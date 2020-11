Der Dresdner Lyrikpreis wird im Internet übertragen

Dresden

Auffälligster Unterschied zwischen dem normalerweise analogen, dieses Jahr des globalen Virus wegen aber digitalen Wettbewerb um den Dresdner Lyrikpreis: Sonst sind die zehn deutschsprachigen und tschechischen Dichterinnen und Dichter leibhaftig zu Gast im überfüllten Erich-Kästner-Haus für Literatur. Diesmal laden sie uns in ihren Videos zu sich ein, zumindest auf dem Bildschirm. Bei aller Distanz – die virtuelle Eins-zu-eins-Begegnung wirkt intimer. Das Spektrum der Gedichtlesungen reicht von Notlösung, also wie beim Übertragungsdienst Skype mit Matschbild und einem Sound, der wie in den Eimer gesprochen klingt, über Hörbuch-Purismus, reduziert auf Schwarz-Weiß-Foto und Stimme, bis zur perfekt geschnittenen, mit Ton unterlegten Textinszenierung.

Lyrikwettbewerb Dresden 2020: Christoph Wenzel

Auf einer S-Bahn-Fahrt durchs Elbtal

Womit wir bei einem der lyrischen Impressionisten wären: Radek Fridrich aus dem tschechischen Decin, Jahrgang 1968. Er nimmt uns mit auf eine S-Bahn-Fahrt durchs Elbtal. An neun Stationen zwischen Schmilka-Hirschmühle und Coswig halten seine kurzen Gedichte, um in der Morgendämmerung Landschaft, Wanderer, Radler und Gebäude an der Strecke festzuhalten. Radebeul-Zitzschewig ragt mit der raschen Folge von Scheurebenzeilen lautmalerisch heraus aus den poetischen Momentaufnahmen.

Fast statisch fügt Ernesto Castillo, 1970 in Leipzig geboren, hoch verdichtet Erinnerungssplitter aus der Kindheit in einer Industriestadt aneinander. Kneipendunst und Sonntage in der Laubenkolonie, eine bedrohliche Szene mit Jägern und der Feststellung: „So prägt sich Heimat gründlich ein“.

Sprachfragmente aus dem Nachbarland

Heimatlich klingt es auch in Dialektwendungen durch die Verse von Walter Fabian Schmid. Der ist 1983 in Regen im Bayerischen Wald geboren, das an der tschechischen Grenze liegt. Sprachfragmente aus dem Nachbarland holt er in seine Zeilen. Verbindet darin Sinnlichkeit mit historischer Tiefe. Lautmalerisch rufen sie eine Vergangenheit mit Sperrgebiet und Truppenübungsplatz auf – „ein Naturlehrpfad, wo die Geschichte auf dem Grund liegt“. Jahreszeiten gehen über eine raue Landschaft, darin Dörfer mit trostloser Perspektive.

Ländlich ist auch das Gebiet von Christoph Wenzels Gedichten. Er ist Jahrgang 1979, aus dem westfälischen Hamm gebürtig. Wir blicken mit ihm über Viehweiden, Felder, in eine Landschaft der Bergwerke: „Topographie mit Schwermetallen, Stahl“. In der Beschreibung des Sichtbaren bleibt dies der Prosa nah.

Lyrikwettbewerb Dresden 2020: Johannes Koch

Einer, der zum Erzählerischen tendiert, Szenen zeichnet, bisweilen komprimierte Geschichten darbietet, ist Pavel Kolmacka, 1962 in Prag geboren. Diese Geschichten können archaisch sein, die versuchte Naturnähe von Städtern satirisch aufs Korn nehmen. In seinen Zeilen hallt noch die Diktaturerfahrung von vor 1989 nach. Der Mensch erscheint bei ihm schwach, bedroht und zerbrechlich, sei es durch einen Unfall oder durch schwindende Geisteskräfte im Alter. Leben, das ist: „Auf die Welt kommen, Luft holen, vom Ewigen kosten“. Der Mensch vergeht in seiner ihm zugemessenen Zeit, während die Natur draußen unbeirrt ihren Lauf fortsetzt. Als wär’s inszeniert, schlägt eine Standuhr mitten in den Vortrag des Rauschebarts hinein die elfte Stunde.

