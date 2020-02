Der Staat bin ich: Matze Knop war zu Gast im Boulevardtheater Dresden

Dresden

Er macht den Calli und den Kloppo, den Kaiser und gern auch den Loddar, den „Experten für Frauen aus dem osteuropäischen Raum“, wegen dessen fünf Ehen auch schon mal „ Herr der Ringe“ genannt. Matze Knop war zeitweise der omnipräsente Parodist der ARD, trat den Beweis an, dass Fußball und Comedy irgendwie zusammenpassen. Ob er bei der nächsten EM im kommenden Sommer den einen oder anderen Auftritt hat, wird sich noch erweisen, jetzt war er erst mal im ausverkauften Boulevardtheater mit seinem aktuellen Programm „Willkommen in Matzeknopien“ zu erleben.

Der Titel verweist darauf, dass Knop den Traum aller Royalisten, Reichsbürger und Separatisten verwirklichte: den vom eigenen Staat. Und während Harry Buckingham und Meghan Markle bald nur noch als TCFKAR, „the couple formerly known as royals“, bekannt sein werden, findet Knop, dass ihm die Königswürde eigentlich ganz gut steht, was nicht wirklich verblüfft in Zeiten, in denen sich immer mehr ihr eigenes Weltbild zimmern und nur zu gern nach dem Motto „Der Staat bin ich“ reagieren. Die Karte mit Landmarken wie „Puerto de la Richie“ und „Krawuttke Bay“ im Hintergrund der Bühne offenbart allerdings, dass es ein sehr kleines Reich sein muss, über das Knop zu herrschen vermag, vielleicht gerade mal ein bisschen größer als Lummerland oder Taka-Tuka-Land.

Immerhin gibt es Freibier

In „ Matzeknopien“ jedenfalls gibt es weder Kassen- noch Privatpatienten.Verkehrsrecht und Mietrecht sind im Reiche Knop ebenso unbekannt wie waagerecht und senkrecht. Aber immerhin gibt es Freibier. Und Frauen dürfen auf dieser Insel der Glückseligkeit wieder Frauen sein, was immer das heißt. „Mütter und Hausfrauen werden noch immer komplett unter Wert behandelt, obwohl sie bereits mittwochs die 35-Stunden-Woche voll haben“, weiß Matze und verspricht jeder solchen in bewährter Populistenmanier eine erkleckliche Unterstützung.

Mal abgesehen von den Künsten als Parodist ist es nicht zuletzt das interaktive, improvisationsstarke Standup-Comedy-Vermögen Knops, das beeindruckt. Was für eine Gedächtnisleistung, die sich in den zwei Stunden im verarschenden „ Dialog“ mit Opfern in den ersten Reihen offenbart. Fast alles, was der bekennende Westfale dem Publikum entlockt, taugt auch als Pointe. Noch witziger sind aber die fest zum Programm gehörenden Gags. So tritt er als Sigi Krawuttke, Vorsitzender der IMARP („Ich mache alles richtig“-Partei), auf die Bühne, um u.a. den Meistertitel für Dynamo Dresden zu fordern.

„Der BER ist doch praktizierter Umweltschutz“

Den prasselnden Beifall quittiert er mit den Worten: „Da sieht man mal wieder, mit welch simplen Parolen man die Leute ködern kann.“ Auch sonst geht er nicht immer den Weg des geringsten Widerstands. Als er flachst, den letzten deutschen Taxifahrer hätte er in den Achtzigern gehabt, weiß er selbst: „Oh, ich betrete gefährliches Terrain.“ Lauthals lachen, weil gänzlich ohne dem Risiko ausgesetzt zu sein, dann im Shitstorm zu stehen, können die Leute schließlich bei Witzen über den BER. Knop versteht das Theater um den Berliner Airport nicht. „Der BER ist doch praktizierter Umweltschutz.“ Und er ist „der einzige, der noch geschlossen hinter der Kanzlerin steht“. Merkel wie Trump gehören zu den Parodierten, bei allem Spott reflektiert er in einem Halbsatz, dass Trump reelle Chancen hat, wiedergewählt zu werden.

Auch Knops populäre Bühnenfigur Supa Richie kommt zu Ruhm und Ehren, gerade wegen der Macken, die dieser Macker hat. Erstaunlich: Sonst ein Proll, der schon mit Goldkettchen als Nabelschnur auf die Welt kam, lehnt er doch Tattoos ab. Die Begründung überzeugt: „Auf einen Ferrari klebt man ja auch keinen Sticker.“ Abgerundet wird das Programm durch zahlreiche Einspielfilmchen, die zeigen, wie gut vernetzt und beliebt Kumpeltyp Knop in Fußballerkreisen ist.

Von Christian Ruf