Ein Zauberer ist er nicht. Und doch macht er Bilder aus Klängen, bringt Musik fotografisch zum Klingen. Matthias Creutziger, heute vor 70 Jahren im sächsischen Härtensdorf geboren, hat sich von seiner Liebe zur Musik durchs Leben tragen lassen.

In jungen Jahren wirbelte er aktiv am Schlagzeug und sorgte in diversen Rock- und Bluesformationen für den richtigen Sound. Auch wenn daraus erst einmal kein Berufsbild geworden ist – er studierte Hochbau und war als Bauingenieur tätig –, so hat ihn die Musik ständig begleitet. Oder aber er sie.

Er kam autodidaktisch zum Fotografieren

Seit Jahrzehnten schon ist Creutziger ausschließlich als Fotograf unterwegs und bekannt, auch der Leserschaft dieser Zeitung. Bereits 1976 hat er in der DNN-Vorgängerin Die Union einen ersten Text zum Jazz präsentiert. Zahllose weitere sollten folgen. Doch noch mehr als das Wort zur Musik ging es ihm bald um die Musik im Bild.

Obzwar er autodidaktisch zum Fotografieren kam, gilt er unbestritten als Meister. Auch dies keine Zauberei, sondern nur ein kleines Geheimnis: Creutziger fotografiert mit Augen und Ohren, er lauscht der Musik und lässt sich von deren Wirkung inspirieren, um dann im einzig richtigen Moment den Auslöser zu betätigen. Diese Seh-Sucht ist ihm bis heute geblieben. Sie hat ihn im Laufe der Jahre zu Jazzfestivals und -konzerten in zahlreichen Ländern geführt. Feste Schaffensstationen gab es allerdings auch, so bei den Schwetzinger Festspielen, an Theatern in Heidelberg und Ludwigshafen, beim Dresdner Zentrum für zeitgenössische Musik sowie zuletzt an der hiesigen Semperoper.

Schlüsselszenen in Farbe und Schwarz-weiß

Die dabei entstandenen Szenenfotos zeugen ebenso von Creutzigers genauer Kenntnis der musiktheatralischen Inhalte wie von seinem Sinn für den dramaturgischen Effekt. Keine Ab-Bilder, die nicht den Kern des Werkes getroffen oder dessen Verinnerlichung durch Ensembles sowie Sängerdarstellerinnen und -darsteller ignoriert hätten. Statt dessen Schlüsselszenen in Farbe und Schwarz-weiß, festgehalten mit der Magie des richtigen Augen-Blicks.

Beizeiten sind die Arbeiten von Creutziger aus dem Status der journalistischen Alltags- oder Gebrauchsfotografie hinausgewachsen, um in Ausstellungen und Buchpublikationen präsent zu sein. Heute zählen viele seiner Werke zum Bestand namhafter Museen, nicht zuletzt in den Kupferstichkabinetten von Berlin, Dresden und Leipzig.

Immer wieder ist der Fotograf für seinen originären Stil, für die herausragende Umsetzung von Bühnenkunst und Konzert mit Preisen bedacht worden. Die Zahl solcher Ehrungen ist durch Creutzigers Hinwendung zu speziellen Formen der Kunstfotografie – so setzte er mehrfach historische Schaufensterpuppen „in Szene“, unternahm fotografische Streifzüge durch Kuba und über Souks in Marokko – stetig gewachsen. Insbesondere für aufwendig gestaltete Jahreskalender kassierte er Ehrungen selbst im fernen Japan. Mehrfach in Folge errang er den begehrten Gregor Calender Award, in diesem und im vergangenen Jahr sogar dessen Grand Prix.

Organisator fester Konzertreihen

Creutzigers Liebe zum Jazz beschäftigt ihn freilich nicht nur als Hörer und Fotograf, sondern auch immer mal wieder als Organisator fester Konzertreihen. „Jazz in der Semperoper“ war ein anerkannter, doch leider nicht fortgesetzter Höhepunkt dieser Ambitionen, die Reihe „Fenster aus Jazz“ auf Semper Zwei aber bietet mit programmatischen Preziosen Ersatz.

Die Corona-Pandemie hat der unermüdlichen Seh-Sucht dieses stets neugierig gebliebenen Fotografen eine herbe Zäsur hinterlassen. Seitdem musste im breiten Freundes- und Bekanntenkreis von Creutzi, wie er gerne genannt wird, einiges umsortiert werden. Geblieben ist dennoch die Treue zur Sächsischen Staatskapelle, die er jahrelang in Dresden sowie auf internationalen Tourneen mit schier ikonografischen Aufnahmen versorgt hat. Auch als Hausfotograf im Jazzclub Tonne ist Creutziger ein ständiger Begleiter des Dresdner Kulturlebens.

Ein Zauberer ist er also nicht, doch den Resultaten seiner Arbeit wohnt ein Zauber inne.

In der ARD-Mediathek steht das Feature „Nach Corona begann für mich ein neues Leben“. Der MDR-Sachsenspiegel widmet sich dem Jubilar heute ab 19 Uhr.

Von Michael Ernst