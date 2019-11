Dresden

In der Bibel wird im 2. Buch Mose von einem Land gesprochen, in dem „Milch und Honig fließen“, was auf Kanaan abzielt. Nun ist bei den 7. Osteuropäischen Filmtagen, die ab morgen bis zum 17. November im Kino in der Fabrik in der Tharandter Straße 33 über die Bühne bzw. Filmleinwand gehen, am Sonnabend, 15 Uhr,...