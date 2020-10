Dresden

„Vorleser der Nation“, „König der Vorleser“, „Fischer-Dieskau des Wortes“, „Caruso der Vorleser“ – die Liste der Superlative, die seine Arbeit würdigen, ist lang. Katja Mann bezeichnete ihn nach dem Besuch einer Lesung aus Werken Thomas Manns als „des Dichters obersten Mund“, und Marcel Reich-Ranicki hielt ihn für den besten Rezitator in deutscher Sprache. Die Rede ist von Gert Westphal, der am 5. Oktober 1920 in Dresden geboren wurde.

Westphal verlebte seine Kindheit und Jugend in der Blasewitzer Straße 1, der Vater, Direktor einer Treibriemenfabrik in Löbtau, war musisch sehr interessiert und spielte Klavier. Als „Mittelbürgertum“ hat Westphal seine Herkunft später beschrieben. Man habe über seinem Stand gewohnt, sich wie sein Stand gekleidet und unter seinem Stand gegessen, vor allem aber, man ging in die Oper und ins Theater. So kam der Junge früh mit der Kunst in Berührung, wurde Wagnerianer, spielte früh Theater, las die Klassiker der Literatur.

Anzeige

Kurze Zeit am Dresdner Theater

Nach dem Abitur am Realgymnasium Blasewitz begann er am Konservatorium eine Ausbildung als Schauspieler bei Alfons Mühlhofer und debütierte 1940 noch als Schauspielschüler in der Komparsenrolle des zweiten Reiters in Goethes „ Götz von Berlichingen“. Die Zeit am Dresdner Theater endete aber schon nach diesen wenigen Sätzen, denn gleich nach dem Debüt wurde er eingezogen und diente bis Kriegsende an der Ostfront.

Doch wenn Gert Westphal später seinen Beruf als den eines Vorlesers bezeichnete, war ihm doch bewusst, dass er ihn ohne die schauspielerische Ausbildung und das Theaterspiel in der Dresdner Tradition von Erich Ponto und Paul Hoffmann nicht hätte ausüben können. Den sächsischen Dialekt freilich hat er sich dabei lange verboten, denn als er als Vorleser seine Triumphe feierte, war der einstige Komödiantendialekt die Sprache der Vopos und eines Walter Ulbricht, so dass er ihn erst nach der Wende eingesetzt habe.

Gert Westphal war auch ein Pferdenarr

Dass Gert Westphal nach dem Krieg nicht in seine Heimatstadt zurückkehrte, hatte nicht nur damit zu tun, dass seine Eltern ausgebombt worden waren, sondern mittelbar mit seiner Kindheit und Jugend. Die Großeltern und Onkel hatten in Moritzburg als Bauern gelebt, und so war der Junge neben seiner musischen Begeisterung auch zum Pferdenarren geworden. Seinem Wunsch, den Kriegsdienst bei der Kavallerie zu verbringen, wurde nachgekommen, und so wurde er nach dem Krieg, als die Militärpferde an Bauern verteilt wurden, als „Landarbeiter“ nach Bremen verschickt.

In Bremen bekam er ein Engagement an den dortigen Kammerspielen und arbeitete als Sprecher und Oberspielleiter bei Radio Bremen. Die gleiche Funktion füllte er zwischen 1953 und 1959 beim Südwestfunk Baden-Baden aus. Westphal stand in diesen Jahren in engem Kontakt zu Autoren wie Alfred Andersch, Ingeborg Bachmann, Gottfried Benn oder Max Frisch, gab Hörspiele in Auftrag oder produzierte sie selbst, sprach oder führte Regie.

Immer wieder trat er mit klassischen Lesungen ans Mikrophon, kreierte aber auch Lyrik und Jazz-Programme und arbeitete mit dem Regisseur Max Ophüls. Als Sprecher und Schauspieler gastierte er in Paris und in Israel, bevor er von 1959 bis 1980 am Züricher Schauspielhaus tätig war, aber als Regisseur auch von Theatern und Opernhäusern in Deutschland engagiert wurde.

Besondere Liebe galt der Rezitation

Seine besondere Liebe indes galt der Rezitation und der literarischen Lesung, ganz gleich ob vor Publikum, im Radio, für die Schallplatte oder das Hörbuch, wobei er vor allem Goethe, Theodor Fontane und Thomas Mann bevorzugte, von denen er beinahe das gesamte erzählerische Werk für Hörbücher einlas oder als Vorlage für Hörspiele nutzte.

Dazu kamen internationale, vor allem russische Autoren, denen er in Lesungen seine markante Stimme lieh. Westphal schreckte aber auch vor Werken der Trivialliteratur nicht zurück und wirkte als Erzähler beispielsweise in Verfilmungen der Romane von Hedwig Courts-Mahler mit. Dazu kamen Filmrollen, unter dem Pseudonym Gerhard Wehner schrieb er zudem eigene Hörspiele.

Modulationsreiche, kaum ermüdbare Stimme

Westphal verfügte über eine modulationsreiche, kaum ermüdbare Stimme, die es ihm nebst einer ausgezeichneten Technik gestattete, sowohl verschiedenste Rollen und Tempi präzise und im Wechsel, wie epische Passagen im ruhigen Fluss zu gestalten und so seinen Vortrag zu „virtuosen Inszenierungen eines Ein-Mann-Theaters“ zu machen. Für seine Arbeit erhielt Westphal unzählige Literatur-, Schallplatten- und Hörspielpreise. 1982 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse geehrt.

Gert Westphal, der seit 1957 mit der Schauspielerin Gisela Zoch verheiratet und Vater zweier Töchter war, starb am 10. November 2002 in Zürich und wurde in Kilchberg neben dem Grab der Familie von Thomas Mann beigesetzt.

Von Jens Wonneberger