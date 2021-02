Denk-Raum Schaufler Lab an der TU Dresden geht ins zweite Jahr

Dresden

KI, Künstliche Intelligenz, hat als alleinige Domäne von Science Fiction-Fans, Technik-Nerds und Tech-Konzernen ausgedient. Schließlich befassen sich mittlerweile längst die wichtigsten Vertreter von Geisteswissenschaften, Philosophie und bildender Kunst mit den Chancen und Herausforderungen jener zukunftsweisenden Technologien, die intelligentes Verhalten in Logarithmen verwandeln, automatisieren und damit menschliches Denken und Handeln simulierbar machen.

Angesichts der damit einhergehenden Schwindel erregenden Möglichkeiten, mit denen zugleich gravierende ethische, gesellschaftliche, ökonomische und soziale Fragen verbunden sind, trifft das von der TU Dresden durch die großzügige Unterstützung von The Schaufler Foundation in Sindelfingen 2020 aufgelegte Schaufler Lab@TU Dresden als Plattform des Diskurses über neue Technologien einen wichtigen Nerv der Zeit.

Hypothese, Imagination und Kritik

Die bereits im Frühjahr letzten Jahres unter Corona-Bedingungen angelaufene Kooperation besteht aus zwei Teilen: Einerseits betreibt das Schaufler Lab@TU Dresden ein interdisziplinäres Graduiertenkolleg, in dem rund zehn Studierende und Doktoranden aus unterschiedlichen Bereichen der Geistes- und Technikwissenschaften zusammenkommen, um jene interdisziplinären Fragestellungen mit multiplen Expertisen und Perspektiven zu bearbeiten, wie die Sprecherinnen des Lab, Kirsten Vincenz, Direktorin der Kustodie, und der Kommunikationswissenschaftler Lutz Hagen von der TU erläutern.

Andererseits wird das Projekt im Rahmen von alle sechs Monate wechselnden Künstlerresidenzen begleitet, die von der Leiterin der Altana Galerie der Kustodie, Gwendolin Kremer, kuratiert werden. Im Unterschied zu den Mitgliedern des Wissenschaftskollegs, so die Erwartung, beschäftigen sich Künstler mit den gesetzten Themen ganz bewusst mittels spekulativer, dezidiert künstlerischer Forschungsansätze, sodass Hypothese, Imagination und Kritik hier breiten Raum einnehmen können und sollen.

KI ist das erste Thema, das in dem neuen Denk-Laboratorium angepackt wird. Wenn Künstler sich KI zunutze machen, geht damit fast immer auch eine politische Aussage einher, meist eine kritische. Schließlich beschwören Algorithmen, die Bilder oder Roboter – sogenannte Deepfakes – erschaffen, die Menschen zum Verwechseln ähnlich sehen, nicht nur Fragen nach der Ersetzbarkeit menschlicher Kreativität und dem Ende biologischer Vielfalt herauf. Deepfake-Personas werden beispielsweise eingesetzt, um Medieninhalte zu verfälschen oder vollkommen synthetisch zu kreiieren und so etwa Interviews mit tatsächlich existierenden Personen vorzutäuschen – die Verlebendigung von Fake News, sozusagen. Die politische und gesellschaftliche Brisanz könnte also kaum größer sein, zumal die Grenzen zwischen ‚echt‘ und artifiziell mehr und mehr verschwimmen.

Reaktivierte Samen: Untote Boten der Vergangenheit

Im Rahmen der laufenden ersten Phase der Künstlerresidenz des Schaufler Lab@TU Dresden beschäftigt sich derzeit der Wiener Installations- und Medienkünstler Christian Kosmas Mayer mit den Chancen und Herausforderungen Künstlicher Intelligenz. Der 1976 in Sigmaringen geborene Mayer hat an den Kunsthochschulen in Saarbrücken, Wien und Glasgow studiert und erhält dieses Jahr den Outstanding Artist Award des österreichischen Bundesministeriums für Kultur.

In seinen Arbeiten bezieht er sich immer wieder auf neueste Technologien aus Biologie, Kryonik und KI: Beispielsweise bei der Reaktivierung von Samen, die mehr als 30.000 Jahre im Permafrost eingeschlossen waren, und in Form winziger Pflänzchen als untote Boten der Vergangenheit quasi reanimiert werden konnten.

Der Wiener Künstler Christian Kosmas Mayer beim Start der Veranstaltungsreihe „open Studio@Schaufler Lab“ am 16. September 2020 in der Altana Galerie im Görges-Bau der Technischen Universität Dresden. Quelle: André Wirsig

Auch Mayers Dresdner Forschungsprojekt steht ganz im Zeichen des uralten Wunsches nach Unsterblichkeit. Ausgehend von der Möglichkeit, die Körper von Verstorbenen in Kühlkammern einzulagern und damit künstlich zu archivieren (übrigens eine Technologie, die in Dresden erfunden wurde), um sie in der Zukunft möglicherweise wieder in irgendeiner Form zum Leben erwecken zu können, will Mayer der Frage nach der digitalen Daten-Speicherung und Kopierbarkeit des Charakters und Wesens eines Menschen nachgehen: Kann man eine digitale Kopie der menschlichen Seele erstellen? Und was bedeutet das für die Würde des Individuums und den Wert des Lebens? Im November soll eine Ausstellung die Ergebnisse von Christian Kosmas Mayers Dresdner Residency vorstellen, wie auch Arbeiten des nächsten Fellow Artist, Anton Ginzburg. Man darf gespannt sein, inwiefern Kunst dort radikaler und kritischer auftritt als jede Wissenschaft.

Das Schaufler Lab@TU Dresden veranstaltet öffentliche Gesprächsrunden, an denen Residenzkünstler und Kollegiatinnen des Schaufler Lab sowie Wissenschaftlerinnen der TU teilnehmen und die auch im Internet übertragen werden. Ab Mai 2021 werden die Veranstaltungen des Labs fortgesetzt, alle Termine werden hier bekanntgegeben: https://tu-dresden.de/gsw/schauflerlab.

Am 12. November 2021 findet die Eröffnung der Abschlussausstellungen von Christian Kosmas Mayer und Anton Ginzburg in der Altana Galerie der Kustodie der TU Dresden statt.

Von Teresa Ende