Elf Nächte en bloc – wenn am Donnerstag ab 18 Uhr der 22. Scheune-Schaubudensommer sein Flair rings um das Neustädter Kulturzentrum mit rund 80 Künstlern plus 60 Musikern und 50 fleißigen Helfern entfaltet, trägt das Stadtviertel plötzlich eine wilde Wunderlandoase im Herzen. Bei 230.000 Euro Etat inklusive diverser Förderungen werde die „große Kunst, neue Glanzleistungen im alten Gewand zu präsentieren“, zelebriert, versprechen die Organisatoren, wobei 1200 Besucher im Laufe eines Abends im Schnitt schön wären, damit sich nix errötet beim Rechnen.

Bis zu vier rund halbstündige Shows pro Abend plus die Mitternachtsüberraschung und danach die obligatorische Band im Festivalclub wären für ausgeruhte Freunde machbar. In der Regel erfolgen an den parallelen 13 Spielorten drei, manchmal auch vier Programmwechsel, wobei jede Show drei oder vier Mal pro Abend gezeigt wird und die Länge der Schlange, meist via Mundpropaganda gezüchtet, oft kein schlechter Indikator für die nötige Qual der Wahl ist.

Sabine Köhler und Heiki Ikkola von der Cie. Freaks und Fremde posieren auf der Budenplatzbaustelle. Quelle: André Wirsig

Dabei, so verkündeten es die Organisatoren in trauter Runde am Montagmorgen, seien mindestens die Hälfte der 40 Künstlerkompanien erstmalig dabei, die der elf Musikcombos, auserwählt von Björn Reinemer, sogar alle. Direktor Hartmut Raeder als verbliebener Gründer hatte gleich drei Episoden parat: eine zum Namen wie Ausrichtung, die vom Lorenzmarkt in Sachsens tiefstem Dorfe namens Lorenzkirch, gegenüber Strehla gelegen, stammt. Dort waren seit jeher jene Schaubuden zu Gast, die zur Zeit der Neustädter Gründung mit drei Zelten in Dresden laut Raeder höchstens noch eine Hand voll Kulturwissenschaftler kannten.

Auch aus Lauchhammer vor 55 bis 60 Jahren stammt ein illustres Exempel namens „Der Wal“, die den heutigen Vorteil beschreibt: Leute, die man damals noch Zigeuner nannte, reisten mit Zelt durch ganz Osteuropa und boten darin einen toten Bartwal als Sensation zur Ansicht – und ein jeder bezahlte dafür. Die dritte Geschichte schließlich stammt aus Ostberlin in der DDR-Endzeit, als die Regierung Geld ohne Ende für Unterhaltung ausgab, um die Leute bei Restlaune zu halten. Dort wurde ein Vorgängerkonzept des Radebeuler Kunstpreisträgers von 2011, der nebenher noch die Karl-May-Festtage und das Internationale Wanderzirkusfestival als Weinfestkunst verantwortet, im Vergleich zum Hamburger „Luna Luna“ bezeichnet. Also jenem einmaligen „avantgardistischen Vergnügungspark“ von André Heller, der mit Schaubudeninstallationen von Baselitz, Beuys, Hundertwasser und Roy Lichtenstein aufwartete, während Miles Davis und Al Jarreau die Musik komponierten.

Das erzählte der zylindertragende Impresario einer doppelten Pointe wegen: Denn einerseits hat man in Dresden stattdessen Muriel Cornejo und César Olhagary zur futuristischen Platzgestaltung, der den Besuch auch für reine Spanner zum Erlebnis macht, sowie Spacke zur Heftgestaltung, der ein wirkliches Kunstwerk als 58-seitiges Programmheft gestaltete. Andererseits stand jener Jim Whiting,der anno 1987 für Heller einen Enzensberger-Texte zitierenden Roboter (quasi das Alexa-Urmodell für Kluge) bastelte, beim allerersten Schaubudensommer plötzlich in Dresden auf dem Platz. Kurze Zeit später baute er hier für Raeder eine Bettengespensterbahn, die öfter aus technischen (als romantischen) Gründen mal längere Zeit stehenblieb.

Nun sind die großen Bühnenshows eher im Fokus. Im Saal setzen Roberto White aus Argentinien, dem Vorbild vieler Figurentheaterhelden der letzten Jahre mit seinen „Special Creatures“ (11.-13. Juli) sowie Michael Hatzius mit seiner Echse und deren „Echsoterik“ (19.-21. Juli) den Rahmen. Dazwischen bieten Sabine Köhler und Heiki Ikkola als Cie. Freaks und Fremde ihre beste städtische Freakshow (14.-16. Juli), danach kommt mit Shortparis ein großer musikalischer Geheimtipp aus Russland (17./18. Juli).

Der Eintritt ins zirzensisch dekorierte Gelände kostet übrigens wie im Vorjahr für Erwachsene moderate drei Euro, die einzelne Show fünf, die Dreierkarte zwölf Euro. Am ersten Sonntag (14. Juli) lockt ab 15 Uhr die Familienschaubude.

22. Dresdner Schaubudensommer vom 11. bis 21. Juli (täglich ab 18 Uhr)

www.schaubudensommer.de/

Von Andreas Herrmann