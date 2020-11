Der 39. Dresdner Graphikmarkt findet online statt

Dresden

Die aktuelle Situation der Corona-Ausbreitung zwingt auch den Dresdner Graphikmarkt e. V. zu besonderen Maßnahmen: Bis 29. November wird der diesjährige Markt nur virtuell im Internet stattfinden (unter www.dresdner-graphikmarkt.de). Im Interesse der teilnehmenden Künstler und ihres Publikums wird dadurch ein genereller Ausfall der Veranstaltung verhindert.

Reservierung und individuelle Abholung

Im vorgegebenen Zeitraum können interessierte Käufer Einsicht in ein komprimiertes Angebot von grafischen Arbeiten von 90 Künstlerinnen und Künstlern nehmen, ihre persönliche Favoriten auswählen und sich ihre Arbeiten reservieren lassen. Nach Erhalt der Reservierung wird ein individueller Abholtermin mit den Kaufinteressenten vereinbart, an dem sie die Arbeiten im Original sehen und ihre endgültige Kaufentscheidung treffen können. Als mögliche Abholtermine sind neben dem ursprünglichen Graphikmarkt-Wochenende am 14./15. November die darauffolgenden Wochenenden bis zum 6. Dezember fest eingeplant.

Anzeige

Zum 39. Dresdner Graphikmarkt erscheinen ein originalgrafisches Plakat sowie zwei Editionsblätter. Das Plakat, ein mehrfarbiger Siebdruck, schuf die Berliner Malerin und Grafikerin Ursula Strozynski, das Henning Schmidtmann aus Berlin gedruckt hat. Es weist auf die außergewöhnlichen Umstände, unter denen der Markt in diesem Jahr stattfinden wird, hin. Der Preis der nummerierten und signierten Auflagenblätter beträgt 15 Euro. Die beiden renommierten Grafiker Anton Paul Kammerer und Markus Retzlaff schufen die Editionsblätter zum Marktereignis, die handkolorierte Ätzradierung „Magnolienblüten“ und das „Geigenbauerstillleben“ als Vernis mou und Aquatinta. Die Auflage der Drucke beträgt 50 Stück und der Verkaufspreis 25 Euro.

Unter den regionalen und überregionalen 90 Künstlern, die sich am Markt beteiligen, sind zum Beispiel solch bekannte und beliebte Künstle wie Hubertus Giebe, Angela Hampel, Gudrun Trendafilov, Reinhard Springer, Wolfgang Kühne, Klaus Drechsler, Kerstin Franke-Gneuß ( Dresden), Dieter Goltzsche ( Berlin), Susanne Werdin, Erik Seidel, ( Leipzig), André Uhlig, Bärbel Kuntsche ( Radebeul) und viele andere. Die Teilnehmer sind mit Grafiken, Zeichnungen, Collagen, Aquarellen, Fotografien, Kalendern und anderen Arbeiten auf Papier vertreten.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach.

Der nächste Graphikmarkt ist im Hygiene-Museum vorgesehen. „Die Aktiven des Dresdner Graphikmarktes wünsche sich, dass die diesjährige Online-Variante des Dresdner Graphikmarktes gut angenommen wird. Und sie hoffen natürlich sehr, dass es im kommenden Jahr wieder einen Dresdner Graphikmarkt unter den bekannten Bedingungen geben kann. Für das 40. Jubiläum des Dresdner Graphikmarktes, dessen Tradition bis in das Jahr 1976 zurückreicht, ist der 13. und 14. November 2021 vorgesehen“. (Martin Dänhardt, Vorsitzender der Arbeitsgruppe).

mögliche Abholtermine: 14., 15., 28. und 29.11., 5 und 6.12.

www. dresdner-graphikmarkt.de

Von Heinz Weißflog