Der Leipziger Komponist Günter Neubert ist tot

Leipzig

Im März dieses Jahres hatte der Leipziger Komponist Günter Neubert seinen 85. Geburtstag gefeiert. Nun hat er am 18. November die Feder für immer aus der Hand gelegt, mit der er bis wenige Tage vor seinem Tode komponierte. Damit verliert Sachsen einen profilierten Tonschöpfer, der bis ins hohe Alter mit großem Engagement rastlos tätig war.

Das Gewandhausorchester Leipzig hatte für ihn ein Konzert im März geplant, das wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste. Wie gut, dass es im September nachgeholt wurde und der Jubilar noch die Uraufführung seines Nonetts (Kompositionsauftrag 2020) miterleben konnte!

Ausbildung in Leipzig und Berlin

Aus Crimmitschau stammend, studierte Neubert zunächst Schulmusik an der Hochschule für Musik Leipzig, danach das Fach Tonmeister an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin. Als Gasthörer und Aspirant bei Rudolf Wagner-Régeny setzte er seine Studien fort und erwarb die Lehrbefähigung für Musiktheorie. Ein Meisterstudium für Komposition bei Wagner-Régeny und Paul Dessau an der Deutschen Akademie der Künste in Berlin (Ost) krönte seine musikalische Ausbildung.

Viele Jahre arbeitete er als Tonregisseur beim Rundfunk der DDR in Leipzig. Von 1992 bis 2000 war er Tonmeister beim Mitteldeutschen Rundfunk. Zwischen 1978 und 2006 nahm er außerdem verschiedene Lehraufträge an den Musikhochschulen in Leipzig und Dresden wahr.

In vielen wichtigen Gremien brachte sich Neubert ein. Er war Vorstandmitglied im Deutschen Komponistenverband und leitete 1995 bis 2001 dessen Landesverband Sachsen. Er war Mitglied im Sächsischen Musikrat und arbeitete im Vorstand des Sächsischen Musikbundes mit. 1996 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Sächsischen Akademie der Künste. Sein Wirken wurde durch den Hanns-Eisler-Preis des Rundfunks der DDR (1980), den Kunstpreis der Stadt Leipzig (1984), einen Preis beim Kompositionswettbewerb „Reformation und Musik“ der Evangelischen Kirche Deutschlands sowie den Helmut-Bräutigam-Preis der Stadt Crimmitschau gewürdigt.

In Dresden besonders bekannt: „Die Weihnachtsgans Auguste“

Günter Neuberts kompositorisches Œuvre zeichnet sich durch große Vielfalt der Besetzungen und Themen aus. Seine Oper „Persephone oder Der Ausgleich der Welten“ wurde 2001 in Leipzig uraufgeführt. Den Dresdnern bestens bekannt sind sein musikalisches Märchen „Die Weihnachtsgans Auguste“ (das oft im Kulturpalast erklang) sowie die musikalische Allegorie „Animal maris cantans – Der singende Fisch“. Neben zahlreichen Orchesterwerken, Kammermusik und Liedern darf sein vokalsinfonisches Schaffen nicht unerwähnt bleiben, in dem sich Neubert vor allem geistlichen Themen widmete.

Das Oratorium „Laudate Ninive“ entstand für den Kirchentag 1983 in Hannover und erklang in der DDR am beziehungsreichen 17. Juni 1989 in der Leipziger Thomaskirche. Stellvertretend für viele weitere seien genannt: „Wo der Herr nicht das Haus baut“ (2005, für die Martin-Luther-Kirche Dresden), „Da pacem, Domine“(2008, zum Gedenken an den Westfälischen Frieden). 2019 schrieb er in jugendlicher Frische die sehr wirkungsvolle Glockenweihemusik für das neue Geläut der Leipziger Nikolaikirche. Zahlreiche Chöre, darunter der Thomanerchor Leipzig, sangen seine a-cappella-Werke.

Wir haben Günter Neubert viel zu danken. Mögen seine Werke auch weiterhin erklingen und Zeugnis ablegen von der großen inneren Kraft und dem glühenden Aussagewillen ihres Schöpfers!

Von Christfried Brödel