Unruhen und Terror, die unterhaltsam wie eine Party beginnen

Apokalyptische Großstadtszenen trägt der 31-jährige Johannes Koch vor, hinter sich eine lila Teleskopaufnahme des Sternenhimmels. Da beobachtet einer mit einer zweiten Person Unruhen („riots“) und Terror, die unterhaltsam wie eine Party beginnen. Brennende Autoreifen, Explosionen und Gewalt gegen Banker schildert er in lässiger Sprache. Dann scheint auch er zu jenen zu gehören, die Politikern zurufen: „Geht nach Hause, geht ins Bett. Diese Welt hat euch bereits vergessen“. Die alte Welt zerfällt, etwas beginnt, das aber offen bleibt.

Lyrikwettbewerb Dresden 2020: Ondrej Skrabal

In die mediale Welt einer elektronischen Sound-Performance verpackt die 28-jährige Katerina Matustik*ova ihre Texte über die Angst, Ich zu sagen, Konflikte und Entfremdung, die verzweifelte Suche nach Nähe im echten Leben, das im Kontrast zu dem der Fernsehserien steht. Und über die Erschaffung der Welt mit Sprache. Ihren Familiennamen hat sie mit einem Gendersternchen versehen. Und spricht von Gender als Urteil.

In einen Raum des Spiels führt uns der ebenfalls 28 Jahre alte Ondrej Skrabal, der in Prag auch Theaterregisseur ist. Im Spiel ereignet sich Geschichte, sehen wir Egoismus und den sinnlosen Kampf der Menschen. Dazwischen stößt man auf die großen Namen der internationalen Kunstwelt – was alles aber recht leblos wirkt.

Gegenpol zu den erzählenden Lyrikern

Nach Bedeutung zu haschen, gibt man in dem neunteiligen Zyklus des 1984 geborenen Literaturwissenschaftlers Arnold Maxwill rasch auf. Er erfindet neue Wörter in Serie, die er stabreimend nebeneinander fügt, und setzt damit den äußersten Gegenpol zu den erzählenden Lyrikern: komponierend mit Sprache als Klanggebilde.

Videos haben den Vorteil, dass man sie anhalten, Stellen nach Belieben wiederholen kann. Das ging bei der Marathonlesung der zehn Finalisten nicht. Da pfeifen, zur Hälfte in Tschechisch mit Untertiteln, ausgefeilte Sprachbilder einem nur so durch Auge, Ohr und Hirn. Man kommt sich vor, als sause man auf Rollschuhen durch eine Kunstausstellung. Wie viel und was hängenbleibt, danach möchte man lieber nicht gefragt werden.

Lyrikwettbewerb Dresden 2020: Radek Fridrich

Vielleicht könnten solche Filmchen künftig, wenn wir mal wieder ohne Distanzgebot und unmaskiert sprechen und lauschen dürfen, als Ergänzung die Intensität erhöhen? Zumal, wenn man Texte noch nicht in deutschen Ausgaben nachlesen kann. Wie diese großartigen des 27-jährigen Ondrej Krystynik aus Marianske Lazne ( Marienbad). Sein verwackeltes Video lenkt einen zunächst in Richtung Scherz und Humor: Aus einer Badewanne heraus, bedeckt mit Büchern, trägt er seine Verse ganz unpathetisch vor. Schon ihr Klang lässt aufhorchen.

Uralte Sprachbilder von Mythen und Märchen

Und dann liest man die wunderbare Übertragung ins Deutsche. Da leben die uralten Sprachbilder von Mythen und Märchen auf. Da ereignet sich Poesie mitten im profanen Alltag, wird Kochen zu Andacht und Meditation. Welch eine Szene: Einer lernt Russisch mit dem Gedicht eines erhängten Sängers (könnte Jessenin gemeint sein?). Und fasst das in Zeilen von anrührender Intensität: „mit Tränen überm Handy / sich in den Kopf hämmern, / was geht – // einen besseren / Überlebensplan / habe ich nicht“. Das hat existentielles Format.

Das Überraschendste: Hier spricht einer von Göttern, von Gebet, verwendet christliche Symbole wie die Verwandlung von Wasser und Brot, weit entfernt, kirchenfromm zu klingen. Transzendenz offenbart sich im Gewöhnlichsten. Was kann man von Lyrik mehr verlangen?

Die Preisträger werden am 8. November, 12 Uhr bekanntgegeben – per Videokonferenz; Internetseite www.dresdner-lyrikpreis.org

Von Tomas Gärtner