Dresden

Für Peter Gehrisch, geboren am 13. Januar 1942 in Dresden, ist die Bombardierung seiner Heimatstadt am 13. Februar 1945 zum frühen Schlüsselerlebnis geworden. Der Lyriker und Romancier kommt immer wieder auf diesen katastrophischen Erfahrungsraum zurück. „Sein Sujet ist der Versuch, das so schwer Greifbare, den Menschen Ängstigende und in seiner Entfaltung Hindernde zur Sprache zu bringen“, schrieb Uwe Nösner über ihn.

Peter Gehrisch ist Dresdner durch und durch. Die Stadt hat ihm viel zu verdanken. Von 1985 bis 2005 hat er am Dresdner Abendgymnasium einer ganzen Generation zur Sprachfindung verholfen. Parallel hat er über den gleichen Zeitraum unzählige Kurse an der Dresdner Volkshochschule angeboten, stets beseelt von dem Gedanken, das kulturelle Niveau in Dresden anzuheben.

Sein wichtigster Roman: „Hans-Theodors Karneval oder Das Federnorakel“

1993 gab er im legendären Verlag der Kunst Dresden gemeinsam mit dem Fotografen Christian Borchert (einem früh verstorbenen Schulfreund) ein für Dresden wichtiges Buch heraus: „Dresden. Flug in die Vergangenheit. Bilder aus Dokumentarfilmen 1910-1949“ (Text Peter Gehrisch). Ebenfalls 1993 war er der Initiator der Deutsch-Polnischen Literaturtage in Dresden, die auch 1996 noch einmal stattfinden konnten. 1998 war er Mitbegründer der Zeitschrift für Literatur und Kunst OSTRAGEHEGE, die er über die schwierigen Anfangsjahre am Leben erhielt. 2006 wurde er für sein vielfältiges interkulturelles Engagement mit dem Verdienstorden des Freistaates Sachsen geehrt.

Sein wichtigster Roman – „Hans-Theodors Karneval oder Das Federnorakel“ – ist ein Dresden-Roman. Dieser Roman, dessen Lektüre ich unbedingt empfehle, ist eine groteske Rückschau auf eine Jugend in Dresden. Es mag verwundern, dass einer die Groteske wählt, um das Trauma seiner Kindheit literarisch zu bewältigen.

Vielleicht ist es aber auch folgerichtig. Er beruft Grimmelshausen als Kronzeugen. „Offenbar folgt dieser Fokus einer Notwendigkeit, um die Absurdität des Geschehens überhaupt begreifen zu können“, sagt Gehrisch, „im Grunde genommen sind ja alle Erscheinungen der Welt grotesk, die Spitze bildet jedoch der Krieg, das Grausame, das grausame Unvorstellbare“.

Groteske und Sprachfindung sind Lieblingsthemen

Die Themen Groteske und Sprachfindung sind Lieblingsthemen auch im Gespräch mit Freunden und Schülern. Gehrisch ist ja von Haus aus Lehrer und hat Legionen von Schülern zu Sprache verholfen. Wer sollte also eher prädestiniert sein, das Thema Sprachfindung in einem Entwicklungs-Roman aufzugreifen. Das, was sich im „Federnorakel“ scheinbar mühelos als groteskes Sprechen seiner picarischen Helden geriert, ist jedoch schwer erarbeitet worden. Ganze Bibliotheken der grotesken Literatur wurden verdaut, dazu die Bibliothek der literarischen Moderne und die Phänomenologie Edmund Husserls, fußend auf dem Fundament der Kantischen Philosophie.

Obwohl Peter Gehrisch wichtige Prosa verfasst hat, wurde er von der Literaturkritik zunächst ausschließlich als Lyriker wahrgenommen. Als solcher sieht er sich ganz in der Tradition des Expressionismus. Trakl, Heym und Stramm sind wichtige Bezugspunkte. Aber auch Hofmannsthals Lord-Chandos-Brief: Dass „die Worte wie modrige Pilze auf der Zunge zerfallen“ können, dass also die Kommunikation zu scheitern droht, ist eine der prägenden Grunderfahrungen Gehrischs – als Lehrer im totalitären System DDR und als Dichter.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gerhard Wolf schlägt den Lyriker der berühmten „Sächsischen Dichterschule“ zu und hebt im Nachwort zu „Poets Corner 19“ (1993) an Gehrischs Versen den Ton hervor, „der nur ihm gehört, Dissonanz, gebrochen zwischen Sehnsucht und Statement, Wehmut und Realitätssinn, Stimme, mit einem leisen Humor als Hinter-Halt“.

Peter Gehrisch ist seit vielen Jahren ein Freund. Ich bewundere ihn für die Energie, mit der er sich insbesondere für den deutsch-polnischen Kulturaustausch einsetzt, als Organisator und Übersetzer. Er lebt heute in Lwówek Slaski (Polen), wo er sich weiterhin unermüdlich für interkulturelle Themen einsetzt. Dafür wurde er 2008 mit der Ehrenbürgerschaft von Lwówek Slaski geehrt. 2018 wurde ihm die wichtigste kulturelle Ehrung Polens zuteil, der „Goldene Ring mit Adler“, verliehen durch die UNESCO.

Peter Gehrisch: „Hans Theodors Karneval oder Das Fernorakel“, Roman, Leipziger Literaturverlag, 254 Seiten, 19,95 Euro, ISBN 978-3934015876

Von Axel Helbig