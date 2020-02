Der Dresdner Dichter Patrick Wilden veröffentlicht sein Debüt

Dresden

Patrick Wildens Debütband „Alte Karten von Flandern“ enthält zahlreiche Gedichte, die man sich ausschneiden und an die Pinnwand heften möchte. Man merkt, dass er ein Büchermensch ist. Nur einem langjährigen Antiquar kann ein Gedicht wie „Gutes Exemplar“ so gut gelingen. Der Text – eine Aneinanderreihung von Begriffen aus der Bibliophilie – erschließt sich erst in der Summe. Ohne das Buch zu kennen, möchte man es nach dieser Beschreibung sogleich besitzen. So ansteckend ist Bibliomanie.

Wirkliche Reisen und solche, die nur im Kopf stattfinden

Der Gedichtband ist in mehrere Kapitel untergliedert – Kapitel mit sehr persönlichen Gedichten, dazwischen „Sprachnachrichten“ und Kapitel, die von kürzeren und längeren Reisen und natürlich von Karten handeln. „Blaupausen“ ist der persönlichste und berührendste Text – eine Rückkehr in das Elternhaus thematisierend – mit dem traurigen Blick auf das Inventar der Familiengeschichte, unterbrochen von blitzartigen Erinnerungen an die Kindheit. Wildens Stärke ist es, das Besondere im Alltäglichen zu finden. Eine kurze Aneinanderreihung von Fakten einer Straßenbahnfahrt kann sich so wie Kriminalroman lesen.

Wilden nimmt den Leser mit auf seine Reisen – wirkliche Reisen und Reisen, die nur im Kopf stattfinden, etwa beim Betrachten von alten Karten. Reisen ist für Wilden zweierlei – Entfernen vom eigenen Selbst und Finden zu sich selbst. Das liest sich wie ein Paradoxon und ist vermutlich gängigstes Psychologen-Latein. Auf diese Art Gedichte bereitet eines der dem Band vorangestellten Motti vor: „Wenn die Beschreibung der Erde auf der einen Seite auf die Beschreibung des Himmels und des Kosmos verweist, so verweist sie auf der anderen auf die eigene innere Geographie“ ( Italo Calvino, „Die Karten der Welt“).

Wilden ist kein Dichter, der das Politische ins Gedicht zieht. Dafür ist er zu feinnervig. Er weiß, dass starke Worte das Poetische zerstören können. Da er ein wacher Beobachter ist, reichern seine Gedichte letztlich aber doch politische Brisanz an.

Blaupausen Von Patrick Wilden du findest alles wieder die Scheidungsurkunde der Eltern die Brille die Hörgeräte des Vaters du findest zerrissene Briefe von nahen Verwandten verbotene Wörter die nicht gehobenen Schätze den leuchtenden Amselruf in den Fenstern du findest die vergessenen Fragen die dir früher niemand beantwortet hat du findest Buntstifte bruch- gesichert mit denen du schreiben lerntest manche von ihnen so kurz daß du sie nicht mehr spitzen kannst du findest dich wie du auf Karten blickst dem Lauf der Flüsse den Faltungen der Gebirge den irren Schlaufen der Grenzen folgst wie du Inseln suchst genauso weit vorgelagert den Elementen ausgesetzt nichts davon hat den Raum in dem du nach nichts suchst und alles findest je verlassen

Viele Gedichte von Wilden sind voller Geheimnis, andere zeugen von einem feinen Humor. Kaum zu glauben, dass es sich um ein Debüt handelt. Wilden ist jedoch seit langem von Büchern umgeben. Nach jahrelanger Tätigkeit in Antiquariaten arbeitet er aktuell für eine Bibliothek und ein Archiv und ist Mitherausgeber einer Literaturzeitschrift

Von Axel Helbig