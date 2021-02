Der Däne in Dresden: Kim Ry Andersen wird 75

Dresden

Kim Ry Andersen ist ein Unikat. Ein Däne, wie er im Buche steht. Sein hintergründiger Humor hat tatsächlich was von den Untiefen der Olsenbande. Wo die aber unentwegt Geld abzapfen wollten, hat er es beständig geschützt. Keine Rechnung ging ungeprüft über den Tisch des via Halle nach Dresden gekommenen Dänen.

Der „alte Schwede“ stammt aus Kopenhagen

Über viele Jahre hinweg bekleidete er bei den Dresdner Musikfestspielen das Amt des Verwaltungsdirektors und war damit zugleich Stellvertreter von Intendanten wie Michael Hampe, Hartmut Haenchen und Jan Vogler. Der erinnert sich äußerst wohlwollend an den „alten Schweden“, wie Andersen im Kollegenkreis gern genannt wurde: „Als ich 2008 die Intendanz der Dresdner Musikfestspiele übernahm, war Kim Ry Andersen als langjähriger Verwaltungsdirektor und stellvertretender Intendant ein Glücksfall für mich. Er kannte die Geschichte der DMF sehr genau und konnte mir die damals sehr kritische Lage der Festspiele sehr genau und klar vermitteln.“

Der „alte Schwede“ stammt indes aus Kopenhagen, kam als Sohn einer Opernsängerin und eines Arztes zur Welt, erlernte das Geigenspiel sowie Klavier und Gesang, studierte sowohl Medizin als auch Jura, stand schon in sehr jungen Jahren in Bayreuth sowie im schwedischen Schlosstheater Drottningholm auf der Bühne. Irgendwie schien trotz Begegnungen mit Greta Garbo und Weltreisen mit Dänemarks Königlichem Ballett von Anfang an der Spagat zwischen künstlerischem Freigeist und verbeamteter Karriere vorgezeichnet zu sein.

Diese Doppelbegabung ermöglichte es Kim Ry Andersen, wie ein Fuchs für die Belange von Kunst und Kultur tätig zu sein. Ob am dänischen Justiz- oder beim Kunstministerium, ob am Königlichen Theater Kopenhagen oder an der dortigen Opernakademie – der Schlaumeier (der sämtliche Mitglieder der Olsenbande auch persönlich gekannt hat) sorgte stets für ein verträgliches Miteinander von Musen und Mammon. Selbst als 2004 der damalige Dresdner Oberbürgermeister Ingolf Roßberg den Haushalt der Musikfestspiele „auf Null“ fahren wollte (dessen Kulturbürgermeister Lutz Vogel sekundierte diese Entscheidung damals mit dem reichlich absurden Argument, jetzt könnten die Leute auch zu Festivals in den Westen fahren), fand Andersen geeignete Wege, das 1978 gegründete Klassikfestival zu retten.

Mit Humor gegen die engstirnige deutsche Bürokratie

Wo auch immer eine Sackgasse drohte, sah Andersen einen Ausweg: „Ohne dänischen Humor geht es nicht, ein Däne verstellt sich und übertreibt nicht.“ Eine derartige Tugend ließ den weltgewandten „alten Schweden“ aus Kopenhagen auch im engstirnig deutschen bürokratischen Kulturbetrieb bestehen.

Wiewohl mit einer juristischen Laufbahn versehen und aus gutbürgerlichem Haushalt stammend, vermochte es Kim Ry Andersen doch immer wieder auch schlitzohrig, die konservative Beamtenschaft zu überlisten und deren ureigenste Klebrigkeiten zu hintergehen. Einen solchen Neuanfang wird Jan Vogler wohl niemals vergessen: „Gemeinsam haben wir die Festspiele mit viel Mühe – aber durchaus auch viel Freude – neu aufgestellt. Dabei habe ich seine humorvolle Art, seine Gelassenheit und seine hervorragende Fachkenntnis sehr schätzen gelernt. Ich gratuliere ihm ganz herzlich zum 75. Geburtstag, wünsche ihm vor allem Gesundheit und freue mich, ihn in Dresden spätestens zu den Festspielen 2021 persönlich zu sehen.“

Diese Hoffnung mag von vielen Andersen-Freunden geteilt sein und ist angesichts mehrerer Schlaganfälle, die er in jüngster Vergangenheit erleiden musste, nur zu unterstreichen. Auch Kati Hellmuth vom Heinrich-Schütz-Konservatorium, dem Kim Ry Andersen über viele Jahre als kämpferisches Mitglied im Trägerverein eng verbunden gewesen ist, schließt sich den guten Wünschen gern an: „Wir danken ihm im Namen unseres gesamten Teams sehr für sein Engagement in seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender und wünschen ihm alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit.“

Die hat der Jubilar bitter nötig, nachdem er sich jahrelang aufreibend für die Belange von Kulturinstitutionen und deren Mitarbeiterschaft eingesetzt hat. Mitunter mag das ein Kampf wie gegen verbeamtete und bürokratische Windmühlenflügel gewesen sein. Kim Ry Andersen hat sie, stoisch seine Pfeife rauchend, aus- und überstanden. Freilich nicht ohne Blessuren. Damit lässt ihn die Stadt Dresden, die dem dänischen Unikat so viel zu verdanken hat, auch heute noch ziemlich allein.

Von Michael Ernst