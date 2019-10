Der Kammerchor Pesterwitz feiert am Sonntag 20-Jähriges

Freital

„In musikalischen Dingen ist der Chor ein leistungsfähiges, anspruchsvolles und selbstkritisches Ensemble mit einer besonders innigen Gemeinschaft, gepaart mit unbändiger Lebensfreude, Energie und einem Hauch Chaos“ – so beschreibt Chorleiterin Anne Horenburg den Kammerchor Pesterwitz, den sie vor 20 Jahren gemeinsam mit jugendlichen Sängerinnen und Sängern der dortigen Kirchgemeinde ins Leben rief.

Ein musikalischer Querschnitt zum Jubiläum

Seitdem hat sich das Ensemble mit regelmäßigen Konzerten in der St. Jakobuskirche Pesterwitz wie auch in den kirchenmusikalischen Zentren von Dresden und Umgebung einen Namen gemacht und war zudem als Gast bei mehreren Produktionen am Staatsschauspiel Dresden zu erleben.

Mit einem Programm-Querschnitt aus 20 Jahren Chorgeschichte möchten die Sänger am Sonntag, 17 Uhr in „ihrer Heimatkirche“ das Jubiläum begehen. Sie haben sich dazu Musiker eingeladen, die ihnen über viele Jahre eng verbunden sind, so die Dresdner Kapellsolisten, der Perkussionist Georg Wieland Wagner, aber auch Michael Käppler und Frank Schreiber (Orgel) sowie Marie Luise Werneburg (Sopran) und Franziska Ernst (Alt), die alle vier mehrere Jahre als Mitsänger die Stimmgruppen bereicherten und den Chor auch bei der Probenarbeit, der Stimmbildung oder im Vereinsvorstand unterstützten.

Der Kammerchor Pesterwitz

Alles begann im Frühling 1999 mit einem Zettel an der Pinnwand in der Dresdner Musikhochschule, wo Anne Horenburg gerade ihr Chorleitungsstudium bei Hans-Christoph Rademann begonnen hatte: „In der St. Jakobuskirchgemeinde gab es bereits einen Jugendchor, den der Kantor aufgrund einer Stellenkürzung in der Kirchenmusik jedoch nicht weiterführen konnte. Die Jugendlichen wollten aber weiter zusammen musizieren und suchten per Aushang nach einem neuen Chorleiter. Ich habe mich gleich gemeldet. Unseren ersten Gottesdienst gestalteten wir im Oktober 1999, also genau vor 20 Jahren.“

Als einen Höhepunkt in der Entwicklung des Chores nennt Anne Horenburg die Aufführung der Bachschen h-Moll-Messe mit dem Telemannischen Collegium Michaelstein im letzten Jahr. Aber auch die Produktionen „Faust. Der Tragödie erster und zweiter Teil.“ (2006-2009) und „Der gute Mensch von Sezuan“ (seit 2018) am Staatsschauspiel haben den Chor geprägt: „Sie waren vor allem in der jeweiligen Endprobenphase sehr dicht und intensiv. Da haben wir uns immer noch einmal ‚neu‘ kennengelernt.“

Schütz, Bach, Mozart, Mendelssohn und Mauersberger

Daneben zählen ein Preis beim Sächsischen Chorwettbewerb (2009), die Bachs Johannespassion mit der Batzdorfer Hofkapelle (2011) und Mozarts Große c-Moll-Messe mit den Dresdner Kapellsolisten (2012) sowie die Dresdner Erstaufführung der Christmette nach Michael Praetorius mit dem Ensemble Collegium Marianum Prag (2017) zu den Meilensteinen.

Heute gehören dem Kammerchor Pesterwitz 45 Sängerinnen und Sänger unterschiedlichster Berufe an, darunter Mediziner, Naturwissenschaftler, Ingenieure, Kunsthistoriker, Lehrer und auch einige studierte Musiker. Neben einem festen Stamm von etwa 30 Mitgliedern wechselt die Besetzung projektweise je nach Repertoire. Zu diesem gehören auch ausgefallene Programme wie die Vesper in der Kreuzkirche mit isländischer Chormusik in Originalsprache (2010), aber auch Musik des 21. Jahrhunderts, ist sich der Chor einig. „Sie polarisiert und erregt und ist gerade deshalb nicht wegzudenken aus unserem Repertoire. Und so sind auch drei von uns uraufgeführte Werke in diesem Jubiläumskonzert zu hören.“ – heißt es in der informativen Festbroschüre.

Neben Schütz, Bach, Mozart, Mendelssohn und Mauersberger erklingen am Sonntag das Prager Te Deum 1989 von Petr Eben ( Tschechien), Werke von Lepo Sumera ( Estland) und Jón Nordal ( Island) sowie Musik der Dresdner Silke Fraikin, Sarah Hesse, Eckehard Mayer und Georg Wieland Wagner. Moderiert wird das Konzert von Oliver John, Vorstandsvorsitzender des Fördervereins Kammerchor Pesterwitz e.V., der dem Ensemble organisatorisch und finanziell zur Seite steht.

Weitere Unterstützung erfährt der Chor von Förderern wie dem Kulturraum Meißen-Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und der Stadt Freital und von der Pesterwitzer Kirchgemeinde: „Hier proben wir und haben mit der St. Jakobuskirche einen wunderbaren Zuhause-Konzertort.“ – dankbare Worte von Anne Horenburg, die die idyllisch gelegene Kirche am Pesterwitzer Weinberg mit ihrer guten Akustik und inspirierenden Atmosphäre als Auftrittsort zu schätzen weiß, wie auch den musikalischen Anspruch „ihrer“ Sänger.

Für 2020 ist Monteverdis Marienvesper geplant. Aber zuvor darf am Sonntag nach erst einmal ausgiebig gefeiert werden, wozu im Anschluss an das Jubiläumskonzert auch das Publikum herzlich eingeladen ist.

Sonntag, 17 Uhr, St. Jakobuskirche Pesterwitz. Karten im Vorverkauf zu 8 bis 10 Euro im dortigen Kirchgemeindebüro, Zur Jakobuskirche 2 (0351 6503341) und an der Abendkasse zu 10 bis 12 Euro. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.

Von Margarete Petri