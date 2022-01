Dresden

„Das Blau vom Mond, ich hab’s gesehen letzte Nacht!“ Dieses hielt den kleinen Maulwurf Molly Mano Grande vom Schlafen ab und beeindruckte ihn so, dass es sein innigster Wunsch wurde, das gleiche Blau noch einmal zu sehen und all die Glücksgefühle, die er dabei hatte, noch einmal zu fühlen. Entgegen der Warnung seiner (verstorbenen) Mutter, seinen Hügel wegen seines hellen Fells nie zu verlassen, traut er sich am darauffolgenden Tag doch hinaus.

Und so begibt sich Molly Mano Grande in der Uraufführung von Nils Zapfe (Konzept und Regie) für Kinder ab 6 Jahren auf der Studiobühne des Theaters Junge Generation (tjg.) auf die Suche nach dem Blau des Mondes. Kaum ist er aus seinem Hügel geklettert, trifft er auf die Agenten der Agentur für Wünsche. Diese, Androiden mit einem Hang zu Karomustern, schwarzem Pagenschnitt und gegenseitigem Gedanken-Beenden, versprechen ihm, gemeinsam mit ihm das Blau zu finden und so seinen Wunsch zu erfüllen. Doch alles hat einen Preis, und so willigt Molly Mano Grande ohne lange zu überlegen ein, das Kostbarste, was er besitzt, abzugeben, um seinen Herzenswunsch erfüllt zu bekommen: sein helles, weiches Maulwurfsfell.

Ein modernes Märchen

So geht es für ihn auf eine Reise. Dafür setzen ihm die Agenten eine VR-Brille auf, mit dem Zug fährt er in einer reduzierten Welt nach Bláaströnd, Lapis-Lazur und Ultrabloy, um das Blau des Mondes zu finden. Ein Schaffner, der große Ähnlichkeit mit den Agenten in der analogen Welt hat, begleitet Molly Mano Grande. Die Agenten, die in der virtuellen Welt unter anderem als Vogel und Frosch auftreten, sind die ganze Zeit über bemüht, die Empfindungen des Maulwurfs zu verstehen. Dabei hat jeder der Avatare eine eigene Persönlichkeit, und gerade die von Jemima Milano verkörperte Schnecke mit ihrer lustigen Schneckensprache konnte dem jungen Publikum Lachen entlocken.

Florian Thongsap Welsch als Molly Mano Grande gibt einen liebenswerten Maulwurf und bringt auf eine zaghafte Art und Weise kindliche Naivität und Unerschütterlichkeit auf die Bühne. Seine fließenden Bewegungen sind ein guter Kontrast zu den programmierten Androiden, die abgehakt gestikulieren, gehen und sprechen. Die Agenten (Jemima Milano, Daniil Shchapov und Gregor Wolf) überzeugen mit ihrer trockenen humorvollen Art und machen zugleich ihr Verzweifeln nachvollziehbar. Denn sie können dem Maulwurf nicht wirklich helfen, es übersteigt ihre Möglichkeiten, dessen besonderen Herzenswunsch nachzuempfinden.

Das moderne Märchen setzt sich mit dem Thema Wünschen in seinem vielfältigen Spektrum auseinander. Dem Maulwurf wird schnell klar, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, den eigenen Wunsch zu konkretisieren und anderen mitzuteilen. Aus dieser Erkenntnis heraus macht er den ersten, wichtigsten Schritt und wird zum Vorbild für das Publikum: Er wird aktiv und macht sich selbst auf die Suche. Er ist unerschütterlich und gibt bis zuletzt nicht auf.

Wunsch ist nicht gleich Wunsch

Das Stück zeigt, dass jeder Wunsch individuell und Wunsch nicht gleich Wunsch ist – materiell sowie ideell, sondern für jeden etwas anderes bedeuten kann. Nicht umsonst stellt einer der Agenten fest, dass jeder Wunsch etwas Irres hat, denn „ohne Irres wäre es kein echter Wunsch“. Das Stück lehrt zudem, dass ein unerfüllter Wunsch auch Antrieb sein kann, bekannte Wege zu verlassen, aus sich herauszuwachsen und neue Bekanntschaften zu schließen. Durch die verschiedenen Haltepunkte in der virtuellen Welt versuchen die Agenten-Avatare herauszufinden, wie Mollys Wunsch beschaffen ist. Molly kann das Blau in den Etappen fühlen, schmecken und hören, aber sein Blau ist bis zum Schluss nicht aufzufinden.

Durch die Verbindung von Schauspiel und Puppentheater, realer Theater- und virtueller Bühne, öffnet das tjg. eine weitere Spielfläche, die ohne Bühnenbildumbau auskommt und somit den Weg einer neuen Technik für zukünftige Stücke ebnen könnte.

Weitere Aufführungen „Der Mond schien blau“ sind für Februar angesetzt, wobei die genauen Daten noch auf der Website des tjg bekanntgegeben werden.

Internet: tjg-dresden.de

Von Clarissa Seiferheldt