Friedemann Lenk, ein international bekannter und anerkannter Leipziger Bildhauer, ist bereits im Januar im Alter von fast 92 Jahren verstorben. Bekannt wurde er durch seine „Techno–Skulpturen“. Arbeiten des Künstlers befinden sich unter anderem im Besitz des Grassi-Museums für angewandte Kunst. Seine Urne ist bereits auf dem Südfriedhof beigesetzt.

Der Leipziger Bildhauer Friedemann Lenk. Quelle: privat

Geboren 1929 in Adorf, erlernte er ab 1943 in der Werkstatt seines Vaters das Handwerk eines Holzgestalters. Bildhauers Ernst Curt Lenk (1895 – 1973), bevorzugte Holz Holz als Werkstoff, arbeitete aber auch in Stein.

Friedemann Lenk drechselte und schnitzte, schuf kunsthandwerklich dekorative Formen aus dem Material, besuchte Zeichenkurse der Meisterschule in Plauen. Anfang der fünfziger Jahre studierte er einige Jahre an der Hochschule für bildende Künste Dresden, wechselte alsbald nach Leipzig und begann ein Studium der Kunstgeschichte an der Universität. 1961 gründete Friedemann Lenk in Leipzig eine eigene Werkstatt für kunsthandwerkliche Holzarbeiten, vorzugsweise gedrechselten Schalen.

Viele Ausstellungen auch im Ausland

Seine Interessen galten zunehmend Formen, die technischen Prozessen entstammen und quasi materialunabhängig beliebig wiederholbar sind. Folgerichtig entstanden ab etwa 1965 baugebundene Arbeiten in Holz, etwa Trenngitter im Restaurant des einstigen „Konsument“-Warenhauses am Brühl. Parallel schuf er im staatlichen Auftrag Schnitzwerke in Kerbschnitttechnik, etwa Türblätter oder Reliefs mit zeichnerischem Charakter, die er „Stelen“ benannte und modellhaft als Zeichnungen entwickelte.

Die Werke Friedemann Lenks waren auf vielen Ausstellungen ab etwa 1975 zu sehen, darunter in der UdSSR, in Polen, in Prag oder in Rom. Einzelausstellungen fanden in Leipzig und Magdeburg statt. Sein Werk beendete der Künstler um 1990. Fortan unterstützte er seine Ehefrau, die Ärztin Dr. Fritzi Lenk, in ihrer Praxis.

Von LVZ