Dresden

„Wir haben sehr lange diskutiert über diesen Titel“, seufzte Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, vor dem Rundgang durch die Ausstellung „Deutsches Design 1949-1989. Zwei Länder, eine Geschichte“ im Lipsius-Bau. Berührt die Ausstellung doch an einigen Stellen Vorurteile, die beiderseits der innerdeutschen Grenze über das Design der jeweils anderen Hälfte vorherrschten und die die beiden Kuratorinnen (Klára Nemecková vom Kunstgewerbemuseum Dresden und Erika Pinner vom Vitra Design Museum, Weil am Rhein) im Gespräch Revue passieren ließen.

Wer kopiert hier wen?

Dass Ost-Designer an vielen Stellen nur westliche Entwürfe kopiert hätten, entlarvt die Schau ganz zu Anfang mit einer hübschen Vitrinenpräsentation als Klischee: Hier wird das legendäre 70er-Jahre-Mitropa-Geschirr von Margarete Jahny und Erich Müller nicht nur den Entwürfen aus dem Westen gegenübergestellt, die vermeintlich als Vorbild dienten –, sondern auch Margarete Jahnys Studienarbeit an der Dresdner Hochschule für Bildende Künste gezeigt: siehe, ein funktionales, mattgelbes „Stapelgeschirr, Entwurf: 1950-1952“!

Die Ausstellung, die bereits im Vitra Museum zu sehen war und später ins Ausland wandern soll, schildert die deutsch-deutsche Designgeschichte in vier Abteilungen. Ein Prolog erzählt grenzübergreifende Geschichten und erwähnt die Anlehnungen an die Tradition der Moderne. Hier werden die ungewöhnlichen Verflechtungen und Dopplungen der Designgeschichte in einen historischen Kontext eingebettet, der wohl vor allem auf ein internationales Ausstellungspublikum zielt. Ost-Besucher fühlen sich hoffentlich dadurch nicht belehrt – und brechen nach dem Dresdner Bilderstreit nun auch noch einen Dresdner Design-Streit vom Zaun! Es folgen drei chronologische Abschnitte: „Wiederaufbau und Neubeginn“, „Zwei Gesellschaftsvisionen“ und schließlich, von der Ölkrise bis Ende 80er Jahre, „Krise, Protest und Alternativen“.

Verflechtungen, Ähnlichkeiten, Verwandtschaftsverhältnisse

Mantraartig wiederholen die Kuratoren und Museumsdirektoren dabei, man habe eine Werkschau im Sinn gehabt, die nicht spezifische Ost- oder Westtendenzen zeige, sondern Verflechtungen, Ähnlichkeiten, Verwandtschaftsverhältnisse. Mateo Kries, der Direktor des Vitra Museums, gesteht: Es gab auch in Weil am Rhein viele Diskussionen über die richtige Haltung zu den Objekten aus der DDR. Man habe ja eine Sammlung, die westlich geprägt sei. Die gemeinsamen gestalterischen Ursprünge etwa aus Bauhaus-Zeiten seien bisher zu wenig berücksichtigt gewesen. „Wir wollten da noch einmal genauer hingucken, Parallelen und Querbezüge herausarbeiten.“

Die konkrete Arbeit an der Ausstellung fiel dann zu großen Teilen in die Zeit des ersten Lockdowns, woran sich Klára Nemecková erinnerte: Nach Halle, ins Archiv der Burg Giebichenstein, und nach Weimar schafften es die beiden Kuratorinnen noch zur Recherche zu fahren. Danach waren sie an ihre Schreibtische gefesselt und sahen manche Objekte tatsächlich erst beim Aufbau der Ausstellung.

Ein leiser Kellerkinder-Rechtfertigungsdruck bleibt

Bei mir hinterlässt eine erste schnelle Rundschau durch die beiden Etagen im Lipsius-Bau gemischte Gefühle. Die Schau erklärt vieles sehr ausführlich, möchte neben den bekannten West-Stars auch unbekannteren Entwürfen aus dem Osten eine Bühne auf Augenhöhe bieten. Aber dieser Ansatz macht es schwer, einen leisen Kellerkinder-Rechtfertigungsdruck auszublenden, der über den Ost-Entwürfen hängt. Hierzulande sei, so legt es Klára Nemecková dar, Design ja vor allem sozial determiniert gewesen: funktionale Objekte für eine breite Masse zu produzieren, war für DDR-Designer ein wichtiger, vielleicht der wichtigste Ansatz.

Da verfallen die Ausstellungsmacher am Ende genau in die antagonistischen Beschreibungen, die die Schau doch eigentlich vermeiden wollte, etwa im Ausstellungstext zu den 50er Jahren: „Die Bundesrepublik Deutschland erlebte das sogenannte Wirtschaftswunder: Enorme Investitionen der USA brachten eine langfristig niedrige Inflationsrate und rapides Wirtschaftswachstum mit sich. Die Deutsche Demokratische Republik hingegen litt unter der Demontage von Industrianlagen und den Reparationszahlungen an die Sowjetunion, unter deren Last staatliche Investitionen nur in geringem Maße möglich waren.“

Am Ende fragt man sich gemeinsam mit dem Kunstgewerbe-Museumsdirektor Thomas Geisler, warum eine Schau dieser Größenordnung 32 Jahre nach der Wende offenbar tatsächlich die erste Ausstellung ihrer Art ist. Und muss doch im selben Atemzug zugeben, dass nicht wenige Aspekte der deutsch-deutschen Designgeschichte noch heute enormes Erregungspotential in sich tragen.

Von Martin Morgenstern