Der dänische „Geschmack von Stahl“: Liederzyklus für Stahlcelli und leuchtende Stimmen

Dresden

Bei Lichte betrachtet war es einfach ein wenig zu hell. Die Uraufführung des Liederzyklus’ „A Taste of Steel“ („Geschmack von Stahl“) von Hans-Erik Philip durch das Dresdner Stahlquartett hätte ruhig in einem abgedunkelten Ambiente stattfinden können. Gut möglich, dass dadurch die meditativ-suggestive Momente von Komposition und Vortrag noch besser zur Geltung gekommen wäre.

Stahlcelli faszinieren und betören

So aber blieb das Dunkel dem Klang der von Jan Heinke geschaffenen vier Stahlcelli vorbehalten, die stets mit sphärischem Eindruck verzaubern, schon beim Anschauen faszinieren und beim Zuhören geradezu betören. Das muss auch auf den dänischen Komponisten Hans-Erik Philip so gewirkt haben, als er das Stahlquartett vor mehr als zehn Jahren bei einem Konzert in Kopenhagen erlebt hat. Flugs trug er den Musikern die Idee einer Auftragskomposition an, die am Donnerstag nun endlich in der Annenkirche erstmals vor Publikum erklingen konnte. Zwei weitere Konzerte folgen am Sonnabend in der Schlosskirche von Chemnitz und am Sonntag in der Leipziger Thomaskirche.

Geplant war die Uraufführung eigentlich in der dänischen Hauptstadt. Dass sie in Dresden umgesetzt werden konnte, ist nicht zuletzt dem kleinen Team von Tristan-Production zu danken, das diesen Auftritt mit der nötigen Courage zu stemmen verstand. Aufführungen in Kopenhagen sollen im Februar 2022 folgen.

Musikwirkung im Raum

Hans-Erik Philip, Jahrgang 1943, ist durch ein umfangreiches und vielfältiges Werk international bekannt geworden und hat nicht zuletzt in seinen zahlreiche Film- und Theaterkompositionen bewiesen, wie sehr ihm die räumliche Musikwirkung am Herzen liegt. Der „Geschmack von Stahl“ hat dies in besonderer Weise unterstrichen, denn zu Texten der dänischen Lyrikerin Pia Tafdrup komponierte Philip einen (t)raumhaften Liederzyklus, der sich schier soghaft strömend in diesen Klangtempel ergoss und das naive Altarbild von Marlene Dumas plötzlich in anderem Licht strahlen ließ.

Bizarr wirkende Instrumente, leuchtende Stimmen

Neben fünf nur für das Quartett verfassten Sätzen, in denen Jan Heinke, Alexander Fülle, Peter Andreas und Michael Antoni ihr Können auf dem nach wie vor bizarr erscheinenden Instrumentarium fesselnd unter Beweis stellten, war es vor allem die Verbindung von Klang und Gesang, die das Publikum auf den stählernen „Geschmack“ brachte. Der federleichte Sopran von Tóra Vestergaard schien keine vokalen Grenzen zu kennen, die Sängerin ließ ihre Stimme leuchten, als wolle sie damit Himmel und Erde verbinden. Ihr zur Seite grundierte Simone Rønn mit bronzenem Alt und feiner Korrespondenz zum mal orchestral sensitiv, mal posaunend tönenden Quartett. In gemeinsamen Auftritten der beiden Sängerinnen vermischten sich die Charakteristika ihrer Stimmen bis hin zum Parallelklang im vorletzten Lied. Auch für Heinkes Obertongesang schuf Philip ein schattenvolles Momentum.

Zwar wirkte die Poesie von Pia Tafdrup (zumindest in der im Programmheft abgedruckten Übersetzung) mitunter recht kantig, doch in der dänisch gesungenen Umsetzung und mit der metallenen Begleitung geriet selbst das „Gerausche der Wolken“ im Lied namens „Fortschrittszyklus“ zum Klang gewordenen Ereignis.

Die Ausführenden und der anwesende Komponist wurden begeistert gefeiert.

Von Michael Ernst