Der Dresdner Kulturpalast erhält für drei Wochen eine akustische Hülle

Als der Dresdner Kulturpalast letztes Jahr pandemiebedingt seine Türen schließen musste, blieb der Wunsch, doch nicht ganz zu verstummen, erinnert sich Frauke Roth. Die Intendantin der Dresdner Philharmonie gab dem langjährigen Professor für Elektronische Musik an der hiesigen Musikhochschule, Franz Martin Olbrisch, daher einen ungewöhnlichen Kompositionsauftrag: Der Palast sollte selbst zum klingenden Gebäude werden.

Musikfetzen wehen vorbei

Olbrisch, der ähnliche Klanginstallationen bereits an Orten wie der Neuen Nationalgalerie Berlin oder auf Schloss Colditz verwirklicht hat, hörte sich damals durch eine Reisetasche voller CDs mit Aufnahmen der Philharmonie, grub im Magazin der Sächsischen Landesbibliothek nach alten Schellackplatten und griff auch auf die dort bereits digitalisiert vorliegenden Datensätze zurück. Er konzipierte daraus acht separate Abspielstationen, die ihre jeweilige Tonspur über zwölf kleine Lautsprecher am Geländer der Palast-Beletage abspielen und auf den Altmarkt, die Schlossstraße und die Galeriestraße herunterregnen lassen.

Franz Martin Olbrisch, Professor für Elektronische Musik an der Dresdner Musikhochschule, hat die Klanghülle konzipiert. Quelle: Martin Morgenstern

Das Ergebnis ist nun, da der Palast glücklicherweise wieder geöffnet hat, drei Wochen lang täglich von 10 bis 19.30 Uhr im bewussten Hör-Rundgang zu erwandern. Der Effekt, den die subtilen Klangregenstationen auslösen, ist tatsächlich verblüffend: Aus der Irritation wird allmählich ein bewusstes Hören, das auch die den Kulturpalast umgebenden Stadtgeräusche mit einschließt. Musikfetzen wehen vorbei, werden bisweilen vom Straßenlärm übertönt, markante Flöten-, Klarinetten- oder Schlagwerkpassagen stechen heraus. Bisweilen klingt das wie in den paar Minuten, in denen das Orchester schon auf der Bühne sitzt und die Musiker ausgewählte kitzlige Passagen noch einmal schnell durchgehen, bevor eingestimmt wird. Ach, was haben wir dieses nervöse Summen vermisst!

Olbrischs Installation soll aber auch zufällige Spaziergänger verlocken, einmal einen Blick in das Gebäude zu werfen: „Der Kulturpalast in Dresden steht praktisch in der Mitte der Stadt und damit an einem Ort, der auch en passant von Menschen erlebt wird, die vielleicht niemals zu Konzerten in dieses Gebäude gehen würden“, erklärt er. „Viele von ihnen kennen das verwendete Klangmaterial vielleicht gar nicht oder nur sehr bruchstückhaft. Solche Menschen neugierig zu machen auf unsere wunderbare Musiktradition, wäre für mich ein ganz besonderer Erfolg.“

Von Martin Morgenstern