Der Matching-Fund „Kunst trotzt Corona“ der Stadt Dresden macht nicht alle glücklich

Dresden

Eine löbliche Initiative darf man das nennen. Die Stadt Dresden stellt insgesamt 225.000 Euro zur Förderung der Kultur in diesen Krisenzeiten zur Verfügung. Unterstützt wird sie dabei von der Initiative „Wir gestalten Dresden“. Sichtbarmachung, Durchhalteparole, aber auch Motivation, die Flinte nicht ins Korn zu werfen. In der aktuellen zweiten Förderphase wurden Anfang Oktober aus diesem Topf 45.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Diese Gelder werden in Form eines Matching-Funds über Crowdfunding-Kampagnen auf startnext verteilt, was ein absolut zeitgemäßer und in vielerlei Hinsicht kluger, weil verbindender und aktivierender Ansatz ist. Die kulturbegeisterten Dresdner erhalten damit die Möglichkeit, selbst aktiv das kulturelle Leben der Stadt mitzugestalten, indem sie ganz konkret Inhalte und Projekte ihrer Wahl schon mit kleinen Beträgen fördern und damit zur Realisierung verhelfen können.

Matching-Funds sind grundsätzlich sehr motivierend

Unter Crowdfunding versteht man eine digital basierte Kampagne, bei der von möglichst vielen Begeisterten (die Crowd) viele, meist eher kleine Beträge eingeworben werben, um unterschiedliche Projekte, die keine institutionelle oder andere öffentliche oder privatwirtschaftliche Förderung erhalten, auf die Sprünge zu helfen. Um „die Crowd“ anzulocken, werden für einzelne Beträge bestimmte „Dankeschöns“ angeboten, deren materieller oder wenigstens ideeller Wert in der Regel mit der Höhe des Betrages steigt. Die Dresdner Plattform startnext ist dafür seit mehreren Jahren bundesweit eine der größten und erfolgreichsten Plattformen.

Die Stadt verteilt die 45.000 Euro mit ihrer Initiative direkt als 1:1-Matching-Fund. Anders gesagt: Für jeden gespendeten Euro legt sie einen Euro dazu, je Projekt maximal 2500 Euro. Solche Matching-Funds sind grundsätzlich sehr motivierend für alle Seiten, ideal auch für die Projektbeteiligten, weil sie so nur einen Teil des gesamten Finanzrahmens einwerben müssen.

Allerdings hat in diesem Fall die Sache einen kleinen Haken, der nicht von allen gesehen wird. Je nach Konzept ist es nicht ungewöhnlich, dass Fördergelder nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ vergeben werden. Da die Fördermittel hier eben in die einzelnen Crowdfunding-Kampagnen einfließen, ist genau das der Fall. Wer als erstes entsprechend viele Unterstützer gefunden hat, wirbt als erstes die maximalen 2500 Euro für sein Projekt ein. Nun verhält es sich aber so, dass nicht alle Kampagnen gleichzeitig gestartet sind. Zum anderen lassen sich die Fördergelder nicht nach einer Milchmädchenrechnung zurechtlegen. Da bei jeder Crowdfunding-Kampagne die Möglichkeit des Scheiterns besteht, besteht damit auch die Gefahr, dass Teile der Gelder nicht vergeben werden können. Diese fließen in den Haushalt zurück und werden anderweitig ausgegeben. Ob aber für die Kultur, ist nachzufragen.

Der Topf ist leer, während die Kampagnen noch laufen

So gesehen ist es nachvollziehbar, dass rein theoretisch mehr Projekte für den Fonds zugelassen worden sind. Jetzt hat die Praxis diese Initiative allerdings eingeholt. Bereits seit Anfang Dezember ist bekannt: Der Topf ist leer. Für noch laufende Kampagnen bedeutet das, die Stadt seit jenem Tag nichts mehr dazu gibt. Und genau das ist die Krux. Nicht allen ist dieses Vergabeprinzip, das auch als „Windhundrennen“ bezeichnet wird, bekannt. Da verwundert es nicht, dass seitens der Kulturschaffenden ein, gelinde gesagt, schaler Beigeschmack entsteht.

Diese Konstellation ordnet Matthias Daberstiel, Experte für Crowdfunding und Spenden, als kontraproduktiv ein: „Eigentlich ist das eine tolle Idee. Hier wird gefördert, dass die Künstler auch jetzt kreativ sind und gleichzeitig, dass die Dresdner diese Projekte unterstützen. Am Ende wird allerdings deutlich, dass sich die Künstler bemüht und Arbeit in die Kampagne investiert haben, aber es kommt nicht so viel Geld dabei rum, wie ursprünglich erwartet. Wirklich versprochen war das ja aber in dem Sinne eigentlich gar nicht. Das ist aber nur für Leute logisch, die sich mit geförderten Projekten auskennen. Sicherlich war es Ziel der Stadt, möglichst viele Projekte davon profitieren zu lassen, damit auch möglichst viele Dresdner spenden. Aber dass das Geld nicht reichen könnte, wurde nicht diskutiert. Clever wäre es an dieser Stelle von seitens der Stadt, hier nachzulegen. Aber angesichts des aktuellen Haushaltes geht das natürlich nicht.“

Nach wie vor bitten viele kulturelle Projekte aus den Bereichen Musik, Theater, Tanz und Bildende Kunst um Unterstützung. Alle Projekte finden sich unter www.startnext.com/pages/kunst-trotzt-corona.

Von Rico Stehfest