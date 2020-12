Der Archivar und Historiker Karlheinz Blaschke ist tot

Dresden

Er galt als Nestor der Forschung zur sächsischen Landesgeschichte. Mit 93 Jahren ist der Historiker Karlheinz Blaschke am 25. Dezember in Dresden gestorben, wie sein Kollege Uwe Schirmer mitteilte. Von 1992 bis zu seiner Emeritierung 1998 war Blaschke Professor für sächsische Landesgeschichte an der TU Dresden. Er hat den „Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen“ sowie das „Neue Archiv für Sächsische Geschichte“ herausgegeben.

Mit seinen Studien erreichte er bereits in den 1980er Jahren, dass beispielsweise der zuvor als „Judas von Meißen“ geschmähte Kurfürst Moritz von Sachsen grundlegend neu bewertet wurde. Blaschke sah in diesem „Reformationsfürsten der zweiten Generation“ sogar einen der „bedeutendsten Wettiner“.

Träger der Sächsischen Verfassungsmedaille und des Bundesverdienstkreuzes

1990 veröffentlichte er eine „Geschichte Sachsens im Mittelalter“ bei C. H. Beck. Ergebnisse seiner Forschungen über den Dresdner Fürstenzug und die Geschichte des Hauses Wettin legte Blaschke 1991 vor.

1927 in Schönlinde (heute Krasna Lipa, Tschechische Republik) geboren, wuchs er in Holzhausen bei Leipzig auf und studierte dort Geschichte, Germanistik und Latinistik. Von 1951 bis 1968 war er als Wissenschaftler im Landeshauptarchiv Dresden tätig und veröffentlichte 1957 das „Historische Ortsverzeichnis von Sachsen“.

Der bekennende evangelische Christ galt in der DDR als kritischer Geist. 1956 trat er aus der ostdeutschen CDU aus. Als „bürgerlicher Historiker“ bekam er an der Leipziger Universität keine Lehrberechtigung. Deshalb übernahm er 1968 die einzige nichttheologische Dozentur am Theologischen Seminar Leipzig. Den Professorentitel erhielt er erst 1990. 1997 bekam er die Sächsische Verfassungsmedaille und 1999 das Bundesverdienstkreuz.

Von Tomas Gärtner