dem Mai nachgeholt. Das Programm wird zeitnah veröffentlicht.

Streaming-Festival: https://www.musikfestspiele.com/de/programm-tickets/streaming-woche/ (Eintritt frei)Juni-Festival: Restkarten ab sofort

Von Ilaria Heindrich