Die 22. Schmalfilmtage Dresden beginnen

Dresden

Alte Super8- oder 16mm-Aufnahmen schleichen sich immer wieder in hochmoderne Filme. Meistens dann, wenn in Archiven gewühlt wurde, um vergangene Zeiten zu spiegeln, sehr gern Familiengeschichten zu erzählen und – gerade hier im noch immer östlichen Teil des Landes – die Erinnerungen an politische Entwicklungen zu koppeln.

Der in Dresden geborene Regisseur, Maler und Fotograf Wolfgang Scholz hat zwei seiner Feature-Filme auf solch ein Fundament gehoben („Schattensucher“, Krähenzeit“). Gerade war ein authentisches Porträt des französischen Chansonniers und Schauspielers Charles Aznavour im Kino, das gar ausschließlich aus seinen eigenen Schmalfilmaufnahmen bestand. Für bald (Start: 21. Oktober) mag man sich den beeindruckenden Dokfilm „Walchensee Forever“ von Janna Ji Wonders merken, der fünf Frauengenerationen an einem Ort erkundet.

Die Projektoren rattern

Davon, wie das Format auch im zeitgenössischen Kino überleben kann, wie es kreativ verwendet wird und damit wenn schon nicht in aller, aber immerhin in vieler Munde bleibt, können die Organisatoren der Dresdner Schmalfilmtage ganze Bücher füllen. Da ab heute wieder die Projektoren rattern, geht das verdienstvolle Festival in seinen 22. Jahrgang.

Was in jeder Ausgabe neu auffällt und wesentlich zum Erfolg beigetragen hat, ist die konsequente Internationalität, mit der dort das „schmale“ Schaffen beleuchtet, reflektiert und damit repräsentiert wird. Sollte es Skeptiker geben, die in 8- und 16-mm-Bildern puren Anachronismus vermuten, so wird sie das Festival eines wesentlich Besseren belehren, denn das Codewort heißt sehr oft: Hybrid. Oder Collage und Grenzüberschreitung.

Länderprogramm Tschechien und Bretagne

Auch das aktuelle Programm ist vollgepackt damit. So kann man das Länderprogramm Tschechien durchaus als vorauseilenden Beitrag zu den Tschechisch-Deutschen Kulturtagen verstehen, die weiterhin auch auf den Film bauen, wobei ein zweiteiliges Special mit neuen Schmalfilmen von dort dann doch zu speziell wäre. Also kommt Kuratorin Radka Hoffmanová mit ihrer „Kiste“ gerade recht. Sie hat Werke junger Regisseurinnen und Regisseure dabei, besonders auch von Film- und Kunsthochschulen, darunter ein collagiertes Porträt von Ústi nad Labem (Aussig).

Weiter westlich und trotzdem zum Nachbarn geht es mit der „Cinémathèque de Bretagne“, einem Sonderprogramm des bretonischen Filmarchivs, das seit Mitte der Achtziger Amateur- und professionelle Filme sammelt und bewahrt. Zur Vorführung kommen Kurzfilme quer durch viele Techniken und Sammlungsfelder.

Immer noch französisch, aber spezieller wird es mit Messaline Raverdy, Jahrgang 1986, die sich in 50 Minuten „Derrière les violets“ auf Spurensuche in ihrer Familie begibt und dafür mit ihrer Großmutter sprach. In Dresden wird sie ebenfalls sprechen, die Regisseurin kommt genauso wie andere Gäste auch. Zeichen von Internationalität. Nicht Frankreich pur, aber Französisch-Kanada ist der Hintergrund für den Abend mit Luc Bourdon, der Schmalfilme der Fünfziger und Sechziger sichtete, neu montierte und damit die Seele einer Gemeinde treffen wollte: Saints-Anges in Quebec. Und dass die einst zwei deutschen Landesteile verbindende wie trennende Tendenzen im Amateurfilm aufgewiesen haben, zeigt eine Präsentation mit Ruhrgebietswerken und Produktionen von Arbeiterfilmklubs der DDR.

Künstlerische Kollaborationen

Neben Film pur offerieren die Schmalfilmtage immer auch künstlerische Kollaborationen. So entstehen visuelle und akustische Skulpturen während der Performance „Filmbase“ mit Lionel Palun & Riojim an Mischpult, Projektor, Livekamera und Laptop. Franzosen sind auch sie. In der Performance „Metalking“ mit Richarles Bronson (Bass, Electronics) und dem schon erwähnten Riojim wird mit Film und Musik live improvisiert. Beide Elemente treffen sich zudem beim Get-Together-Talk sowie im Live-Vertonungswettbewerb.

Apropos Wettbewerb: Die Heutigkeit von Super8- und 16-mm-Bildern zeigt alljährlich der Internationale Wettbewerb der Dresdner Schmalfilmtage – mit Jury und Preis. Gleiches gilt für das Ringen ums beste „Found Footage“.

Um auch in Zukunft dem Schmalfilm Breitseite geben zu können, gibt es am Sonnabend zur besten „Professor Flimmrich“-Zeit einen Kinderfilmworkshop nicht über Kinder, sondern vor allem mit ihnen. Motto: Wie Bilder entstehen und wie sie persönlich werden. Achtung: Hier ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich!

22. Dresdner Schmalfilmtage, Donnerstag bis Sonntag in der Motorenhalle – Projektzentrum für zeitgenössische Kunst & Kultur Forum, riesa efau, Wachsbleichstraße 4a

Von Anne Daun