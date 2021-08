Deutscher Buchpreis: Leipziger Thomas Kunst unter den Nominierten

Dresden

Sie haben gewählt. Die aus Jury-Sicht 20 besten deutschsprachigen Romane sind für den Deutschen Buchpreis nominiert, am 24. August hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels die Liste bekanntgegeben. Und viele Leserinnen und Leser freuen sich darüber, weil das immer auch eine Empfehlungsliste ist. Schöner als die am 21. September folgende Shortlist, der man die Anstrengungen wie auch die Kompromissbereitschaft der sieben Jurorinnen und Juroren oft anmerkt, sich auf sechs Finalisten zu einigen. Wer den Preis und damit 25 000 Euro gewinnt, wird am 18. Oktober bekanntgegeben.

Insgesamt 230 Titel haben 125 Verlage aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg, eingereicht. „Als Jury hatten wir in diesem Jahr so viele Titel zur Auswahl wie bisher nie beim Deutschen Buchpreis“, sagt deren Sprecher Knut Cordsen, Kulturredakteur beim Bayerischen Rundfunk. „Ein Viertel davon waren belletristische Debüts, ein breites Bouquet neuer literarischer Stimmen.“ Die Jury freue sich, mit der Longlist eine Auswahl getroffen zu haben, „die das erzählerische Experiment ebenso würdigt wie den realistischen Roman, das Komische wie das Surreale. Diese 20 Bücher nehmen Herkunft und Geschichte ebenso in den Blick wie zentrale Fragen der Gegenwart.“

Eine große Vielfalt unter den nominierten Autorinnen und Autoren

Die Quote stimmt. In der Vielfalt ist von allen etwas dabei. Die Nominierten sind weiblich, männlich oder nonbinär, zwischen 1928 und 1988 geboren, leben in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, stammen aus diesen Ländern, aber auch aus Rumänien oder der Sowjetunion.

Von einigen der Romane hat man übers Jahr schon gehört, Mithu Sanyals „Identitti“ traf im Februar mit Selbstironie ins Herz aktueller Identitätsdebatten. Der Leipziger Schriftsteller Thomas Kunst hat in „Zandschower Klinken“ mit Bravour den Irrwitz menschlicher Existenz beschrieben. Christian Kracht suchte (und fand) im März in „Eurotrash“ die Abgründe der eigenen Familie. Und an Heinz Strunks „Es ist immer so schön mit dir“ kam im Sommer sowieso niemand vorbei.

Oftmals wird das Thema Familie in den Geschichten thematisiert

Auffallend oft haben die Erzählreisen die Familie zum Ziel. Das ist bei Martina Helfers Geschichte „Vati“ so, in der sie von ihrer Kindheit und Jugend erzählt. Und auch bei Dilek Güngör, die in „Vater und ich“ die Annäherung einer Tochter an ihren Vater beschreibt, der als sogenannter Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland kam. Oder bei Dana Grigorcea: In „Die nicht sterben“ kehrt eine junge Bukarester Malerin an den Ferienort ihrer Kindheit in den rumänischen Karpaten zurück. Georges-Arthur Goldschmidt, 1928 geboren, lässt in „Der versperrte Weg“ verschüttete Erinnerungen an das Leben des vier Jahre älteren Bruders aufsteigen, der in der Résistance gekämpft hat und auch in der französischen Kolonialarmee in Algerien.

Den von Jury-Sprecher Cordsen versprochenen Blick auf „zentrale Fragen der Gegenwart“ wirft unter anderem Shida Bazyar in ihre Geschichte von Ausgrenzungserfahrungen, Wut und Sehnsucht nach Normalität. „Drei Kameradinnen“ kann als Beitrag zur Identitäts- und Rassismusdebatte gelesen werden. Ein sexueller Übergriff bestimmt das Leben der Hauptfigur in Antje Rávik Strubels Roman „Blaue Frau“.

Ein überraschendes Roman-Debüt von Ferdinand Schmalz

Vielleicht überraschend und gewiss kurios ist das Roman-Debüt des österreichischen Dramatikers und Bachmann-Preisträgers Ferdinand Schmalz „Mein Lieblingstier heißt Winter“. Auf der Suche nach einem tiefgekühlten Kunden trifft ein Tiefkühlkostvertreter in absurden Situationen auf skurrile Figuren.

In die Zukunft führt Dietmar Daths „Gentzen oder: Betrunken aufräumen“ an Beispielen der Vergangenheit und Gegenwart, die mit Rechentechnik zu tun haben. Der Roman erscheint morgen. Im September folgen Sasha Marianna Salzmanns „Im Menschen muss alles herrlich sein“ und „Die Nibelungen. Ein deutscher Stummfilm“ von Büchnerpreisträgerin Felicitas Hoppe. In ihrem gesamteuropäischen Heldenepos der Gegenwart kommt nun wirklich alles zusammen.

Von Janina Fleischer